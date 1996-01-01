Выбираешь - работаешь с профессионалами

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"Восточная морская агентская компания" (www.osavlad.ru) известна среди судовладельцев, портовиков и грузовладельцев как надежный партнер. Уже 13 лет OSA - один из лидеров на дальневосточном рынке морского агентирования и фрахтования. Накопленный опыт работы и безупречная репутация позволяют компании успешно конкурировать и развиваться. Как агентирующая компания OSA умеет качественно, надежно и оперативно решить все вопросы, связанные с оформлением, снабжением, сменой экипажа, грузовыми операциями. Компания работает практически во всех приморских портах (Владивосток, Находка, Восточный, Посьет, Зарубино) и успешно обслуживает как иностранные, так и российские суда.
OSA известна также тем, что ее брокеры отлично владеют ситуацией на фрахтовых рынках и в портах Юго-Восточной Азии. Компания имеет высокую репутацию - все это позволяет заключать выгодные сделки для фрахтователей и судовладельцев на перевозку различных грузов - металлолома, металлопродукции, леса, генгрузов, навалочных грузов, мороженой рыбопродукции из любых портов Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Не менее перспективное направление деятельности компании - грузовое агентирование. В настоящее время OSA - агент южнокорейского перевозчика, судоходной компании "Донгнама Шиппинг", которая обслуживает две линии из Китая и Кореи на Восточный порт и Владивосток. Контейнерный сервис "Донгнама Шиппинг" распространяется на всю Азию, вплоть до Пакистана. OSA привлекает грузы в контейнерах для перевозки из портов Азии в порты Восточный и Владивосток и обратно, разрабатывает для клиентов оптимальные маршруты доставки. В качестве судовых агентов компания работает и на других линиях: каботажная контейнерная линия Владивосток - Корсаков - Владивосток, обслуживаемая Сахалинским морским пароходством, с недельным расписанием; международная контейнерная линия Владивосток - Сайгон - Владивосток, обслуживаемая вьетнамской компанией "Массан Шиппинг"; международная линия Владивосток - Осака - Нагоя - Владивосток ("ро-ро"),обслуживаемая японским оператором "Навикс Транспорт". Компания отправляет грузы морем в любые страны Юго-Восточной Азии и по железной дороге по России и странам СНГ.
Компания OSA - это также грузопассажирские перевозки по маршруту п. Сокчо (Ю. Корея) - Зарубино - Владивосток - Зарубино - Сокчо. Рейс осуществляется еженедельно теплоходом Dong Chun. Главная цель компании - помогать российским и иностранным товаропроизводителям в продвижении своих товаров и услуг на рынках АТР и СНГ в кратчайшие сроки, минимизируя транспортную составляющую стоимости товара, что в свою очередь является стимулом развития торговых отношений между Россией, странами СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Восточная морская агентская компания" OSA
г. Владивосток, ул.Станиковича 52,3-й этаж. Почтовый адрес: г. Владивосток, 690090, а/я 90-215, тел.: (4232) 51-23-45, 51-15-46, факс: (4232) 51-23-28, 51-15-46, e-mail: osa@osavlad.ru, agent@osavlad.ru.
г. Находка: 692900, Приморский край, г. Находка, Морской вокзал, к. 4, тел.: (4236) 63-45-21, 63-45-22, факс (4236) 69-22-23, e-mail: osa@online.nakhodka.ru, nhk@osavlad.ru.
п. Врангель (порт Восточный): 692900, Приморский край, п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23, тел. (4236) 66-08-38, тел./факс (4236) 66-50-02, e-mail: dnal@osavlad.ru, agent@osa.vpnet.ru.
г. Москва : 115114, Павелецкая набережная, здание 7, офис № 511, тел./факс (095) 235-71-67, e-mail: moscow@osavlad.ru.
Касса по продаже билетов на теплоход Dong Chun: г. Владивосток, Морской вокзал, 2-й эт., правое крыло, тел. (4232) 49-40-60.
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