Нужны быстро окупаемые производства

- Как любой регион, который старается поддерживать региональные банки, мы внимательно следим за развитием своих банков. Банковский сектор Республики Саха (Якутия) представлен довольно разнообразно, помимо собственных региональных банков в республике открыто много филиалов инорегиональных банков, которые сумели найти для себя сферу приложения капитала. Мы рады такому присутствию. Многие филиалы направлены на кредитование государственных структур, в частности, филиалы Внешторгбанка, Собинбанка, Менатеп-СПб. Последний является постоянным участником и победителем конкурса на роль агента по размещению республиканских облигаций. Ведущим кредитором экономики республики является, безусловно, Сбербанк. На него приходится основная доля выданных кредитов. Но нашей настоящей гордостью является уполномоченный банк правительства республики - Алмазэргиэнбанк.

Хотя и другие банки нельзя обойти вниманием. По оценке Национального банка, нам не хватает новых, быстроокупаемых производств для дальнейшего успешного роста банковского сектора. В республике мало структур, пользующихся крупными банковскими кредитами. Ситуация может измениться с развитием нефтегазового комплекса, с открытием новых крупных месторождений, организацией аукционов на получение лицензий на их отработку. Весьма хорошие инвестиционные проекты у нас существуют в угольной отрасли. Вслед за приходом в республику крупных инвесторов банковский сектор может пополниться новыми крупными, в том числе отраслевыми банками, такими как Газпромбанк.