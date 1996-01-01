О будущем пора думать вместе

Минувший год для рыбаков был насыщен весьма значительными событиями. Однако для дальневосточников он выделяется особенно, все положительные моменты, которые государство внесло в отрасль, брали свое начало именно на Дальнем Востоке. Вначале губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН подготовил для правительства доклад о повышении конкурентоспособности рыбопромышленного комплекса страны, затем президент во время своего визита во Владивосток лично выслушал рыбаков. "Но самое главное в том, что все эти позитивные моменты стали возможны только после того, как рыбацкое сословие выступило в защиту своих интересов единым фронтом", - считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП) Дмитрий ГЛОТОВ.

- Дмитрий Борисович, вы хорошо известны как успешный предприниматель. Казалось бы, все хорошо, бизнес развивается, и вдруг вы начали активно заниматься общественной деятельностью. Не каждый на это решится, позиция большинства - стоять в сторонке и наблюдать, как другие пытаются чего-то там делать для всех.

- Наступает период, когда каждый должен решить, нужно ли ему стараться что-то изменить. Бизнес по своей сути это поиск оптимальных решений. Когда за твоими плечами предприятие, ты думаешь, как сделать его процветающим. Потом приходит понимание, что одного твоего желания что-то изменить в лучшую сторону оказывается не вполне достаточно. Можно просто опустить руки и сказать: "Не я виноват в том, что мы, рыбаки, не можем нормально работать, это государство нам постоянно ставит подножки". Но что от этих слов изменится - абсолютно ничего. А вот если каждый из руководителей рыбацких предприятий скажет: "Давайте соберемся и посоветуемся, как нам дальше развиваться, что, в конце концов, мы требуем от власти", - то можно получить гораздо более весомый результат. Вспомните время перед аукционами - все старались чего-то там урвать. Никому ничего не нужно было, отрасль по праву считалась самой криминализированной в стране, но кончилось все тем, что власти это надоело, и она решила навести прозрачность путем аукционов. Вот тогда все сразу вспомнили, что, оказывается, нужно проявлять инициативу в защите своего бизнеса и вести активную общественную деятельность. Аукционы отменили, и опять большинству ничего не нужно. А что сегодня состояние отрасли настолько критическое? Есть закон "О рыболовстве", который рыбаки ждали более 10 лет.

Проблемы существуют в любой отрасли, в рыбопромышленности они накапливались больше десятка лет как снежный ком, а потом потянули отрасль резко вниз. С одной стороны, у нас есть закон, это бесспорно шаг вперед. У предприятий появилась возможность планировать свою деятельность на пятилетнюю перспективу. Можно списывать старый флот, приобретать новый, по-настоящему эффективный, развивать переработку. Но есть и опасение, что завтра этого уже будет недостаточно. Нужно закрепить успех, поскольку закон "рамочный", и к нему необходимы различные нормативно-правовые акты. Только в этом году их будет принято около сорока, и АРПП активно участвует в их подготовке. Среди наиболее важных я бы выделил готовящиеся постановления правительства о реализации принципа "рыба на берег" и о рыночном обороте долей. Вторая важная задача - выработка согласованной позиции регионов. Не важно, где находится предприятие, важно, чтобы в каждом регионе нашлись общественные деятели, которые бы выступили рупором рыбацкой общественности.

- До недавнего времени общественные организации рыбаков были не слишком заметны.

- Действительно, в течение длительного времени в АРПП входило около 30 предприятий, и в основном это были мелкие фирмы. "Что от этой организации толку", - считали многие рыбаки. В декабре 2003 года в АРПП вступили 8 крупных рыболовецких компаний, я был избран ее президентом, и деятельность организации активизировалась. Сегодня ассоциация в Приморском крае представляет реальную силу. Причем мы работаем сразу в нескольких направлениях: решаем проблемы прибрежного рыболовства, боремся с браконьерами и пытаемся объединить рыбаков Дальнего Востока.

