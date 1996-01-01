"Южморрыбфлот": с богатым прошлым - в перспективное будущее

Нынешний год для ОАО "Южморрыбфлот" - одного из старейших рыбодобывающих предприятий региона - юбилейный. 80 лет - срок солидный. У компании богатая и славная история, неплохое настоящее и перспективное будущее. Слухи о ее кончине, активно муссировавшиеся в конце 1990-х, оказались преждевременными. Предприятие успешно преодолело кризис и уверенно набирает обороты, возвращая себе славу одного из лидеров рыбодобывающей промышленности региона.

Немного истории

В июле 1925 года, вскоре после подписания правительственного декрета "О порядке эксплуатации рыбных и морских звериных промыслов на Дальнем Востоке", в Приморье появилось первое предприятие рыбной промышленности - "Дальгосрыбтрест" (впоследствие "Приморрыбпром"). В его состав вошел и рыбокомбинат "Тафуин", позже превратившийся в гордость дальневосточной рыбодобывающей отрасли - Базу сейнерного флота им. Надибаидзе (с 1992 г. - "Южморрыбфлот").

До 1928 года "Тафуин" в основном занимался добычей и переработкой крабов. Затем расширил производство, стал добывать и перерабатывать сардину, освоил производство кормовой муки, засолку сельди... А в середине 1930-х первым в регионе поддержал стахановское движение, перейдя на круглосуточный лов рыбы. К 1941-му комбинат превратился в крупное рыбопромышленное предприятие, которое помимо основных видов деятельности наладило также производство кирпича, извести и заготовку леса.

Война разрушила все мирные планы. Коллектив "Тафуина" одним из первых в Приморье перестроил производство на военный лад, и каждая сверхплановая баночка консервов расценивалась как маленький вклад в большую Победу. И если до войны рекордной была добыча 32 000 центнеров рыбопродукции, то в 1944 г. "Тафуин" увеличил ее до 83 000 центнеров. А в первом полугодии 1945 г. выполнил сразу два годовых плана. Неудивительно, что почетное переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны СССР вручалось ему в военное время дважды. Кроме того, именно в годы войны хрупкие деревянные маломерные сейнеры компании в поисках новых промысловых районов перешли от прибрежного промысла к активному морскому рыболовству, внеся огромный вклад в развитие рыбной промышленности Дальнего Востока.

В 1977 году предприятие было преобразовано в Базу сейнерного флота им. Надибаидзе, а в середине 80-х достигло настоящего расцвета. Мощный флот из более чем 60 судов, консервный, технический и агаровый заводы, холодильный комплекс, участок марикультуры, высококвалифицированные кадры, прочная социальная база - все свидетельствовало о надежности и стабильности одного из лидеров рыбной отрасли Приморья.

Смутные девяностые

Положение компании изменилось в начале 1990-х, после приватизации. Довольно быстро она оказалась на грани банкротства и едва не прекратила свое существование. К счастью, в конце 1999 года "Южморрыбфлот" оказался в руках новой управленческой команды, поставившей цель возродить предприятие, вновь сделав его гордостью Приморья и Дальнего Востока. Поначалу в это мало кто верил: слишком много было проблем, слишком сложной была ситуация. Рыбокомбинат простаивал, жалкие остатки флота находились в плачевном состоянии, грамотных специалистов - а предприятие всегда славилось своими кадрами - почти не осталось. Помимо предстоящей дорогостоящей подготовки судов к сдаче на получение регистровых классов как снег на голову свалились рыбные аукционы, спутавшие все планы вывода компании из кризиса...

К чести новых управленцев, они не отступили: с кредиторами было достигнуто мировое соглашение, и основные долги были погашены в течение месяца. Правда, возникла новая проблема: налоговые органы выставили свои счета, которые с учетом штрафов и пени в 5-6 раз превышали суммы задолженности. Но руководству компании при содействии губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА удалось добиться 10-летней отсрочки выплат, и в течение двух лет оно планирует полностью рассчитаться с долгами.

Помимо того что новый менеджмент разработал правильную стратегию, ему удалось вернуть на предприятие старые кадры. Сделать это было непросто. Репутация у компании-банкрота была основательно испорчена. Доброе имя возвращали конкретными делами: вовремя выплачиваемой зарплатой, предоставлением социальной защиты, заботой о ветеранах компании...

День сегодняшний

"Южморрыбфлоту" удалось избежать печальной судьбы десятков других рыбацких компаний страны. Годовой товарооборот предприятия составляет сегодня $ 9 млн 200 тыс., из которых 45% приходится на экспорт. Рыбодобывающий флот состоит из семи судов: универсальной плавбазы "Залив Восток", трех рефрижераторных траулеров, двух кальмароловов и транспортного рефрижератора. Плавбаза, оснащенная пресервной и консервной линиями, производит до 150 тонн продукции в сутки, кальмароловы - 2 - 5 тонн.

