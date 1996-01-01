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Флот нужно списывать

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- То, что сейчас в Дальневосточном бассейне наблюдается явный избыток судов, ни у кого не вызывает сомнения. Проблему усугубляет тот факт, что значительная часть добывающего флота представлена морально устаревшими и физически изношенными судами. В первую очередь это суда, построенные еще при Советском Cоюзе, либо бывшие в эксплуатации суда, приобретенные за рубежом. Возраст большого количества используемых сейчас судов превышает нормативные сроки эксплуатации. В частности, в группе крупного и большого флота возраст 108 судов, что составляет 58,4% от общего количества, превышает 20 лет, в группе среднего флота - 296 судов (46,3%) старше 18 лет, а в группе малого - 579 (69,3%) старше 12 лет.

Эксплуатация судов, списание которых было по тем или иным причинам задержано, вызывает целый ряд проблем экономического и социального характера. Происходит сокращение их производственных возможностей, увеличиваются потребности в ремонте и техническом обслуживании, повышается риск возникновения аварийных ситуаций. Все это приводит к снижению эффективности работы флота, росту затрат на выпуск продукции, замедлению темпов внедрения достижений научно-технического прогресса.

Единственный выход из сложившейся ситуации - списание судов, возраст которых превышает нормативный срок эксплуатации. Только в этом случае можно заметно повысить эффективность действующего флота. Однако в данном случае необходимо учитывать несколько ньюансов. Одновременное списание большого количества судов может привести к снижению объема вылова и усилению социальной напряженности. Для некоторых, особенно небольших предприятий это может означать полное прекращение деятельности.

Поэтому на сегодняшнем этапе развития рыбной промышленности Дальнего Востока целесообразно разрешить задержку списания и продлить эксплуатацию крупных и больших добывающих судов на срок до 35 лет, средних - до 30 лет, малых - до 30 лет. Затраты на проведение восстановительного ремонта в данном случае будут более низкими, чем на их замену новыми.

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