В прошлом году мы провели Дальневосточный форум рыбной отрасли. Приехали представители Камчатки, Сахалина, Магадана, Корякии, Чукотки. Общаются между собой, делятся наболевшим. И все удивляются: а почему же раньше не было такой площадки для общения? А потому, что приоритеты были другие. Регионы бились между собой за квоты, и ни о каком разумном диалоге не могло быть и речи. Теперь делить нечего, но вместо этого появилась другая проблема, которую тоже можно решить только сообща. Россию превратили в сырьевой придаток, и в другом качестве наши зарубежные соседи видеть нас более не хотят.

- Об этом говорят все, но мало кто хочет изменить ситуацию. По большому счету она многих устраивает, большинство предприятий отказываться от экспорта пока не собираются.

- Но это медленный путь в пропасть. Возьмите, например, минтай. Когда на рынке несколько компаний, то между ними возникает конкуренция. А сегодня, когда осталась практически одна большая компания - Китай, поглощающий нашу "безголовку", российские рыбаки беззащитны перед ценовым произволом монополиста. Китайцам очень легко договориться против нас и ударить по нашим рыбакам, точнее по ценам на наш минтай. Эта зависимость отечественного бизнеса практически от одной страны очень серьезно влияет на экономику рыбопромышленных компаний. Мы как в ловушке. Поэтому вопрос, почему мы сами не можем переработать рыбу и продать ее здесь, в российском порту на российском рынке, - чрезвычайной важности. Давайте создадим необходимые условия. Пусть на Дальнем Востоке появится одна рыбная столица, на Севере - вторая, и тогда уже иностранцы сами к нам поедут. И эти рыбные центры будут не только держать, но и диктовать цены на мировом рынке.

- Это зависит от самих рыбаков, не может же государство сказать - все, хватит только вывозить сырье, нужно начать производить продукцию и с ней выходить на мировые рынки.

- Это уже говорят добросовестные рыбаки. Мы уверены, что будущее отечественной рыбной промышленности - внедрение технологий глубокой переработки рыбы и морепродуктов, что позволит выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Что должна делать для своего развития нормальная бизнес-структура, то есть организованная структура, работающая по каким-то определенным правилам? Она формирует бизнес-план, а потом определяет, какие же будут позитивные или негативные последствия. То есть сначала думает, а потом делает, а не наоборот, как происходило прежде. Теперь бизнесмен думает, а что у нас будет через пять лет? Мы, рыбопромышленники, садимся вместе, считаем и видим, что если мы будем работать по прежней схеме, то ни у кого из нас не получается стабильного рынка. Китайцы перехватывают сырье, сбивают цену. Добавочная стоимость, которую мы можем позволить себе в этих условиях, просто мизерная.

А почему мы не можем заработать больше денег? Нет условий для развития этого бизнеса на территории России. Почему? Да потому что всю жизнь за нас думало государство, а не мы! Думало вместо нас, не всегда понимая проблемы рыбацких предприятий. А потому выходили постановления, указы, приказы, и мы о них узнавали последними. "Вы, - говорило нам государство, - делайте, работайте, а мы вам скажем, как работать". А может, поменять эту тенденцию? Давайте сменим вектора. Ведь если вообще вернуться к основам государственности, то государство - это я, это мы, каждый по отдельности и все вместе. И мы, рыбопромышленники, знаем, как выстроить отрасль по тем правилам, которые удобны нам и выгодны государству. Мы говорим государству, что принимаем такой принцип, но только давайте в таком случае как-то поменяем взаимоотношения между государством и нашим бизнесом, давайте выстроим нормальную вертикаль отношений, когда власть поддерживает национальный бизнес. И тогда у государства будет не прежняя отрасль, которая составляет один процент в бюджете страны и погрязла в браконьерстве, а такая, какой можно гордиться.

- В феврале вас избрали вице-президентом Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРППЭ). Чуть позже вас, как представителя АРПП, пригласили войти в специальный совет при Минсельхозе по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса России. Сможете ли донести свою точку зрения до московских чиновников?

