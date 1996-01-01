Инвестиционный подход

Недвижимость по праву считается одним из самых надежных и высокодоходных способов инвестиций. О приоритетах, условиях и проблемах отрасли в интервью "ДК" рассказал директор инвестиционно-строительной компании "Динас" Дмитрий ИВАНОВ.

- Дмитрий Валерьевич, давайте начнем разговор с проблем, без которых, как известно, не обходится ни один стоящий проект.

- Лучше начнем с преимуществ, ведь не стоит забывать, что Владивосток - это стратегически важный город России, ее точка роста на Дальнем Востоке. Здесь, у нас, замыкаются сразу несколько контуров развития страны - железнодорожный и морской транспортные узлы, развитая портовая инфраструктура, центр рыбной отрасли. Однако при таком потенциале, с точки зрения рынка недвижимости, столица Приморья - Владивосток - отстает в своем развитии минимум на 10 лет. Конечно, в последнее время дело сдвинулось с мертвой точки - в городе появились и начали реализовываться интересные проекты. Это положительно сказывается на имидже города, на его инвестиционной привлекательности. Однако остаются проблемы законодательного характера, которые невозможно решить на местном уровне. Министерствами и ведомствами разрабатываются правила игры, не подходящие под местную специфику. Из-за этого мы пока не видим в нашем городе бума строительства административных, коммерческих и жилых зданий. А ведь без активизации строительной отрасли невозможно и интенсивное развитие территории.

- Насколько возможно привлечение в строительный бизнес Приморья инвесторов из-за рубежа? Ведь известно, что многие крупные международные компании приходят на развивающиеся рынки в надежде на более высокую норму прибыли?

- Наши соседи - Япония, Южная Корея и Китай - уже долгое время хотят прийти на наши рынки со своими инвестициями, но, поскольку они не видят главного - стабильности отношений, инвестиции со стороны богатейших стран АТР пока носят частный и единичный характер. В последнее время со стороны краевой и городской администраций предпринимаются значительные попытки улучшить эту ситуацию, но не все в их власти - новые разрешительные барьеры, выстроенные Москвой, огромное количество контролирующих органов негативно сказываются на инвестиционном климате города. Поскольку сегодня согласование всех разрешительных документов на строительство занимает до двух лет, ни один иностранный инвестор, естественно, кроме местного, не горит желанием вкладывать свои деньги. Хотя норма прибыли на нашем строительном рынке достаточно привлекательна, несмотря на то что себестоимость строительства становится все выше. В последнее время постоянно растут цены на недвижимость, и удивляться этому не надо, ведь, первое, строят очень мало, а второе, и об этом я уже говорил, процедуры согласования съедают все больше времени и денег.

- С внешними проблемами все более-менее понятно, а какие существуют внутренние проблемы в инвестиционно-строительной отрасли?

- Если говорить конкретно, то, на наш взгляд, пока не поздно, нужно снять все налоги с инвесторов, сократить количество контролирующих органов процентов на 80 и дать зеленый свет согласованию разрешительной документации. И, конечно, создать прозрачную и ясную систему выдачи разрешений, лицензий и не менять правила игры хотя бы 10 лет. Тогда останется обеспечить только один фактор, сдерживающий бум строительства, - гарантии стабильности.

Есть еще один момент в нашей деятельности, который, может быть, и не виден другим, но нам, строителям, он очень мешает. К сожалению, в нашем городе, да и в целом в стране, так сложилось, что население крайне негативно относится к любому строительству. Кто-то пытается с помощью саботажа и сутяжничества заработать деньги на строителях, некоторые принципиально против, видимо, у них срабатывает фактор зависти. Но лишь немногие понимают, что строительство - это основополагающий фактор развития города и по-другому, без появления новых зданий, нового жилья город не сможет полноценно развиваться. На самом деле строителям должны быть благодарны за то, что они вкладывают свои деньги, знания и труд именно в этот город, работая в сложных условиях, а не уезжают развивать чужие территории. Нужно менять менталитет. К примеру, если посмотреть на многие китайские города, то можно увидеть, что за последние 10 лет они полностью изменились. Например, в Шанхае каждую неделю сдают небоскреб, там сосредоточено 25% всех высотных кранов мира, и на этом зарабатываются очень большие деньги, в первую очередь зарабатывают сами города.

- Любой рынок, и строительный здесь не исключение, прочно завязан на потребительский спрос. Не кажется ли вам, что одним из основных ограничителей роста строительства в регионе является как раз платежеспособность местного населения. Каким образом можно решать эту проблему?

- Проблемы со спросом есть всегда и у всех, но главное - как их решают в конкретной компании. Сегодня достаточно финансовых инструментов, с помощью которых можно перейти от продажи квадратных метров к реализации инвестиционных программ. Мы давно наблюдаем интересную тенденцию: появляется достаточно емкий слой покупателей, которые вкладывают в недвижимость исходя из инвестиционных целей. Кто-то покупает квадратные метры для следующей перепродажи, кто-то - для сдачи в аренду, и эти люди прекрасно разбираются в рынке и совершают сделки осознанно. Поэтому мы работаем с ними не как с покупателями квартиры, а как с инвесторами, и за это они нас ценят. Ведь когда мы начинаем проект - цена одна, а когда через два года дом построен - эта цена вырастает примерно на 100%. Чтобы снизить риск по этим сделкам, мы сотрудничаем со страховой компанией "Русский Мир", и наши клиенты могут застраховать сделку и не беспокоиться за сохранность и приумножение своих капиталовложений.

Кроме того, на всех построенных нами объектах мы регистрируем управляющие компании, которые занимаются оперативным управлением этих объектов и их эксплуатацией. Поэтому работающие с нами инвесторы уверены в ликвидности вложений в недвижимость, которую строит компания "Динас". Сейчас мы ведем во Владивостоке строительство трех объектов: жилого дома по ул. 1-й Морской, торгового центра в районе Второй Речки и современного административно-офисного центра на ул. Уборевича. В скором времени мы начинаем строительство двух современных жилых комплексов в центре города общей площадью около 60 тыс. кв. метров и многофункционального административно-торгового центра на ул. Тигровой. Я приглашаю участвовать в этих проектах тех инвесторов, которые ценят качество, сервис и стабильность, поскольку уверен в том, что эти слагаемые успеха присутствуют во всех проектах инвестиционно-строительной компании "Динас", тем более что на данном этапе строительства цены самые низкие.