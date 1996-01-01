Последняя электричка

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Совет директоров РЖД принял решение создать пригородную пассажирскую компанию "Экспресс Приморья". Это будет первое в ДВФО открытое акционерное общество, которое вместо РЖД станет осуществлять рентабельные пригородные пассажирские перевозки.
Сейчас в приморской администрации ждут делегацию ОАО "РЖД" для того, чтобы обсудить проблемы создания новой компании и согласовать условия учредительного договора. Создание ОАО "Экспресс Приморья" планируется на базе Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении Владивостокского отделения ДВЖД. Учредителями "Экспресса Приморья" выступят ОАО "РЖД" - 51% акций и администрация Приморья - 49% акций. Уставный капитал компании составит, скорее всего, 100 тыс. рублей.
Впервые о необходимости создания пригородных компаний на дорогах заговорили в рамках реформирования МПС. В прошлом году РЖД уже начали работу по выводу убыточных пригородных перевозок из основной деятельности. Президент РЖД Геннадий ФАДЕЕВ тогда объявил, что создание компаний пригородных перевозок завершится раньше, чем создание аналогичных компаний дальних пассажирских перевозок, которое планируется закончить в 2007-2008 гг. Правда, президент РЖД подчеркнул, что нельзя создавать убыточные компании пригородных перевозок. Первым реальным шагом к началу реформ пассажирских перевозок стала замена льгот денежными компенсациями. Провал реализации льготного закона зимой этого года внес свои коррективы в планы стремительного создания безубыточных компаний по пригородным перевозкам.
И вот теперь, уже без спешки и с некоторой опаской, начинается новый этап. В департаменте транспорта Приморского края уже давно считают и думают, как, не повышая тарифов (а это пока одно из условий создания компании), сделать так, чтобы "Экспресс" работал если не безубыточно, то хотя бы не запрашивал новые дотации. Все просчитать и учесть дал команду губернатор Сергей ДАРЬКИН, сторонник этого нового для края проекта.
"Никто не хочет создавать мертворожденное дитя, - говорит руководитель департамента транспорта Приморского края Лев ПАНЧЕНКО. - Выполнение задачи повышения качества жизни населения не должно идти в ущерб тем перевозочным процессам, которые уже сложились. Сегодня чуть ли не половина пассажиров ездят "зайцами". Поэтому первое - надо бороться с безбилетниками, второе - совершенствовать инфраструктуру, создавать условия для предоставления новых услуг. Новая компания должна будет быстро выходить на прибыль. Думаю, должны появиться новые спектры услуг. Например, это могут быть платные пригородные автостоянки. Вполне возможно, что появится единый электронный билет, который позволит усилить систему контроля за безбилетным проездом. В общем, новая компания будет самостоятельно искать пути развития, но под контролем учредителей".
Реализация проекта пока обязательно оговаривается условием: не повышать цены на билеты. Некоторые эксперты считают, что еще очень долго сделать это будет нереально. Убытки РЖД от пригородных перевозок по стране составили в прошлом году 30 млрд руб. Может быть, где-нибудь на северо-западе России, где в этом году планируют создать 4 подобные пригородные компании, в Москве или Екатеринбурге, с их большим пассажиропотоком, и удастся выйти на рентабельность. В условиях же Приморья, а тем более Хабаровска, это сделать трудно. Значит, остаются два пути - новые дотации или повышение тарифов. Пример "реорганизации" автобусных городских и пригородных перевозок в регионе говорит о том, что рано или поздно все заканчивается простым повышением цен. Хотелось бы ошибиться.
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