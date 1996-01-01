Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Катерпиллар" - проверенное качество строительных работ
Принимая во внимание высокую потребность предприятий Приморского края, занятых в городском строительстве, в использовании производительного и эффективного оборудования, сотрудниками компании "Амур Машинери энд Сервисес" в конце апреля во Владивостоке был проведен семинар, на который были приглашены специалисты компании "Катерпиллар" из Москвы, а также представитель завода - изготовителя экскаваторов-погрузчиков из Великобритании.
Семинар состоял из двух частей - теоретической, на которой были освещены все преимущества оборудования "Катерпиллар", и практической, где было показано строительное оборудование в работе на одной из строительных площадок города, где участники семинара смогли лично убедиться в высоких эксплуатационных и технических качествах машин. На показе были представлены два гусеничных экскаватора "Катерпиллар" модели 320С и 322СL и экскаватор-погрузчик "Катерпиллар" 428DII. Демонстрационный показ техники произвел профессиональный оператор, специально приглашенный из Москвы. В семинаре приняли участие представители строительных организаций Приморского края.
Показанное на демонстрации оборудование уже давно успешно используется на строительных и коммунальных предприятиях Дальневосточного региона России. На всех машинах установлены дизельные двигатели "Катерпиллар", отличающиеся хорошими эксплуатационными характеристиками, большим моторесурсом, высокой топливной экономичностью. Эргономичные кабины спроектированы так, чтобы обеспечивать максимальный комфорт и легкость эксплуатации. Органы управления удобно расположены в пределах досягаемости оператора и уменьшают утомляемость. Манипулирование органами управления не требует существенных усилий. Сконструированное с расчетом на простое и удобное выполнение операций оборудование "Катерпиллар" предоставляет оператору возможность сконцентрировать свое внимание непосредственно на работе. Хорошо зарекомендовавшие себя в эксплуатации узлы и агрегаты, испытанная в полевых условиях долговечность и удобство технического обслуживания служат гарантией надежности машины в течение всего срока ее службы.
Интервалы сервисного обслуживания оборудования "Катерпиллар" существенно увеличены, что позволяет снизить время на обслуживание машин и значительно повысить коэффициент их технической готовности. Экскаваторы и экскаваторы-погрузчики разработаны с учетом максимального упрощения сервисного обслуживания. Большинство узлов и агрегатов, требующих обслуживания, доступны стоящему на земле механику, что позволяет проводить регламентные работы быстро и эффективно. Во всех достоинствах этих машин на практике убедились участники семинара - после окончания демонстрационного показа желающие смогли испытать, насколько техника "Катерпиллар" легка в управлении, сев за джойстики экскаваторов.
Проведение подобных семинаров и обучений с недавних пор стало хорошей традицией ООО "Амур Машинери энд Сервисес". Но это лишь часть технической поддержки, оказываемой ООО "Амур Машинери энд Сервисес" своим клиентам. Компания "Амур Машинери" располагает мощной сервисной базой, включающей в себя сервисный центр, передвижные сервисные мастерские, квалифицированный сервисный персонал около 40 человек, а также склад в Хабаровске с запасными частями на сумму около $ 1,5 млн. Обученные специалисты сервисного отдела компании способны в любых условиях произвести квалифицированное обслуживание оборудования "Катерпиллар" в кратчайшие сроки.
Строители Приморья, присутствовавшие на семинаре, отметили привлекательность финансовых инструментов, предлагаемых компанией ООО ""Катерпиллар" Файненшл", финансового подразделения "Катерпиллар", для приобретения оборудования "Катерпиллар". Предлагаемые финансовые схемы, а именно: лизинг оборудования, рассрочка платежа, позволяют приобретать оборудование уже сегодня и рассчитываться за него в течение нескольких лет.
Новости тематики
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
Новости раздела
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Банковский исход
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Корейский мини-кроссовер стал хитом продаж в Приморье