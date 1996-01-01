"Катерпиллар" - проверенное качество строительных работ

Принимая во внимание высокую потребность предприятий Приморского края, занятых в городском строительстве, в использовании производительного и эффективного оборудования, сотрудниками компании "Амур Машинери энд Сервисес" в конце апреля во Владивостоке был проведен семинар, на который были приглашены специалисты компании "Катерпиллар" из Москвы, а также представитель завода - изготовителя экскаваторов-погрузчиков из Великобритании.

Семинар состоял из двух частей - теоретической, на которой были освещены все преимущества оборудования "Катерпиллар", и практической, где было показано строительное оборудование в работе на одной из строительных площадок города, где участники семинара смогли лично убедиться в высоких эксплуатационных и технических качествах машин. На показе были представлены два гусеничных экскаватора "Катерпиллар" модели 320С и 322СL и экскаватор-погрузчик "Катерпиллар" 428DII. Демонстрационный показ техники произвел профессиональный оператор, специально приглашенный из Москвы. В семинаре приняли участие представители строительных организаций Приморского края.

Показанное на демонстрации оборудование уже давно успешно используется на строительных и коммунальных предприятиях Дальневосточного региона России. На всех машинах установлены дизельные двигатели "Катерпиллар", отличающиеся хорошими эксплуатационными характеристиками, большим моторесурсом, высокой топливной экономичностью. Эргономичные кабины спроектированы так, чтобы обеспечивать максимальный комфорт и легкость эксплуатации. Органы управления удобно расположены в пределах досягаемости оператора и уменьшают утомляемость. Манипулирование органами управления не требует существенных усилий. Сконструированное с расчетом на простое и удобное выполнение операций оборудование "Катерпиллар" предоставляет оператору возможность сконцентрировать свое внимание непосредственно на работе. Хорошо зарекомендовавшие себя в эксплуатации узлы и агрегаты, испытанная в полевых условиях долговечность и удобство технического обслуживания служат гарантией надежности машины в течение всего срока ее службы.

Интервалы сервисного обслуживания оборудования "Катерпиллар" существенно увеличены, что позволяет снизить время на обслуживание машин и значительно повысить коэффициент их технической готовности. Экскаваторы и экскаваторы-погрузчики разработаны с учетом максимального упрощения сервисного обслуживания. Большинство узлов и агрегатов, требующих обслуживания, доступны стоящему на земле механику, что позволяет проводить регламентные работы быстро и эффективно. Во всех достоинствах этих машин на практике убедились участники семинара - после окончания демонстрационного показа желающие смогли испытать, насколько техника "Катерпиллар" легка в управлении, сев за джойстики экскаваторов.

Проведение подобных семинаров и обучений с недавних пор стало хорошей традицией ООО "Амур Машинери энд Сервисес". Но это лишь часть технической поддержки, оказываемой ООО "Амур Машинери энд Сервисес" своим клиентам. Компания "Амур Машинери" располагает мощной сервисной базой, включающей в себя сервисный центр, передвижные сервисные мастерские, квалифицированный сервисный персонал около 40 человек, а также склад в Хабаровске с запасными частями на сумму около $ 1,5 млн. Обученные специалисты сервисного отдела компании способны в любых условиях произвести квалифицированное обслуживание оборудования "Катерпиллар" в кратчайшие сроки.

Строители Приморья, присутствовавшие на семинаре, отметили привлекательность финансовых инструментов, предлагаемых компанией ООО ""Катерпиллар" Файненшл", финансового подразделения "Катерпиллар", для приобретения оборудования "Катерпиллар". Предлагаемые финансовые схемы, а именно: лизинг оборудования, рассрочка платежа, позволяют приобретать оборудование уже сегодня и рассчитываться за него в течение нескольких лет.