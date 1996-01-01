Доля округа растет

Как структурные подразделения Министерства РФ по налогам и сборам (МНС РФ) Межрегиональные инспекции МНС РФ по федеральным округам были созданы в 2000 году. По "Положению о межрегиональной инспекции" основными направлениями их деятельности являются: работа по налоговым вопросам с аппаратом полномочного представителя президента в округе и внутриведомственный контроль по плану и заданиям, утвержденным Федеральной налоговой службой РФ. Корреспондент журнала "ДК" встретился с руководителем Межрегиональной инспекции МНС РФ по ДВФО Александром ПЕЧЕРИЦЕЙ.

- Александр Федорович, первый вопрос об итогах прошедшего года. Каковы результаты деятельности налоговых органов ДВФО за 2004 год?

- В 2004 году все региональные налоговые инспекции ДВФО выполнили установленные задания по сбору налоговых платежей во внебюджетные фонды и в федеральный и территориальный бюджеты. Обеспечен рост поступлений более чем на 20%. В результате доля округа в общем объеме налоговых поступлений в консолидированный бюджет России увеличилась с 3,9% за 2002 год до 4,3% за 2004 год. Еще один положительный момент - снижение недоимки, свидетельствующее о том, что в наших регионах не только собрали плановые платежи, но и вернули часть старых долгов. Это хороший результат.

Досье Налоговыми органами ДВФО за 2004 год обеспечено поступление в бюджетную систему России и государственные внебюджетные фонды налогов, сборов и других обязательных платежей, контролируемых ФНС, на общую сумму в 215620,9 млн руб. Из них 169008,7 млн. руб. приходится на налоги и сборы в консолидированный бюджет РФ, 46612,2 млн руб. - в государственные внебюджетные фонды.

Удельный вес поступлений налоговых платежей в консолидированный бюджет РФ по субъектам ДВФО за 2004 год сложился следующим образом. На первом месте - Республика Саха (Якутия) (20,5%), на втором - Хабаровский край (19,9%), на третьем - Приморье (19,0%). Далее Чукотский АО (13,7%), Сахалинская область (10,8%), Амурская область (7,2%), Камчатская область (4,8%), Магаданская область (2,7%), ЕАО (0,9%), Корякский АО (0,6%).

- Чем было вызвано сокращение недоимки?

- На это повлиял целый ряд факторов. Основные из них - это улучшение экономической ситуации в регионах, принятие законов и иных нормативных актов по реструктуризации долгов и ликвидации безнадежных долгов предприятий, поддержка, оказанная исполнительной и законодательной властями некоторым социально значимым и градообразующим предприятиям. Работа налоговых органов, я думаю, является производной от всех перечисленных факторов. Однако успешную реализацию мероприятий по сбору задолженности, безусловно, обеспечили сотрудники налоговой службы.

Досье В результате комплекса мер по снижению задолженности по налогам и сборам совокупная задолженность по налоговым платежам, уплате пеней и налоговых санкций в консолидированный бюджет России по состоянию на 01.01.2005 года по ДВФО составила 73623,7 млн руб., или 4,1% от совокупной задолженности в целом по России. По состоянию на 01.01.2004 года аналогичный показатель составлял 7,2%.

В сумме совокупной задолженности по состоянию на 01.01.2005 года на задолженность по налоговым платежам приходится 35554,4 млн руб. (35689,0 млн руб. - на 01.01.2004 года), на задолженность по уплате пеней и санкций - 38069,3 млн руб.

- Если сравнивать работу налоговых инспекций по разным регионам округа, то кто, где и с каким результатом год отработал?

- Считаю, что все региональные инспекции сработали в 2004 году хорошо. Но не секрет, что основную долю и в федеральный, и в местный бюджеты дают регионы с наиболее высокой численностью работающего населения, развитым промышленным производством и сельским хозяйством. Поэтому не случайно, что в ДВФО Якутия стоит на первом месте по сбору налогов, затем идут Хабаровский край и Приморье. Меньше всех у нас в бюджет поступает от ЕАО и КАО. Чукотка сейчас на четвертом месте, но это оттого, что там поставлены на учет крупные предприятия.

- Которые присутствуют в АО номинально...

- Скажем так: они присутствуют там частично, хотя основную свою деятельность ведут не на Чукотке. Но для Чукотки, я считаю, это полезно: поступления в бюджет территории значительно увеличились, что положительно отразилось на развитии региона.

- Что вы можете сказать о работе самих налоговых инспекций? Где лучше справляются с поставленными задачами: в тех регионах, где больше сборы, или наоборот?

- Абсолютная сумма налоговых сборов не является основным показателем работы инспекции. Я уже сказал о том, что в прошлом году все инспекции в полной мере и своевременно обеспечили поступление платежей в бюджет. И говорить о том, что в ЕАО из-за небольших поступлений в бюджет налоговая инспекция работает плохо, нельзя хотя бы потому, что в прошлом году установленное им задание по мобилизации налоговых платежей они перевыполнили. А что касается объема налоговых поступлений, то они будут расти с улучшением экономической ситуации в области, с увеличением выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции.

- В стране идет подготовка к реформе местного самоуправления. Какая реорганизация налоговой службы в связи с этим планируется?

- Пока этот вопрос остается открытым. Но как бы то ни было, на любом уровне местного самоуправления за счет собственных доходов надо формировать бюджет. А это означает необходимость контроля за сбором местных налогов. В каком виде это будет происходить после проведения реформы - или через представительства налоговой службы в каждом МО, или закреплением одного, нескольких налоговых инспекторов за МО, - еще не ясно.

