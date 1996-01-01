Felps Dodge готова пройти приморские медные трубы

Аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи меди и попутных компонентов на Лазурном медно-порфировом месторождении (Приморский край) завершился победой второго мирового производителя меди - корпорации Phelps Dodge ("Фелпс Додж") (США). За это право корпорация боролась с местным горнорудным предприятием ОАО "ГМК "Дальполиметалл". Победитель получит лицензию сроком на 25 лет, а Приморский край - первого в истории горнорудной отрасли столь крупного инвестора.

Старт оказался успешным

Аукцион состоялся 5 мая во Владивостоке. Со стороны Phelps Dodge участие в нем принимала дочерняя компания, зарегистрированная в России - ЗАО Shilko Mining ("Шилко Мининг"). Победа в аукционе досталась ей за 6,3 млн рублей при стартовой цене аукциона в 6 млн. По словам руководителя территориального агентства по недропользованию по Приморскому краю Михаила ПОПОВА, это первый аукцион в крае за последние годы, когда стартовая цена лота составила сумму в несколько миллионов рублей.

Само месторождение "Лазурное" расположено на территории Чугуевского района Приморского края, в пределах так называемого Соболиного рудного узла. Расстояние от него до ближайшей железнодорожной станции 90 км. Промышленный интерес на нем представляют три элемента, основной из которых медь, а также молибден и золото. Правда, по оценкам специалистов, по-настоящему называть этот объект месторождением еще рано. Несмотря на то что данная рудная площадь исследовалась на протяжении почти 70 лет, за все годы была сделана лишь прогнозная оценка ресурсов "Лазурного". В соответствии с ней минеральные ресурсы категории Р1 по меди составляют здесь 155 тыс. тонн, по золоту - 7,7 тонны, по молибдену - 2580 тонн, а в целом рудные запасы оцениваются в 32,24 млн тонн. Как следует из комментария руководителя Территориального агентства по недропользованию по Приморскому краю Михаила Попова, ни размер запасов, ни содержание полезных компонентов в руде "Лазурного" до сих пор не давали основания для его вовлечения в дальнейшую разведку и освоение. Впрочем, в 1998 году на проведение поисковых работ на этой площади лицензия выдавалась ЗАО "ГМК "Электрум". Но не найдя требуемых инвестиций, компания в 2001 году лицензию потеряла.

Представитель победителя, главный геолог геологоразведочного подразделения "Фелпс Додж" Андрей ВОЛКОВ отметил, что в компании были серьезно настроены на победу, хотя и в разумных пределах цены. Он не назвал сумму, до которой корпорация готова была торговаться за "Лазурное", отметив лишь, что внутренняя оценка объекта специалистами "Фелпс Додж" является коммерческой тайной. Объект, по его словам, можно рассматривать как поисковые предпосылки, позволяющие надеяться на обнаружение здесь действительно крупного месторождения, которое отвечает стандартам корпорации. А это не менее 2 млн тонн меди.

Инвестор мирового масштаба

Корпорация "Фелпс Додж" является вторым в мире производителем меди и крупнейшим производителем молибдена. Основана она в XIX веке, первоначально как компания по торговле цветными металлами. Основные ее объекты находятся на юге США, штат Аризона, самый крупный рудник Маренси. Хотя география работ подразделений корпорации распространяется на территорию нескольких континентов - Северная и Южная Америка, Африка, Евразия (США, Чили, ЮАР, Перу, Мексика, Россия).

"Шилко Мининг", участвовавшая в аукционе по "Лазурному", зарегистрирована в Чите, как отметил Волков, для того, чтобы принимать участие в конкурсах и аукционах на интересующие корпорацию объекты в Сибири и на Дальнем Востоке. Это второе предприятие "Фелпс Додж", зарегистрированное в России. Первое - PD Rus "Фелпс Додж" (Россия) прописано на территории Хабаровского края и владеет лицензией на золоторудный объект "Светлая". Так что "Лазурное" стало первым профильным объектом "Фелпс Додж" на территории России. Первая попытка корпорации получить меднорудное месторождение на аукционе в Читинской области закончилась для "Шилко Мининг" поражением. Компанию отстранили от участия в аукционе по формальным причинам. Победив тогда в Чите, неизвестно, пришла бы "Шилко" в Приморье сейчас.

Комментируя итоги аукциона, Андрей Волков подчеркивает его большое значение для корпорации. "Для нас результаты этого аукциона очень важны как первый шаг вхождения в Дальневосточный регион, - подчеркнул он. - Мы рассчитываем, что пришли сюда всерьез и надолго".

Геологоразведка покажет

Впрочем, победа в аукционе за "Лазурное" влечет для корпорации прежде всего серьезные инвестиции в геологоразведочные работы. Пока этот объект не содержит месторождения, отвечающего стандартам компании. Прогнозные ресурсы категории Р2, зафиксированные в условиях аукциона, совсем ненадежные. В таком виде корпорацию объект не интересует, но как зацепка за возможность получить здесь месторождение он очень интересен, считают специалисты. Поэтому в корпорации рассматриваются два варианта возможного развития событий, на случай если геологоразведочные работы приведут к положительному результату и в Приморье появится крупный медный объект или государство получит назад лицензию с пакетом дополнительных геологических материалов. Конечно, для инвестора это риск, но в корпорации исходят из того, что если из 10 объектов, на которых поставлены поисково-оценочные работы, один оказывается реальным рудным объектом, - уже хороший результат. Поэтому одновременно корпорацию интересуют и другие медно-порфировые объекты в Приморье, на некоторые из которых она в дальнейшем намерена получить лицензии на геологоразведку.

В приморских полиметалических рудах медь присутствовала всегда, хотя основными компонентами, которым в Приморье уделялось внимание, оставались олово и вольфрам. В соответствии с российским законодательством и мировой практикой отработка таких руд велась с извлечением меди и других попутных металлов. Так, в частности, отрабатываются вольфрамовые, свинцово-цинковые месторождения, оловянные. Что касается содержания меди в руде "Лазурного" - 0,48%, то и этот показатель пока не слишком устраивает инвестора. Но, как высказался Андрей Волков, "мы рассчитываем выйти на 1% условной меди, учитывая наличие в руде других полезных компонентов, а этот объект не чисто медный, а золотомедный, золото мы не потеряем". В конечном счете все будет зависеть от масштабов объекта, который обозначится после проведения дополнительных исследований. Стоит учесть, что "Фелпс Додж" является одним из мировых лидеров по эффективности переработки больших объемов руд, в том числе и руд с низким содержанием полезного компонента. Например, среднее содержание руд на руднике "Маренси" еще ниже и составляет 0,35% меди.

"Фелпс Додж" является и одним из передовых обладателей и разработчиком технологий в области переработки меди. В том числе она владеет технологией, которая позволяет извлекать катунную медь непосредственно на участке недр, без внедрения сложной металлургической цепочки, которая к тому же еще и экологически более грязная.

Сезон открыт

Уже в этом году инвестор рассчитывает начать геологоразведочные работы, хотя для этого потребуется еще подготовить проект изучения и защитить его в соответствующих инстанциях. Первоначально они будут проводиться на поверхности, а к концу года, если все сложится нормально, компания может приступить к бурению. Завершиться они должны к середине 2008 года. Если за это время удастся получить положительный результат, то разведка может быть продолжена с согласования агентства по недропользованию. По условиям лицензии строительство объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия должно быть начато не позднее II квартала 2009 года, а ввод в эксплуатацию первой очереди с производительностью не менее 300 тыс. т руды в год - не позднее II квартала 2010 г. А к концу 2011 года новое предприятие должно будет выйти на проектную мощность и давать не менее 1 млн тонн руды в год.

Учитывая, что "Фелпс Додж" имеет собственное геологоразведочное подразделение, оно и будет обеспечивать все геологические работы на объекте. Но без местных кадров, считает Волков, компании не обойтись. На первом этапе потребуются специалисты в области поиска, разведки и оценки месторождения рудных полезных ископаемых. Корпорация рассчитывает на совместные работы с приморскими горнорудными компаниями. В частности, уже подписан договор о намерениях с ГМК "Дальполиметалл", который может обеспечить весь комплекс необходимых работ. Налаживаются отношения с Приморской поисково-съемочной экспедицией. Есть предварительная договоренность с ОАО "Дальгеофизика" (Хабаровский край), которая будет привлекаться в том случае, если корпорация не сможет найти подрядчика на выполнение определенного вида работ в Приморском крае.

Возможно, придут другие

Прошедший аукцион, как считают наблюдатели, может в скором времени дать толчок следующим. "Фелпс Додж", начав работы на "Лазурном", должен активизировать интерес к лицензированию других перспективных участков недр, в том числе и со стороны региональных компаний. Подтверждением этому служит участие в аукционе "Дальполиметалла". И он, и другой производитель - Приморский ГОК - имеют ограниченные запасы минерального сырья.

В то же время Приморье располагает целым перечнем перспективных участков, где требуются дополнительные геологоразведочные работы (Малиновское, Диоритовый). Они вытянуты в цепочку, простирающуюся в северо-восточном направлении. На часть из них, безусловно, будет претендовать "Фелпс Додж". По словам заместителя руководителя агентства по недропользованию Александра ЛАЗАРЕВА, "Фелпс Додж" уже обсуждает возможность получения поисковой лицензии на участки вокруг "Лазурного" и на три участка в Тернейском районе. Предоставление этих лицензий ограничено пока тем, что правительством не прописан регламент утверждения таких заявок. Хотя, отметил Лазарев, агентство заинтересовано в нем. Приход серьезных инвесторов - это всегда плюс для территории, это развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест.

Заметен постоянный интерес к минеральным ресурсам Приморья, в частности к полиметаллам, со стороны китайских компаний. Не исключено, что в этом году они примут участие в готовящихся аукционах на два полиметаллических месторождения, считают в агентстве. Вопрос времени и в отношении того, что кто-то придет на оставшиеся запасы олова и начнет заново создавать инфраструктуру его освоения. Могут появиться и новые запасы этого металла.

Давая оценку мировой конъюнктуры рынка цветных и драгоценных металлов, Александр Лазарев отметил, что сейчас она как никогда благоприятна. Если медь на Лондонской бирже металлов в 2002 году стоила $ 1600 за тонну, то сейчас $ 3500, рост за три года существенный. Золото за то же время выросло с $ 10 до $ 14 за грамм. Серебро - с $ 0,14 за грамм до $ 0,22. Олово подскочило с $ 3500 до $ 9000 за тонну, свинец - с $ 350 до $ 980 за тонну, цинк с $ 700 до $ 1300. К тому же британский банк Barclays Capital повысил прогноз цен на медь, алюминий и никель на 2005 год на фоне ожиданий роста спроса со стороны Китая.

Как предполагается, в ближайшем будущем из других горнодобывающих гигантов в Приморье может появиться канадская золотодобывающая компания Barrik Gold. Она нацелена на коренное месторождение золота "Глухое", где в утвержденных запасах числится 27 т золота. Но этих запасов такой компании мало. Она намерена взять поисковую лицензию на прилегающие к месторождению территории, рассчитывая подтвердить прогнозные ресурсы, а это уже 100 т золота.

- Если Barrik Gold и "Фелпс Додж" все-таки придут в Приморье, то это будет для экономики края большим плюсом, - считает руководитель агентства по недропользованию Михаил Попов. - Это компании, которые дорожат своим именем, поэтому можно рассчитывать на их серьезную и продолжительную работу здесь и на серьезные инвестиции в горнорудную отрасль. Barrik, например, способна направить на ГРР до $ 150 млн в год, что дает ей возможность сохранять и пополнять сырьевую базу, конкурировать на рынке. Труднее рисковать тем, кто не имеет больших денег.

Большой интерес проявляют инвесторы к месторождению золота реки Бешеной, которое так и остается неосвоенным. Возможно, в августе этого года будет вновь проведен аукцион на предоставление лицензии на это месторождение. Ожидается, что аукцион будет реальным, а не договорным, о чем уже свидетельствует число вероятных участников.

В связи с утверждением плана строительства трубопроводной системы, обозначился всплеск интереса к поискам на территории Приморья нефтегазовых месторождений. Уже три компании подали заявки на получение поисковых лицензий. Если в ближайшие годы будет получен положительный результат на поисках алмазов, не исключено, что вся территория Приморья вмиг будет разобрана на поисковые работы.

Досье Объекты лицензирования недр Приморского края, запланированные на 2005 год:

Досье II квартал: "Юргановский", "Медвежий", "Восточно-Уссурский", "Теплый Ключ", "Кхуцин" (минеральные воды), "Соболиная Падь" (россыпное золото), "Фасольное" (цинк, свинец), "Крыловское" (бурый уголь?).

Досье III квартал: "Кедровка" (золото россыпное), "Порожистое", "Аскольд" , "Глухое" (золото рудное), "Криничное" (золото рудное и россыпное), "Приморское" (золото, серебро рудное), "Радужное" (благородный опал).