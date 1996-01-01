Наш бюджет завязан на рыбе

- В отсутствие промышленных предприятий рыболовство в северных районах страны является приоритетом развития экономики регионов. В рыбохозяйственном комплексе Корякского автономного округа - два традиционных направления рыболовства: прибрежный промысел лососей, который ведется летом, и морской промысел, которым рыбопромышленные предприятия заняты в остальное время года. Наиболее востребованные виды биоресурсов: лососевые, тресковые (минтай, треска), камбала, навага, краб. В последние годы четко прослеживается тенденция снижения ОДУ практически по всем этим основным промысловым объектам. Традиционно полностью осваиваются крабы и лососевые, на 90% осваиваются треска, навага и минтай. А вот, к примеру, освоение камбалы зависит от своевременности открытия промысла. В прошлом году процесс затянулся, и этот вид освоен лишь на 35%. Также в прошлом году были низкие показатели по освоению сельди, слишком поздно начался весенний промысел. В то же время осенне-зимний период промысел сельди приходится на время, когда навигация для судов прибрежного рыболовства уже закрыта. Острая ситуация с добычей креветки - она в последнее время практически не осваивается. Все дело в том, что суда предприятий округа не могут входить для ее промысла в 12 мильную зону.

В округе действуют 140 рыбопромышленных предприятий, но только 27 из них имеют береговую обработку. Поскольку основной промысел происходит на Восточном побережье округа, там расположена значительная часть рыбодобывающих предприятий. Большинство из них являются градообразующими. В настоящее время приоритетная задача администрации округа - работа по расширению и развитию береговых перерабатывающих мощностей. От этого напрямую зависят условия жизни в округе.

Пока что почти половина добытых биоресурсов вывозится за рубеж. Однако закрепление за предприятиями округа долей квот водных биоресурсов на долгосрочной основе дало положительный импульс развитию перерабатывающей базы. В 2002 г. в округе насчитывалось 16 предприятий, имеющих цеха по глубокой переработке рыбопродукции. В 2004 г. количество таких предприятий увеличилось до 21. Основной ассортимент выпускаемой продукции: консервы, рыбная нарезка в вакуумной упаковке, рыба горячего и холодного копчения, рыбная мука. В среднем на модернизацию оборудования, по данным 2003 - 2004 гг., предприятия округа затрачивают от 20 до 40% валовой прибыли. Соответственно наблюдается и положительная динамика налоговых поступлений. Если в 2002 г. в бюджеты всех уровней рыбопромышленными предприятиями округа было перечислено 153 млн руб., то в 2003 г. - 176 млн руб., а уже в 2004 г. - 399 млн руб.

На наш взгляд, для более эффективной работы рыбопромышленных предприятий на правительственном уровне необходимо предусмотреть введение налоговых льгот для предприятий, занимающихся береговой рыбообработкой и выпуском готовой продукции. Также ввести льготное кредитование региональных программ развития и переоборудования промыслового флота, береговых рыбопромышленных цехов. Необходимо добиться снижения таможенных пошлин на ввоз оборудования, не производимого на территории РФ, для обновления и технического перевооружения производственных цехов предприятий, промыслового флота.

Отмена аукционов дала возможность, компаниям аккумулировать средства и начать замену проблемного флота. С 1999 г. идет планомерное наращивание не только добывающих мощностей, но и перерабатывающих, в частности, в 1997-2001 годах окружными предприятиями приобретено 16 крупнотоннажных судов и 42 - среднетоннажных, из них 6 судов оборудованы под специализированный крабовый промысел. Но не все так гладко: в связи с отсутствием оборотных средств и увеличением затрат предприятий наблюдается снижение численности маломерного флота.

Для Корякии очень актуальна проблема так называемого "внутреннего" браконьерства. По оценкам специалистов, ежегодно с территории округа браконьерами вывозится до 70 т незаконно добытой икры лосося, это около 1500 т рыбы. Одна из главных причин браконьерства - слишком маленький штат природоохранных инспекторов. Для сравнения: в Камчатской области (17 млн га) - 72 инспектора природоохраны, а в КАО, где территория 30 млн га и количество нерестовых рек значительно больше, - всего 18 природоохранных инспекторов и 7 постоянно действующих природоохранных постов.