- Но последние несколько лет налоговые инспекции объединялись и укрупнялись.

- Вы правы, предыдущие три года шло укрупнение налоговых органов: создавались инспекции по крупным налогоплательщикам, межрайонные и даже более крупные региональные инспекции (в ДВФО были объединены в налоговом плане Камчатская область и Корякский АО); сокращалось число инспекторов. Сейчас придется вновь перестраивать работу. Но это необходимо. Задачу контроля за налоговыми поступлениями с нас не снимут.

- Одной из задач межрегиональной налоговой инспекции являются комплексные проверки нижестоящих налоговых органов. Что проверяется во время их проведения?

- Комплексная проверка охватывает от 20 до 30 направлений деятельности налоговых инспекций: начиная с регистрации и учета налогоплательщиков, учета налоговых платежей, работы с недоимкой и заканчивая кадровыми вопросами и вопросами безопасности. В ходе проверок выявляются ошибки в работе региональных налоговых инспекций, доначисляются налоги. В бюджет страны дополнительно поступает несколько десятков миллионов рублей. За выявленные нарушения применяют меры дисциплинарной ответственности к руководителям региональных служб - вплоть до увольнения.

- Какого рода нарушения встречаются в работе налоговых инспекций и чем они обусловлены?

- Нарушения бывают разные: неверное начисление налога на прибыль, налога на имущество, неправомерный возврат НДС, несвоевременное применение штрафных санкций, их занижение, несвоевременная постановка налогоплательщиков на учет и т.д. Однако порой руководители инспекций сознательно идут на нарушения. И иногда это действительно надо делать. Я не говорю про торговые организации, т.к. в торговле убытков вообще быть не должно: не можешь торговать - закройся. А вот в отношении социально значимых, градообразующих предприятий нужен особый подход. И сегодня вопрос по работе с задолженностью таких предприятий рассматривается на самом высоком уровне.

Кроме того, необходимо признать, что ошибки в работе налоговых органов обусловлены и недостаточной квалификацией некоторых наших работников, что, в свою очередь, напрямую связано с низким уровнем оплаты труда налогового инспектора. Не секрет, что сейчас в районе человек, приходящий в налоговую инспекцию после окончания высшего учебного заведения, 2-3 года получает не более 2000 руб.; квалифицированный инспектор в Хабаровске или Владивостоке - 8-10 тыс. руб. И если еще 2-3 года назад текучесть кадров была очень низкая, то сегодня на более высокооплачиваемую работу уходят самые квалифицированные сотрудники. На их место приходит молодежь, учится год-два и тоже уходит.

- Александр Федорович, предприниматели работой налоговых органов недовольны: жалуются на непомерные поборы, говорят о том, что единственное, в чем заинтересована налоговая инспекция, - это выполнение поставленного перед ней плана, поднимают вопрос о незаконности повторных проверок. Насколько справедливо все это?

- Я думаю, что сегодня говорить о том, что налоговая служба препятствует развитию бизнеса, не совсем справедливо. Мы исполняем принятые и действующие законы. Что касается налоговой нагрузки, то за последние годы она все-таки была значительно снижена. Сейчас средние и малые предприятия работают или на упрощенной системе налогообложения, или платят единый налог на вмененный доход. Налоговые ставки в обоих случаях очень низкие. По крупному бизнесу ситуация сложнее. Пока система налогообложения построена так, что чем лучше предприятие сработало, тем больше оно должно отдать государству. Но закон есть закон, и его надо выполнять. А в отношении НДС хочется отметить, что это косвенный налог, и предприятие платит в бюджет не свои собственные средства, а деньги конечного потребителя, т.е. нас с вами.

По поводу повторных проверок скажу, что всегда существуют причины на их проведение. Или поступает оперативная информация из силовых органов о том, что какие-то сделки закрыты и не выявлены при камеральной проверке. Или в ходе анализа камеральных отчетов мы сталкиваемся с нарушениями налогового законодательства.

В любом случае проведение повторной проверки санкционирует или вышестоящее управление налоговой службы, или ФНС России. При этом в налоговом кодексе оговорена их возможная длительность. Существуют и определенные сроки рассмотрения разногласий, вынесения решений по итогам проверок, подачи требований в суд на взыскание задолженности. Обо всем этом предприятиям известно, и сегодня, если инспекция не выдерживает этих сроков, по формальным признакам в судах результаты проведенных проверок отменяют.

- В Арбитражном суде с налогоплательщиками чаще приходится встречаться?

- Чаще. Сегодняшний налогоплательщик и сам стал лучше разбираться в налоговом законодательстве, и профессионалов-юристов, знающих тонкости налогообложения, активней на свою защиту начал привлекать. Но причины большинства проигранных налоговыми инспекциями дел - это некачественный уровень проведенной проверки или несоблюдение требований по оформлению их результатов.

- Александр Федорович, в текущем году каких изменений ожидаете?

- Президент в своем Послании Федеральному собранию указал, что надо оптимизировать структуру налогообложения РФ, что приоритетом деятельности налоговых органов должна стать проверка соблюдения налогового законодательства, а не выполнение планов по сбору налогов. Он подчеркнул, что налоговая служба должна больше внимания уделять проверкам текущего, а не прошлого периодов.

Что касается налоговых сборов, то собирать в округе мы меньше не будем. Это показал уже первый квартал, рост налоговых поступлений за который составил более 10% к уровню 2004 года. Хотя на этом, к сожалению, сказался рост цен на выпускаемую продукцию. Однако названный показатель в неменьшей степени свидетельствует об улучшении экономической ситуации в регионах и об оптимизации сбора налоговых платежей.