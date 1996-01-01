Новые технологии Катерпиллар на службе дальневосточных портов

Морской транспорт играет важную роль в экономике Дальнего Востока и России в целом. Через морские порты обеспечиваются экспортные потоки российских товаров на мировые рынки и поставки импортной продукции из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Россию. Кроме того, для некоторых регионов (Магаданской, Камчатской, Сахалинской областей, северных районов Хабаровского края) морской транспорт - практически единственный путь доставки туда грузов.

С увеличением грузооборота, проходящего через дальневосточные порты, и одновременным устареванием портового оборудования уже давно назрела необходимость в смене парка оборудования портов для приближения уровня обслуживания к мировому стандарту. Мобильное перегрузочное оборудование находит в портах мира все большее применение. Оно используется наряду со стационарным, а подчас и конкурирует с привязанными к подмашинным путям и энергосетям тяжеловесными стационарными механизмами. Привлекательность использования мобильного перегрузочного оборудования определяется многими факторами, но прежде всего экономичностью, обусловленной значительно меньшими капитальными затратами на их приобретение, транспортировку и обслуживание.

Хотя эксплуатационное обслуживание мобильного оборудования по сравнению со стационарными механизмами требует несколько больших трудозатрат, все же его профилактика и ремонт обходятся гораздо дешевле, оно не потребляет электроэнергию, отличается пониженными эксплуатационными расходами, что дает возможность удешевлять стоимость причальных сооружений. Автономность, совместимость с другими погрузочными механизмами, возможность замены одного типа мобильного оборудования на другой, возможность быстрой перестановки механизмов в пределах территории ПК или с причала на причал предоставляют широкий простор для оперативного маневра в порту. Все эти преимущества позволяют увеличить коэффициент занятости механизмов на погрузочно-разгрузочных работах, сократить количество перегрузочной техники и снизить себестоимость работ.

Хорошим примером внедрения новых технологий в перегрузке грузов, в частности лесоматериалов, является применение комплекса колесных погрузчиков Катерпиллар - фронтального погрузчика модели 950G II и стрелового погрузчика модели М322С МН с захватами для перегрузки лесоматериалов. Эти машины эксплуатируются и хорошо себя зарекомендовали в таких портах, как ОАО "Ванинский морской торговый порт", "Находкинский морской рыбный порт", "Владивостокский морской торговый порт", "Владивостокский морской рыбный порт". Также эти машины популярны и на многих лесозаготовительных предприятиях региона. Общее количество данных машин, эксплуатирующихся на дальневосточных предприятиях, уже превысило 30 единиц.

Удобство в использовании данных машин заключается в их оптимальной комплектации, универсальности и удобстве обслуживания. Например, фронтальный погрузчик 950G II оснащается удобной вилкой, которая позволяет разгружать круглый лес с лесовозов, приходящих в порт, за 2-3 приема. Благодаря специальной комплектации, включающей в себя так называемый "лесной пакет", систему продольной устойчивости машины при движении с грузом, систему антипробуксовки колес и множество других полезных функций, можно добиваться максимальной производительности по сравнению с аналогами в своем классе. Кроме того, смена рабочего оборудования с захвата на ковш позволяет использовать погрузчик с сыпучими грузами.

Уникальность стрелового погрузчика Катерпиллар М322С МН прежде всего заключается в возможности гидравлически поднимать кабину оператора дополнительно на 2,5 метра вверх. При этом уровень глаз оператора находится на высоте 4,5 метра. Это позволяет ему улучшить видимость рабочей площадки, разгружать и загружать железнодорожные вагоны, не используя дополнительные подъемные средства. Замена рабочего орудия с захвата для лесоматериалов на грейферный захват позволит превратить данный погрузчик в мобильный перегружатель металлолома.

В дополнение к вышеперечисленному оборудованию компания Катерпиллар производит и вилочные погрузчики, которые являются чуть ли не основной рабочей техникой во всех портах. Вилочные погрузчики Катерпиллар пока еще не очень распространены в портах Дальнего Востока, но очень хорошо известны во многих странах мира - США, Голландии, Саудовской Аравии, Японии и т.д. В настоящее время компания "Амур Машинери", официальный дилер компании Катерпиллар на Дальнем Востоке, планирует начать поставку и этого оборудования для дальневосточных портов.

Высокая производительность и коэффициент технической готовности в сочетании с низкой себестоимостью работ - все это является отличительной особенностью оборудования Катерпиллар. Компания "Амур Машинери", как и все официальные дилеры Катерпиллар по всему миру, обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения бесперебойной эксплуатации данного оборудования. Это и сервисная база, позволяющая производить даже самые сложные капитальные ремонты двигателя, и большой склад растаможенных запасных частей в Хабаровске, на котором хранятся до 80% всех необходимых запасных частей и расходных материалов практически для всего эксплуатирующегося в регионе оборудования Катерпиллар, и высокая квалификация технического персонала, прошедшего обучение в специальных центрах Катерпиллар за рубежом.

Прогресс никогда не стоит на месте и будущее дальневосточных портов заключается в применении новых типов оборудования и внедрении новых технологий переработки грузов. А такие компании, как Катерпиллар, со своими официальными дилерами будут всячески содействовать этому развитию.