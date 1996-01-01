Немецкое качество на Дальнем Востоке России

Хорошая новость для представителей ведущих отраслей экономики Дальнего Востока: в Хабаровске открыт Дальневосточный региональный центр всемирно известной фирмы "Либхерр". В плане развития компании на Дальнем Востоке - создание сервисной базы, включая команду квалифицированных инженеров "Либхерр", склад запасных частей и расходных материалов на всю технику "Либхерр", которая находится в регионе. Линейка производства "Либхерр" очень широка и включает в себя оборудование различного назначения.

История промышленного предприятия "Либхерр" насчитывает более полувека. Именно 50 лет назад был создан первый поворотный кран, который можно было быстро и легко перевезти с одного места на другое и быстро установить. Перечень моделей строительных кранов "Либхерр" необычайно велик. В него входят практически все типы и размеры кранов, что позволяет выбрать наиболее подходящий вид грузоподъемного устройства для любого строительного объекта. Различные по своим возможностям быстро монтируемые краны и мощные башенные краны хорошо зарекомендовали себя в жилищном строительстве, а также в промышленности и на крупных стройках во всем мире.

В зависимости от конкретных требований краны "Либхерр" могут устанавливаться на неподвижном или поворотном основании, на рельсах, на колесном или гусеничном шасси или же работать как самоходные строительные краны. При проектировании кранов используется модульный принцип, что позволяет чрезвычайно гибко дополнять базовый модуль, обеспечивая оптимальное соответствие крана конкретной задаче.

Производственная программа "Либхерр" включает модели 18 автокранов грузоподъемностью от 30 до 800 т. Это быстро передвигающиеся внедорожные автокраны, прочные краны повышенной проходимости и самоходные краны с решетчатой стрелой высокой грузоподъемности. Производительность и надежность позволяют решать самые разнообразные задачи, связанные с подъемом грузов. В конструкции внедорожных автокранов применен ряд самых передовых технических решений, например, телескопическая стрела овального профиля, получившая специальную премию. Использование различных дополнительных стрел позволяет расширить рабочий диапазон самоходных кранов. Современная техника формирования и передачи данных в системах привода и управления существенно повышает их функциональную эффективность и эксплуатационную надежность.

В линии колесных погрузчиков "Либхерр" - 14 моделей для самых различных целей грузоподъемностью от 3,2 до 17,8 тонны, вместимость ковша которых составляет от 0,8 до 5,0 куб. м. Все колесные погрузчики "Либхерр" оснащены гидростатическим приводом. На погрузчиках устанавливаются экономичные дизельные двигатели "Либхерр" мощностью до 195 кВт (265 л.с.) с минимальным воздействием на окружающую среду.

"Либхерр" производит различные специальные краны для перевалки грузов в морских и речных портах всего мира. Рельсовые и контейнерные краны фирмы используются на крупных терминалах по обработке контейнеров. Концерн выпускает краны с самыми разными значениями вылета стрелы и ширины пролета, вплоть до класса Super-Post-Panamax. В дополнение к ним при портовых перевалках грузов применяются рельсовые и колесные контейнерные штабелеры "Либхерр". Ряд передвижных портовых кранов включает в себя семь оптимально подобранных типоразмеров грузоподъемностью от 25 до 140 т. Эти краны с дизельным приводом и гидропередачей специально предназначены для перемещения контейнеров, тяжелых изделий, сыпучих материалов и других погрузо-разгрузочных работ.

Предлагаемые объединением "Либхерр" судовые краны способны удовлетворить потребности в грузоподъемном оборудовании судов любого типа и размера. Отличительными особенностями этих кранов являются малая высота и минимальный вес. Они могут работать с самыми различными грузами - контейнерами и сыпучими материалами, поддонами и отдельными тяжелыми изделиями. Фирма производит разные типы кранов, в том числе серию кранов с низкой башней, грейферные, козловые и мощные палубные краны. Грузоподъемные устройства "Либхерр" используются также на специальных кранах и на морских платформах. Предъявляемые к этим специальным машинам требования очень высоки, каждый кран для морской платформы проектируется и изготавливается по индивидуальному техническому заданию заказчика. Для реализации техники подъема применяются как канатные натяжные механизмы, так и гидроцилиндры.

"Либхерр" выпускает оптимизированный типоразмерный ряд гусеничных кранов с решетчатой стрелой для специальных грузоподъемных работ. Отличительными особенностями класса кранов грузоподъемностью до 250 тонн являются малый транспортный вес, возможность быстрого монтажа крана без посторонней помощи, оптимальные значения грузоподъемности во всем рабочем диапазоне, а также наличие всесторонней информации о работе системы.

Для тяжелых кранов грузоподъемностью до 1200 т. "Либхерр" предлагает большой выбор многофункциональных стреловых систем, а также простые решения для работы с экстремальными противовесами. Эти краны могут поднимать груз на высоту до 226 м. и имеют вылет стрелы до 165 м. Значительное увеличение грузоподъемности обеспечивает деррик-устройство с дополнительным противовесом или вариант "пьедестального крана" с расширенной опорной базой.

Канатно-гидравлические экскаваторы "Либхерр" - это универсальные машины, используемые как при проведении специальных видов инженерных работ, так и для перегрузки материалов, погрузки гравия, а также при сносе зданий и сооружений. В эту группу изделий входят устройства грузоподъемностью от 35 до 200 т. Экскаваторы "Либхерр" снабжены мощными высокоскоростными лебедками и канатными барабанами большой емкости. Ряд канатных экскаваторов дополняется комплексными установками фирмы "Либхерр" для сваебойных и бурильных работ.

Существенная часть производственной программы "Либхер" - гидравлические экскаваторы. В настоящее время выпускаются машины с эксплуатационным весом от 8 до 655 тонн, образующие оптимизированные типоразмерные ряды мощных и надежных экскаваторов на гусеничном и колесном ходу, которые используются в инженерном строительстве, при перевалке промышленных материалов, при строительстве туннелей, сносе зданий и сооружений, в водном хозяйстве и в горнорудной промышленности. Предлагаемые фирмой вспомогательные устройства и приспособления способны удовлетворить самого требовательного заказчика.

Система Litronic, используемая в гидравлических экскаваторах "Либхерр", - это единая система "умной" электроники и эффективной гидравлики, обеспечивающая координированное централизованное управление всеми основными системами и контроль над их работой. Гидравлические экскаваторы "Либхерр" концентрируют в себе последние достижения технической мысли. Их отличительные особенности - простота в эксплуатации и обслуживании, сведение к минимуму ущерба для окружающей среды, высокая эксплуатационная готовность и большой срок службы.

Тяжелые экскаваторы и транспортные устройства марки "Либхерр" можно встретить в любой стране мира, и прежде всего на работах, где используется открытый способ добычи. Эти гигантские машины в тяжелейших условиях перемещают огромные массы материалов, обеспечивая низкие эксплуатационные расходы и высокую надежность. Тяжелые гидравлические экскаваторы "Либхерр" оборудованы двигателями мощностью до 2240 кВт (3000 л.с.) и стандартными ковшами вместимостью до 34 м3. Эти машины идеально дополняются карьерными самосвалами "Либхерр" грузоподъемностью до 364 т.

Важное место в программе производства строительных машин "Либхерр" занимают бульдозеры и гусеничные погрузчики, в которых с самого начала применялась концепция гидростатического привода. К особым достоинствам такого подхода относятся возможность осуществления поворота без отключения привода гусениц, высокая маневренность, вплоть до вращения на одном месте, а также управление с помощью одного рычага. Дизельные двигатели "Либхерр" отличаются высокой топливной экономичностью и низкими значениями вредных выбросов. Заднее расположение двигателя гусеничного погрузчика позволяет равномерно распределить вес и улучшить обзор, а эффективная кинематика погрузочного механизма обеспечивает высокие значения усилий подъема и отрыва и сокращение рабочего цикла. На базе основных моделей гусеничных машин компания выпускает также специальные механизмы, такие как трубоукладчики и сварочные машины различных размеров.

"Либхерр" предлагает широкий выбор смесительных установок и автобетономешалок, обеспечивающих идеальные условия для экономичного производства и оптимальной доставки высококачественного бетона на объекты самого различного характера. В зависимости от потребности в бетоне возможна поставка стационарных или передвижных установок разной производительности до 180 куб. м в час. Особенно удобен для заказчиков комплексный характер поставок "Либхерр": отдельные устройства, такие как мешалки, скреперы и системы вторичной переработки бетона, а также системы микропроцессорного управления и измерения влажности разрабатываются и производятся фирмой "Либхерр". Номинальные объемы выпускаемых объединением автобетономешалок составляют от 6 до 15 куб.м. Смесительный барабан может быть установлен на любом известном автомобильном шасси или полуприцепе.

В области бытовой техники "Либхерр" специализируется на выпуске высококачественных холодильников и морозильников. Как в Европе, так и за ее пределами марка LIEBHERR является символом качества. Более 7000 различных изделий бытовой техники отгружается ежедневно с предприятий "Либхерр".

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