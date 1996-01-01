Мы оперируем мировым опытом корпорации ExxonMobil

Сфера интересов возглавляемой Александром ЧЕРНОБАЕВЫМ фирмы - высококачественные смазочные масла ESSO и MOBIL "Предложить продукт и продать его - это просто, это каждый сможет", - считают в компании. У специалистов ООО "ОптТоргСервис", как и у корпорации, которую они представляют на Дальнем Востоке, другой подход, более сложный, но для клиентов - и более значимый. Ценен он тем, что позволяет ощутимо повышать эффективность производства. Впрочем, предоставим слово самому Александру.

- Общество c ограниченной ответственностью "ОптТоргСервис" является дистрибьютором корпорации ExxonMobil. У корпорации, которую мы представляем, есть незыблемое правило: "Клиент имеет право осознанно выбирать товар на основе полной и достоверной информации о нем". Поэтому специалисты фирмы ExxonMobil постоянно проводят обучение партнеров и клиентов и всегда готовы оказать им всю необходимую техническую поддержку.

Непосредственно наша компания работает на территории Дальневосточного региона. Офисы и склады компании расположены в Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке. У нас несколько направлений работы, и одним из важных является работа с корпоративными клиентами. Это предприятия практически всех отраслей экономики. Наша помощь может быть существенной везде, где необходимо решить проблемы и задачи смазки различных машин и механизмов. Мы полностью снимаем проблему снабжения потребителя высококачественными маслами и смазками различного назначения. А это значит, что независимо от любой нештатной ситуации, связанной с железнодорожным транспортом либо производством продукта, либо с той же забастовкой таможенников, что случилась недавно в Финляндии, наши партнеры получат необходимый им смазочный материал в нужном объеме и в оговоренный срок. Специалисты "ОптТоргСервис" по заявке предприятия способны найти такое техническое решение, которое позволит добиться максимальной производительности оборудования при минимальных затратах.

- И каким же образом?

- Простой конкретный пример. В одной из золотодобывающих артелей Приамурья в сезон на 20 единиц техники имели в запасе практически столько же двигателей. Это затем, чтобы, как только мотор сломается, заменять его новым. Простой ремонтируемой машины в несколько дней плюс большие затраты на капремонт - итог такого подхода к делу. Наши специалисты, изучив ситуацию, предложили старателям отказаться от того дешевого вида масла, которое, как им казалось, более экономично, и использовать качественный дорогой продукт. После проведенных расчетов и последующей работы оказалось, что интервал его замены увеличился, ресурс эксплуатации двигателей вырос с 6000 до 18000-20000 моточасов.

Но следует помнить, что только применение качественных смазочных материалов - часть дела. Другая составляющая успеха - правильное техническое решение. Если оно будет неверным, то даже имея у себя в арсенале хороший, но не тот, что нужен, продукт, неоправданных затрат не избежать. Проиллюстрирую это другим примером. На конвейере по розливу соков одного из заводов постоянно выходили из строя подшипники одного из механизмов. Технический отдел, правда, не нашей компании, а новосибирского дистрибьютора, нашел причину этого. Оказалось, что из-за того, что сок постоянно проливался, возникала повышенная щелочность среды. Применяемая же высококачественная смазка была неспособна ей противостоять, так как предназначалась для противодействия кислоте. Заменили вид смазки на другой, причем более дешевый, и все наладилось.

Эта работа вошла в копилку опыта всех российских дистрибьюторов ExxonMobil. Она пополняется и нами. Вообще же мы имеем возможность предоставлять клиентам весь огромный опыт компании ExxonMobil относительно использования и применения смазочных материалов. И если, допустим, специалисты компании, работающие на берегах туманного Альбиона либо в Чикаго, либо в любой другой точке земного шара, найдут эффективное техническое решение той или иной проблемы, то в "ОптТоргСервисе" смогут использовать их наработки.

- Александр, я вам охотно верю, но хотелось бы увидеть и документальное подтверждение сказанному.

- Вот отзыв инженера ПТО ОАО "Покровский рудник" Игоря СИЯНОВИЧА: "В период с апреля по октябрь 2003 года был проведен мониторинг работы моторного масла ExxonMobil в двигателях карьерных самосвалов "БелАЗ". Итогом проведенных испытаний стала рекомендация к использованию этого масла с интервалом замены 13000 км против 3500 км при работе на ранее применяемом масле. В результате в 4 раза сократился объем отработанного масла: с 22 тонн в год до 5,5 тонн по 12 автомобилям".

А это данные технического сравнения масел, которые удостоверяет заместитель главного механика шахты ОАО "Разрез Сибиргинский" А.В. СКВОРЦОВ. "...Применение масел Mobil Almo 527 увеличило продолжительность работы буровых молотков в пять раз, т. е. уменьшило расход быстроизнашивающихся деталей соответственно в пять раз. Это доказывает, что правильный подбор масел дает хороший экономический эффект". "ОптТоргСервис" готов выполнить любую техническую задачу, связанную с применением масел и смазок. Подчеркну особо: для нас принципиально важно работать только с качественной продукцией и предоставлять клиентам качественный уникальный спектр услуг. Причем аудит техники, мониторинг работы предлагаемых нами масел и технические консультации о применении масел и смазок стоят для наших клиентов 0 руб. 0 коп. А эффект этой работы очень весом, что подтверждают все, кто хотя бы раз обратился в нашу компанию.

Офисы компании:

Благовещенск: ул. Зейская, д. 137, тел. (4162) 44-72-26.

Хабаровск: ул. Индустриальная, 19, тел. (4212) 43-32-60.

Владивосток: ул. Татарская, д.3, тел. (4232) 34-69-17.