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У рыбной отрасли в регионе надежный партнер
Цена, качество и сроки - три кита, на которых держится успех ООО "Завод Дальрыбтехцентр", который производит оборудование для рыбоперерабатывающих производств. Эти составляющие успеха внедрены на всех направлениях деятельности предприятия, будь то разработка оборудования, его изготовление, ремонт или переоборудование целых технологических комплексов. И не имеет значения, большие это или малые заказы, - "Дальрыбтехцентр" держит марку вот уже более 65 лет.
Становление и развитие "Дальрыбтехцентра" неразрывно связано с рыбной промышленностью. История предприятия начиналась в далеком 1939 году. Но сегодня это качественно новое предприятие, с успехом встроившееся в новые экономические условия, созданные в России за годы перестройки. Всякое пришлось пережить. Как и вся экономика, предприятие оказывалось в крайне сложном положении, когда сокращались заказы, простаивали цеха, увольнялись специалисты. Сегодня можно уверенно говорить, что все позади. Вновь выросли объемы производства, внедрены новые технологии, главным образом по созданию и совершенствованию оборудования для обработки креветки, краба, трубача, кукумарии, минтая, лососевых и других видов рыб. Изменилась и сама специфика работы, основой которой стал комплексный подход к выполнению заказов. Большую роль в успехе сыграл индивидуальный подход к каждому заказчику.
- Мы направили основное внимание на повышение качества, ценовую политику и сроки исполнения заказов, - говорит директор ООО "Завод Дальрыбтехцентр" Алексей БОНДАРЕНКО. - Это наши основные приоритеты в работе. Впрочем, цена не является в этом трио таким приоритетом, как качество и сроки исполнения заказа. Мы пересмотрели технологию производства, что позволило укладываться в эти сроки. Именно от них в первую очередь зависит своевременный выход судов в море и получение рыбодобывающими предприятиями продукции, повысили уровень специалистов.
Постепенно совершенствуя производство и управление, в компании пришли к тому, что сегодня она в состоянии справиться с заказом любой сложности, от проектирования до изготовления оборудования и установки его на судне или береговом перерабатывающем комплексе. Добиться этого позволяют заводу свое конструкторское бюро, современное оборудование. Недаром сегодня самые крупные рыбодобывающие и перерабатывающие предприятия на Дальнем Востоке являются заказчиками "Дальрыбтехцентра". Среди них ТУРНИФ, "Ролиз", Находкинская БАМР, "Акваресурсы" и др. Несмотря на наличие конкурентов, завод смог завоевать рынок соседних краев и областей - Камчатки, Сахалина, Хабаровского края. Его заказчиками стали Камчатрыбпром, Океанрыбфлот, заключены договоры с Корякрыбой, Совгаваньрыбой. И ни один заказ за последние годы практически не получил рекламаций от клиентов, хотя ассортимент выпускаемого заводом оборудования исчисляется десятками наименований. На все виды продукции и услуг завод имеет сертификаты соответствия.
Завод производит практически все виды технологического оборудования. Кроме этого, предприятие делает любые виды конвейеров, выполняет услуги от ремонта технологического оборудования до изделий любых конструкций. За последние годы завод наладил у себя выпуск редукторов для производства транспортерных линий, которые раньше закупал на стороне, и стал ведущим производителем технологического оборудования в регионе. Оборудование изготавливается из высококачественных пищевых нержавеющих сталей, хотя по желанию заказчика может производиться и из черной стали. Все оно поставляется и монтируется как в комплексе с линиями, так и отдельными единицами. Предприятие предоставляет гарантии: на вновь изготовленное оборудование - год, на ремонтируемое - полгода.
- Мы не ограничиваемся производством оборудования для рыбаков, - продолжает Алексей Бондаренко. - Недавно завод выиграл тендер, объявленный администрацией Владивостока, на производство ливневых решеток и канализационных люков для улиц города. Богат и перечень товаров народного потребления, производимого в цехах нашего завода.
С ростом уровня добычи в рыбодобывающей отрасли, который только за I квартал 2005 года вырос на треть, повышается и спрос на продукцию завода. На предприятии рады успехам рыбной промышленности. Потенциал для дальнейшего развития у завода есть.
- Мы в состоянии увеличить объемы работ, если этого потребует рынок, - уверен директор завода. - Более того, в современных условиях повышения конкурентной борьбы целесообразно сделать на основе "Дальрыбтехцентра" корпорацию, которая бы объединила в единый производственный цикл всех производителей оборудования на Дальнем Востоке. Излишне строить новые заводы, неся немалые затраты, надо загружать те мощности, которые сегодня есть в регионе. И тогда мы справимся с любыми задачами.
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