- Кроме меня в совет вошли еще 23 специалиста со всей страны. Я осознаю, что теперь я обязан представлять не только интересы приморских рыбаков, но и защищать интересы рыбаков всего Дальнего Востока. Теперь важно расставить приоритеты. Одна из первостепенных проблем, которая тревожит сегодня дальневосточников, - незаконный промысел биоресурсов. На всем Дальнем Востоке прочно лежит ярлык браконьерского региона. Но бороться с этим злом должно не только государство. Рыбопромышленники сами должны побудить своих коллег остановиться. Рыбный бизнес должен принять непосредственное участие в создании условий для того, чтобы этого не происходило. Прежде всего, потому, что бизнесу, как и государству, браконьерство невыгодно.

Существует опыт Приморья, АРПП совместно с силовыми структурами проводит рейды по борьбе с незаконным промыслом биоресурсов. Представители правоохранительных органов, пограничники выходят в море на судах членов ассоциации и задерживают браконьерские траулеры. Но что получается потом? Судовладелец отделывается легким штрафом, и уже через несколько недель браконьер вновь выходит в море. Доходит до того, что пограничники могут ловить одно и то же судно по несколько раз в год. Нужны более жесткие наказания за незаконный лов, вплоть до конфискации браконьерского судна и отзыва лицензий и квот.

Или проблема прибрежного рыболовства. Для многих береговых поселков на территории ДВФО рыболовецкие предприятия являются градообразующими, населению там просто больше нечем заниматься, кроме как выходить в море и организовывать переработку морепродуктов на берегу. Более того, создание условий для развития этих поселков является важным с точки зрения геополитики, присутствия и полноценной жизни россиян на отдаленных территориях нашей страны. Между тем разделение в прошлом году районов промысла на 12-мильную и исключительную экономическую зоны создало целый набор проблем для рыбодобывающих компаний. Запрет на пересечение 12-мильной зоны судами прибрежного рыболовства без соответствующего разрешения пограничной службы привел к тому, что эти суда не могут нормально работать. Рыба не знает, что над ней появился закон, и в зависимости от времени года то подходит на мелководье, то вновь уходит на глубину за 12 миль от берега. Для оформления разрешения приходится терять драгоценное промысловое время и нести дополнительные издержки, преодолевая искусственно созданные трудности. Соответствующая поправка в закон о госгранице по инициативе рыбаков была проработана Законодательным собранием Приморья, поддержана губернатором и направлена в Госдуму. В конце концов мы добьемся нормализации ситуации в "прибрежке". Но ведь всего этого можно было избежать, если бы мнение рыбаков было услышано сразу. Надеюсь, что теперь именно так и будет, тем более если это консолидированное мнение рыбацких общественных объединений.

- Какую роль в организации рыбной отрасли могут играть саморегулируемые организации?

- Рыбацкая общественность в лице ассоциаций должна играть важную роль и при определении самих правил рыболовства, и в конечном счете при распределении ресурсов. Приведу пример самого рыбного штата США Аляски. В начале 90-х рыболовецкие предприятия штата охватил масштабный кризис. Там практиковалась олимпийская система распределения ресурсов - промысловый район открывали на несколько дней, и кто успеет больше поймать, тот и в плюсе. В результате в море выходило одновременно до 6 тысяч судов, которые выбирали ОДУ за несколько дней. Но работа всего несколько дней в году - прямой путь к банкротству. Стало понятно, что нужно менять систему. Ввели долевой принцип, по которому работаем сегодня и мы, вот только эти доли там распределяло не государство, а общественный рыбохозяйственный совет штата Аляска. И доли поделили так, что никаких раздоров между рыбаками не было.

У нас это общественное движение рыбаков еще только зарождается. Законопроект "О саморегулируемых организациях" пока не принят Госдумой РФ, но в минувшем году практически во всех рыбацких регионах произошло резкое укрепление позиций таких специализированных объединений. И я уверен, что уже в ближайшие годы эти организации станут реальным партнером государства в деле организации рыбной отрасли.