"Сахаювелир" объединил лучшие достижения

Ювелирно-гранильный завод "Сахаювелир" - первое в республике предприятие, специализирующееся на выпуске золотых украшений с якутскими бриллиантами. Вот уже более десяти лет, начиная с 1994 года, компания успешно представляет Якутию на ювелирном рынке страны, и можно сказать, что эта работа объединяет лучшие достижения и золотой, и алмазной отраслей промышленности Республики Саха. Используя высококачественное местное золотое и алмазное сырье, завод выпускает превосходные ювелирные украшения. Компанию "Сахаювелир" представляет ее генеральный директор Василий АЛЕКСЕЕВ.

Досье Василий Михайлович АЛЕКСЕЕВ по образованию горный инженер, 20 лет проработал в системе "Якутзолото". Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха(Якутия). Пользуется заслуженным авторитетом в деловых кругах Якутии. Дважды - в 1999 и 2001 годах - признан лучшим менеджером России.

- Сегодня завод "Сахаювелир" представляет собой комплекс по огранке алмазов в бриллианты, производству украшений из золота и платины с драгоценными и полудрагоценными камнями с развитой торговой сетью. Продукция завода отмечена дипломом конкурса "100 лучших товаров России", а высокая эффективность производства - дипломом "1000 лучших предприятий России 2002 года". Компания имеет звание "Лучший поставщик Республики Саха (Якутия)", что говорит о ее надежности как партнера.

Наш модельный ряд насчитывает более 1200 видов украшений разнообразных стилей и направлений. Мы предлагаем своим партнерам конкурентоспособные цены на изделия высокого качества. Разумеется, поддерживать такие цены довольно сложно, но мы намеренно идем на этот шаг. Сделать это нам позволяют как достигнутая высокая производительность труда, наличие высококвалифицированных кадров, так и использование современного оборудования. Высокие конкурентные преимущества "Сахаювелир" перед другими производителями ювелирных изделий России заключаются в том, что мы сами занимаемся огранкой добытых в республике алмазов и изготавливаем из них ювелирные украшения. Давно известно, что любую вещь лучше покупать без посредников, а "Сахаювелир" - самый настоящий первоисточник ювелирных украшений богатейшего золотого и алмазного края России.

Дизайн всех украшений разрабатывается специалистами "Сахаювелир" с учетом последних мировых тенденций, поэтому они всегда стильны и оригинальны. Мы делаем как доступные украшения, цена которых начинается с 1,5 тыс. руб., так и дорогие изделия стоимостью $ 20, 40 тыс.

У нас в компании традиционно большое внимание уделяется профессиональному росту работников, ведь современная ювелирная мода требует поистине филигранной работы. Практикуется посещение международных ювелирных выставок, что необходимо не только для расширения кругозора. В наше время отставать от мировых тенденций ювелирной моды и новых технологий нельзя, иначе можно оказаться с невостребованной покупателями продукцией. Тем более что предстоящее вступление России в ВТО предъявляет повышенные требования к производителям ювелирной продукции. Мы стремимся преподнести покупателям что-то более нестандартное. Так родилась новая коллекция с применением бивня мамонта. Изделия из мамонтовой кости - традиционный вид художественного творчества якутов. В нашей коллекции нашло отражение уникальное сочетание богатств вечной мерзлоты: золото, алмазы, бивень мамонта.

Во всем мире ценится якутский бриллиант классической "русской огранки". Он необычайно красив, он буквально рассыпается миллиардом световых брызг. И такие украшения, достойные царя камней, изготавливают ювелирных дел мастера "Сахаювелир". Мы будем рады встрече с читателями в наших магазинах.