Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский бизнес получил Премию
Торжественной церемонией награждения победителей и финалистов завершилось подведение итогов I краевой Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2004", в качестве организаторов которой выступили администрация края и Издательская компания "Золотой Рог".
Премии в сфере бизнеса - не редкость, в том числе и для российских регионов. Многие из них известны и авторитетны, однако некоторые изначально носили коммерческий оттенок и, по сути, девальвировали идею воздавать должное наиболее успешным компаниям и удачливым бизнесменам. Организаторы приморской Премии изначально постарались избежать этого: участники выбирались прежде всего по документально подтвержденным показателям эффективности их деятельности за прошлый год, причем никаких взносов от участников не требовалось; победителей Премии определяли по результатам анкетирования группы из 50 экспертов из числа известных в крае персон научного, делового, политического мира. Также был открыт интернет-сайт Премии, на котором за ту или иную компанию и менеджера мог проголосовать любой желающий. Многоэтапная методика подсчета голосов, конечно, сказалась на времени, но зато позволила подойти к финалу в целом с неангожированным результатом.
Авторитет финалистов Премии был столь высок, что интрига, кто же станет победителем, сохранялась до самого конца. Особенно в номинации "Менеджер года в Приморском крае - 2004", где на протяжении всего голосования претенденты на звание лучшего шли буквально ноздря в ноздрю, постоянно меняясь местами.
Именно поэтому проходившие параллельно голосование членов Экспертного совета и открытое голосование на интернет-сайте Премии продолжались до последнего момента, оставляя в неведении даже организаторов. Лишь поздно вечером, за день до церемонии награждения, были подведены окончательные итоги.
Победителем Премии в номинации "Компания года в Приморском крае - 2004" стало ОАО "Новая телефонная компания" (НТК), которое смогло обойти трех лауреатов: ОАО "Дальсвязь", ОАО "Дальневосточное морское пароходство" и ОАО "Приморское морское пароходство".
В номинации "Менеджер года в Приморском крае - 2004" победителем стал генеральный директор группы компаний "В-Лазер" Борис ПОСТОВАЛОВ, а лауреатами Премии - Евгений АМБРОСОВ (генеральный директор ОАО "Дальневосточное морское пароходство), Анатолий ЕРМАКОВ (генеральный директор ЗАО "Примтелефон"), Михаил РОБКАНОВ (президент ОАО "Владивостокский морской торговый порт").
Здесь нельзя не заметить, что мнения большинства как экспертов, так и "интернет-электората" подчинены общей логике. И НТК, и группа компаний "В-Лазер", которую возглавляет Борис Постовалов, являются представителями действительно новой экономики, которая никак не связана с наследием советского периода. Они были созданы буквально с нуля за последние десять лет.
Более того, в отличие от большинства других финалистов Премии, успехи которых в полной мере могут оценить и осознать лишь несколько сотен специалистов, достижения НТК и "В-Лазера" видны невооруженным глазом многим жителям края. Первая компания известна как динамично развивающийся оператор услуг сотовой и проводной связи, а вторая известна сетью своих магазинов, раскинувшейся на территории многих субъектов ДВФО, и собственным производством по сборке бытовой техники. Все это можно, что называется, пощупать собственными руками.
Конечно, не обошлось в процессе выявления победителей и без некоторых сложностей, скажем так, с региональной спецификой. Например, как и предполагалось, достаточно сильное давление на участников голосования оказывал личностный фактор. Это связано с тем, что в таком относительно небольшом регионе очень многие лица из числа экспертов знают друг друга не понаслышке, а лично. Причем как с позитивной, так и с негативной стороны. Поэтому организаторы Премии изначально попытались, максимально формализовать критерии выявления победителей. И именно для нейтрализации этого фактора было приглашено такое большое число экспертов, а также дана возможность голосовать всем приморцам. Конечно, всегда можно сказать, что нужно было взять за основу оценки прежде всего специалистов. Однако, по мнению организаторов, это не вполне разумно. Необходимо понимать, что Премия - это прежде всего общественное признание.
Во время проведения Премии были и звонки типа: "А сколько у вас стоит первое место?" Ну простите, надежд на покупку заветных мест учредители Премии не оправдали. Спасибо спонсорской поддержке - уберегла от искушения. А если серьезно, тут дело не только в опасении подпортить имидж самих организаторов, сколько в трепетной заботе о престиже самой Премии. Она изначально задумывалась не как разовая имиджевая акция, а как ежегодное масштабное мероприятие. Приморский бизнес давно вырос из детских штанишек, и его представители достойны серьезной и цивилизованной формы получения права называться лучшими.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
- Кадры для промышленности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы