Что в имидже тебе моем?

19 мая в зале "Даймонд" бизнес-центра "Хендэ" (г. Владивосток) прошла церемония награждения победителей Четвертого межрегионального интернет-конкурса в области эффективного маркетинга, рекламы и продвижения товаров и услуг "Торговая марка года", проводимого Приморской торгово-промышленной палатой под патронатом полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Константина ПУЛИКОВСКОГО, при поддержке администрации Приморского края, Национальной программы "Российская деловая культура" и Российской ассоциации маркетинга.

Со времени проведения первого конкурса количество его участников удвоилось: за победу боролись 43 торговые марки. Наряду с традиционно активными "пищевиками" среди участников появилось много компаний из сферы торговых, строительных, транспортных, страховых, образовательных, медицинских, консалтинговых и др. услуг.

Гран-при конкурса вручалось в трех традиционных номинациях - "Сила бренда", "Лучшее профессиональное решение торговой марки" и "Популярность торговой мраки "Ваша марка" и в двух новых - "Региональный бренд" и "Новое имя".

В номинации "Эффективность присутствия ТМ на рынке Приморья" эксперты учитывали проработанность маркетинговой стратегии, соответствие названия той целевой аудитории, на которую она рассчитана, какие рекламные и маркетинговые приемы использовались для выхода и продвижения ТМ на рынок.

Гран-при в номинации "Сила бренда" достался широко известной в Приморском крае сети магазинов бытовой техники "Домотехника". Золотыми медалями в 19 других категориях этой номинации отмечены "Ратимир" (колбасы и копчености, мясные полуфабрикаты), "Серебряный ключ" (минеральная вода), JOI (молодежный тариф "Новой телефонной компании"), "Мир упаковки", "РосОфис" (под этой ТМ приморская компания продает офисную мебель российских производителей), "ДОРЗ" (под этой маркой с 1993 г. изготавливаются стальные двери по оригинальной технологии), "Форум" (добавка к автомаслам - разработка Института химии ДВО РАН), "Красный мамонт" (магазин стройматериалов), РИМСКО (транспортная компания), LEVEL (источники бесперебойного питания и автоматические регуляторы напряжения, изготавливаемые в Южном Китае по оригинальным разработкам ДВГТУ), издательско-полиграфический комплекс "Дальпресс", Дальневосточная информационно-аналитическая "Служба 516-516", страховая компания "Защита-Находка", отель "Гавань", сеть шинных центров "Шинтоп", газета "Владивосток" и торговая марка Dianhong (Красный чай) из КНР.

Гран-при за "Лучшее профессиональное решение ТМ" получила George Dental Group, принадлежащая компании "Фарм - ДВ", за стратегию развития рынка добровольного медицинского страхования. Из продовольственников лучшей стала птицефабрика "Уссурийская". В других категориях золото взяли "Домотехника", интернет-студия "Шаги" (спонсор конкурса из Москвы), "РосОфис", ДОРЗ (стальные двери), IRBIS (ТМ компании "Востокскутер", которая поставляет из стран Юго-Восточной Азии более 20 моделей мопедов, скутеров и ATV) и др.

Победитель в номинации "Популярность торговой марки "Ваша марка" определялся по результатам маркетинговых исследований. Самыми популярными среди СМИ стали газета "Владивосток" и ПТР (телевидение), а самой "народной" едой - продукция "Ратимира".

Гран-при в номинации "Региональный бренд" взяла ТМ "Мир упаковки", которая пришла в Приморье из Хабаровска, где начала работать еще в 1993 г., хотя торговую марку зарегистрировала только в 2000 г. Сейчас у компании около 12 тыс. клиентов по всему Дальнему Востоку. Выступая спонсором многих мероприятий, очень узнаваемой она стала после "упаковочного шоу": девушки в красивых нарядах из упаковочных материалов стали украшением многих выставок и презентаций.

Второе место в этой же номинации заняла хабаровская "Мерилен". Мясные полуфабрикаты под этой ТМ хорошо известны на приморском рынке.

Победителем в номинации "Новое имя" признан JOI. Так называется новый тариф НТК. Грамотная презентация, а также полученный результат - прирост абонентской базы за 3 месяца почти на 50 тыс. абонентов - произвели впечатление.

Как "пробный шар" впервые в этом году была введена категория "Персона года". Критерии оценки здесь, похоже, не были понятны и самим организаторам, но нашлись смельчаки - президент Общественного движения Приморья "Физкультура и спорт" Андрей Александрович АЛЕКСЕЕНКОВ и президент Приморской лиги ходьбы "Женьшень-Тур" Вячеслав Владимирович КИТАЕВ. Победила "физкультура".

В этом году впервые предпринята попытка привлечь к участию ТМ из других регионов Дальнего Востока. Пока откликнулись только хабаровчане, хотя, по большому счету, многие из приморских участников активно продвигают свою продукцию на запад России и даже имеют представительства в других регионах, включая города Дальнего Востока и Сибири, а также Москву. Например, "Ратимир", "516-516", LEVEL, IRBIS и др. Да и студия "Шаги" в Москве - тоже бывшие наши люди. Так что взаимопроникновение торговых марок идет полным ходом.

А теперь мнения членов жюри. Завкафедрой маркетинга института менеджмента и бизнеса ДВГУ, к.э.н. Елена ЯСКЕВИЧ: "Если сравнить с первым годом - дистанция огромного размера. Стало меньше цитирования учебников и больше практики. Отмечу и рост внимания потребителей к торговым маркам: по нашим опросам, больше 70% считают победу в конкурсе свидетельством качества товара. И компании начинают понимать важность того, что является смыслом конкурса, - многие формируют маркетинговые службы".

Проектный специалист независимого маркетингового агентства "Владмаркетинг" Ольга ФЕФЕР: "Конкурс создает цивилизованную бизнес-среду, когда конкуренты и представители разных бизнесов могут встречаться и каждый о себе рассказывать. Теперь о минусах. Такой проект должен быть более масштабными в плане привлечения "игроков", и в плане содержания. Силами только ПТПП достойно сделать это невозможно. Если не влить свежую кровь, конкурс умрет. Нужно изменять критерии на более серьезные, возможно, подтягивать новые номинации, например "Лучший PR-проект" или "Лучшая рекламная кампания". Надо подумать над критериями оценки, чтобы это действительно было острое соревнование."