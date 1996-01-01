Приморский бизнес получил Премию

Торжественной церемонией награждения победителей и финалистов завершилось подведение итогов I краевой Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2004", в качестве организаторов которой выступили администрация края и Издательская компания "Золотой Рог".

Премии в сфере бизнеса - не редкость, в том числе и для российских регионов. Многие из них известны и авторитетны, однако некоторые изначально носили коммерческий оттенок и, по сути, девальвировали идею воздавать должное наиболее успешным компаниям и удачливым бизнесменам. Организаторы приморской Премии изначально постарались избежать этого: участники выбирались прежде всего по документально подтвержденным показателям эффективности их деятельности за прошлый год, причем никаких взносов от участников не требовалось; победителей Премии определяли по результатам анкетирования группы из 50 экспертов из числа известных в крае персон научного, делового, политического мира. Также был открыт интернет-сайт Премии, на котором за ту или иную компанию и менеджера мог проголосовать любой желающий. Многоэтапная методика подсчета голосов, конечно, сказалась на времени, но зато позволила подойти к финалу в целом с неангожированным результатом.

Авторитет финалистов Премии был столь высок, что интрига, кто же станет победителем, сохранялась до самого конца. Особенно в номинации "Менеджер года в Приморском крае - 2004", где на протяжении всего голосования претенденты на звание лучшего шли буквально ноздря в ноздрю, постоянно меняясь местами.

Именно поэтому проходившие параллельно голосование членов Экспертного совета и открытое голосование на интернет-сайте Премии продолжались до последнего момента, оставляя в неведении даже организаторов. Лишь поздно вечером, за день до церемонии награждения, были подведены окончательные итоги.

Победителем Премии в номинации "Компания года в Приморском крае - 2004" стало ОАО "Новая телефонная компания" (НТК), которое смогло обойти трех лауреатов: ОАО "Дальсвязь", ОАО "Дальневосточное морское пароходство" и ОАО "Приморское морское пароходство".

В номинации "Менеджер года в Приморском крае - 2004" победителем стал генеральный директор группы компаний "В-Лазер" Борис ПОСТОВАЛОВ, а лауреатами Премии - Евгений АМБРОСОВ (генеральный директор ОАО "Дальневосточное морское пароходство), Анатолий ЕРМАКОВ (генеральный директор ЗАО "Примтелефон"), Михаил РОБКАНОВ (президент ОАО "Владивостокский морской торговый порт").

Здесь нельзя не заметить, что мнения большинства как экспертов, так и "интернет-электората" подчинены общей логике. И НТК, и группа компаний "В-Лазер", которую возглавляет Борис Постовалов, являются представителями действительно новой экономики, которая никак не связана с наследием советского периода. Они были созданы буквально с нуля за последние десять лет.

Более того, в отличие от большинства других финалистов Премии, успехи которых в полной мере могут оценить и осознать лишь несколько сотен специалистов, достижения НТК и "В-Лазера" видны невооруженным глазом многим жителям края. Первая компания известна как динамично развивающийся оператор услуг сотовой и проводной связи, а вторая известна сетью своих магазинов, раскинувшейся на территории многих субъектов ДВФО, и собственным производством по сборке бытовой техники. Все это можно, что называется, пощупать собственными руками.

Конечно, не обошлось в процессе выявления победителей и без некоторых сложностей, скажем так, с региональной спецификой. Например, как и предполагалось, достаточно сильное давление на участников голосования оказывал личностный фактор. Это связано с тем, что в таком относительно небольшом регионе очень многие лица из числа экспертов знают друг друга не понаслышке, а лично. Причем как с позитивной, так и с негативной стороны. Поэтому организаторы Премии изначально попытались, максимально формализовать критерии выявления победителей. И именно для нейтрализации этого фактора было приглашено такое большое число экспертов, а также дана возможность голосовать всем приморцам. Конечно, всегда можно сказать, что нужно было взять за основу оценки прежде всего специалистов. Однако, по мнению организаторов, это не вполне разумно. Необходимо понимать, что Премия - это прежде всего общественное признание.

Во время проведения Премии были и звонки типа: "А сколько у вас стоит первое место?" Ну простите, надежд на покупку заветных мест учредители Премии не оправдали. Спасибо спонсорской поддержке - уберегла от искушения. А если серьезно, тут дело не только в опасении подпортить имидж самих организаторов, сколько в трепетной заботе о престиже самой Премии. Она изначально задумывалась не как разовая имиджевая акция, а как ежегодное масштабное мероприятие. Приморский бизнес давно вырос из детских штанишек, и его представители достойны серьезной и цивилизованной формы получения права называться лучшими.