Береговая структура включает рыбомучную установку, 500-тонный холодильник, причальный комплекс, участок марикультуры и обновленный консервный завод - второй по мощности среди береговых предприятий региона и первый по объемам выпуска. Если в 2000 году он изготавливал ежемесячно 625 тыс. банок консервов, то сегодня - 2 млн 200 тыс. банок, а в октябре планирует довести этот показатель до 3,5 млн. Завод работает круглосуточно, в три смены и производит около 30 наименований продукции, включая деликатесную линейку.

Мидии с курагой

"Морская капуста с черносливом", "Мидии с курагой и морковью в томатном соусе", "Морская капуста с папоротником, морепродуктами и рыбой" - названия оригинальных разработок технологов "Южморрыбфлота" звучат интригующе аппетитно. Необычное сочетание компонентов придает консервам изысканный, оригинальный вкус, а содержание аминокислот, ферментов и витаминов делает продукцию не только вкусной, но еще и полезной. Возмещение недостатка йода, профилактика атеросклероза, очищение организма от токсинов, восстановление физической активности - это лишь часть полезных свойств новых продуктов. И потребитель, голосующий кошельком, и результаты выставок, на которых эти новинки регулярно представляются, - "Лучший товар Приморья-2003", "Продмаркет-2005" и т.д. - подтверждают востребованность новых продуктов.

Внедрение каждой разработки - процесс долгий, затратный и рискованный. Наверняка проще заниматься производством проверенного массового ассортимента. Но предприятие работает на перспективу, стремясь увеличить свое присутствие на рынке: чем шире ассортимент, тем больше возможностей для привлечения новых партнеров и покупателей. Ежегодно появляются 2-3 новых вида продукции.

Что касается традиционных консервов - из кеты и горбуши, сельди и сайры, то отличительной чертой продукции "Южморрыбфлота" является неизменно высокое качество, которое отслеживает собственная производственно-технологическая лаборатория компании.

Среди покупателей продукции консервного завода - Дальний Восток, Сибирь, средняя полоса России, Москва... Вкусную деликатесную продукцию оценили и на внешнем рынке. Но, как известно, консервы - продукт специфический, и прежде чем планировать серьезные поставки за рубеж, нужно сформировать спрос на них. А пока там на ура расходятся производимые предприятием рыбные полуфабрикаты.

Закон, квоты и АРПП

Прошлый год стал для рыбной отрасли богатым на события: вышло постановление о распределении квот, принят закон о рыболовстве. По словам председателя совета директоров ОАО "Южморрыбфлот" Сергея РО, главным результатом можно считать повышение уровня стратегического планирования. По крайней мере, теперь компания может смотреть на пять лет вперед. Конечно, выделенных квот предприятию не хватает. Работая только на собственном сырье, завод был бы загружен всего процентов на 20. Поэтому компания активно сотрудничает с другими рыбодобывающими предприятиями в освоении их долей улова. Да и отдельные разделы закона, в том числе, касающиеся прибрежного рыболовства, также требуют корректировки. "Южморрыбфлот" активно участвует в деятельности общественного объединения рыбаков - Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП). "Раньше рыбацкие компании были оторваны друг от друга и появляющиеся проблемы решали в одиночку, - говорит Сергей Ро. - Теперь мы получили массу возможностей для тесного общения и взаимодействия. А главное, ассоциация - это действенный инструмент решения конкретных рыбацких проблем, реальная сила, которая влияет на ситуацию в рыбной отрасли. У рыбаков - членов ассоциации всегда есть шанс высказаться и, главное, быть услышанными правительством".

Губернатор Приморья Сергей Дарькин в своем докладе "О развитии и повышении конкурентоспособности рыбной промышленности России" озвучил главную задачу, поставленную перед рыбохозяйственным комплексом: глубокая переработка сырья и вывод конечного продукта на внутренний и внешний рынки. Руководство "Южморрыбфлота" поддерживает выбранный курс и уже давно уделяет повышенное внимание глубокой переработке и производству рыбных полуфабрикатов. Конечно, сделать в этом плане предстоит еще немало. Впереди - сертифицирование рабочих мест и производственных мощностей по международным стандартам, формирование бренда для широкого освоения внутреннего и внешнего рынка и много других задач, которые компания постепенно решает.

Несмотря на то что будущее компании связано с океаническим рыболовством, "Южморрыбфлот" обязательно продолжит развивать прибрежное рыболовство и заниматься выращиванием марикультуры - руководство предприятия понимает всю социальную значимость этих направлений.

Предстоящее 80-летие компания встречает с оптимизмом. Возрождение идет полным ходом. Судя по всему, менеджменту предприятия удастся не только вернуть "Южморрыбфлоту" былую славу одного из мощнейших предприятий рыбной отрасли региона, но и приумножить его успехи. Все предпосылки к этому есть.