Энергомост в Китай

Писать даже о возможности энергопреобразований, ожидающих Дальний Восток, - и то приятно. Мне пришлось участвовать в завершении строительства Зейской ГЭС, в первых, романтико-оптимистических годах строительства Бурейской ГЭС, бывать на якутских электростанциях. Сколько разговоров тогда велось о высадке десантов первопроходцев на новых реках, прокладках многосоткилометровых ЛЭП. Дух этот еще не выветрился из гидростроителей. Пусть многие из них постарели, но живут дети, выросшие на романтике больших строек, умеющие возводить плотины и запускать турбины.

Сейчас, когда у всех этих замыслов появляется реальная основа, невольно хочется перекреститься, чтобы не обмануться в очередной раз. Проект, выдвигаемый российскими энергетиками, в момент, когда после известной аварии стало понятно, что не все в этом королевстве нормально, по объему инвестиций аналогичен освоению шельфа Сахалина, а по степени влияния на экономику региона значительно превосходит его.

Энергетики держали его под сукном четыре года. Опасались огласки из-за амбициозности планов и кажущейся утопичности порядков цифр. И вот только-только на пресс-конференции в Хабаровске немного раскрылись. Судите сами. Речь идет о поставке Китаю в рамках приграничного сотрудничества и в материковую часть страны через 7-10 лет от 20 млрд кВт/ч и выше. Где-то даже проскальзывает цифра 50 млрд. Цена поставки - от 2 с небольшим центов за киловатт (сегодняшний уровень). Как заявил заместитель Анатолия ЧУБАЙСА, начальник дивизиона "Дальний Восток" ЗАО "Интер РАО "ЕЭС" Александр КОЗЛОВСКИЙ, по сути речь идет о создании одной или двух дополнительных энергосистем востока страны. При этом проект не лишает Россию ее национальных богатств - экспортную энергию сделают воспроизводимые гидроресурсы, которым изобилует Дальний Восток.

Молчанию команды Чубайса положили конец китайцы, которые в этом году заявили, что нуждаются в российских энергоресурсах. Согласно последнему пятилетнему плану развития Китая объем производства на северо-востоке страны должен увеличиться в 7 раз. Своей энергетической базы, специалистов и технологий по ее созданию в Китае сейчас нет. В то же время Россия - страна с большой энергетической культурой. Мы можем делать самое надежное оборудование и строить самые современные станции. Пример возведения Бурейской ГЭС, отвечающей последним требованиям мирового гидростроения, - характерный. Даже не в лучшие времена в нашей стране есть кадровый, финансовый, технологический потенциал для строительства подобного масштаба.

В настоящий момент готовится соглашение между Государственной электросетевой корпорацией Китая и ФСК "ЕЭС", в котором будут зафиксированы объемы и направления перетоков электроэнергии и мощности и условия сотрудничества двух стран. Документ тщательно прорабатывается с учетом интересов экономики и безопасности России и Дальнего Востока. Подписание соглашения намечено на ближайшее время. Предвосхищая его, в РАО "ЕЭС России" со следующего года практически уже перевели на самоокупаемость строительство Бурейской ГЭС. 9 июня в п. Талакане (Амурская область) состоялось заседание Оперативного пускового штаба. На нем обсудили ввод в строй 4-го гидроагрегата электростанции и источники финансирования 5-го и 6-го гидроагрегатов. По информации пресс-службы "Востокэнерго", согласно инвестиционной программе РАО "ЕЭС России" на 2006-2008 гг. закупка оборудования и установка пятого и шестого гидроагрегатов Бурейской ГЭС исключены из перечня целевых инвестиционных средств РАО "ЕЭС России". Финансирование будет вестись за счет средств, привлеченных под обеспечение экспортного контракта с Китаем.

Чем богата сегодня энергосистема Дальнего Востока России? Есть ли свободные энергоресурсы и хотя бы минимальная инфраструктура, чтобы уже сейчас начинать увеличивать поставки электроэнергии в Китай, зарабатывая центы, приобретая опыт и веру друг в друга? По мнению директора ЗАО "Интер РАО "ЕЭС" "Востокэнерго" Виктора МИНАКОВА, предмет для разговора есть.

- В 1990 году, ставшем пиковым для дальневосточной энергетики, - говорит В. Минаков, - электростанции ОЭС "Восток" произвели 33 млрд кВт/ч. В 2004 году они выработали 27 млрд. То есть реально существующий резерв составляет порядка 5 млрд. Именно об этом объеме продаж электроэнергии в рамках приграничной торговли уже сейчас можно вести речь.

Экспорт электроэнергии в Китай осуществляется уже давно. В прошлом году было продано 400 млн кВт/ч. Рост объемов приграничной торговли сдерживает неготовность китайского энергохозяйства на границе с российским Дальним Востоком. Сейчас экспорт осуществляется через две подстанции в Амурской области, которые по этой причине работают вдвое ниже своих технических возможностей.

Модернизация, перевод на сахалинский газ существующих станций позволит, с одной стороны, обеспечивать растущие потребности российских производителей. С другой - увеличивать производства электроэнергии для экспортных поставок.

В этом плане проводится серьезная работа в Лучегорском топливно-энергетическом комплексе, электростанция которого в последнее время практически вышла на свои проектные мощности. После перевода на газ возрастает энергоотдача Комсомольской ТЭЦ и хабаровских станций. Значительным проектом является реконструкция Хабаровской ТЭЦ-3.

В частности, совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил передачу в залог сроком на 7 лет профильного имущества ОАО "Хабаровскэнерго" для обеспечения кредитов в размере 1,747 млрд рублей для завершения строительства 4-го энергоблока этой станции. Установленная мощность этого энергоблока составляет 160 МВт по электроэнергии и 260 Гкал/ч - по теплоэнергии. Ввод его в эксплуатацию планируется в конце 2006 года.

В свете стоящих задач на расширенном заседании российской рабочей группы по перспективному развитию энергетики юга Дальнего Востока, которое прошло в Хабаровске, энергетики уточнили планы развития генерации и сетевых объектов на ближайшие пятнадцать лет в Амурской области, в Приморском и Хабаровском краях, на юге Якутии. В заседании, организованном филиалом ЗАО "Интер РАО ЕЭС" - "Востокэнерго", приняли участие представители МЭС Востока, ОДУ Востока, "Амурэнерго", ДВЭУК, "Хабаровскэнерго", "Якутскэнерго", Зейской и Бурейской ГЭС, ЛуТЭКа, Института экономических исследований ДВО РАН, "Дальэнергосетьпроекта", полпредства Президента РФ в ДВФО.

- Представленные на совещании расчеты говорят о реальности планов увеличения экспорта энергии за рубеж, в частности, в приграничные области Китая, уже сейчас, - говорит В. Минаков. - Однако более масштабный проект экспорта электроэнергии в материковый Китай потребует значительных инвестиций в генерацию.

То, о чем будет говориться дальше

Мечты сначала "отцов" ГОЭЛРО, затем творцов грандиозного энергетического обустройства Сибири и Дальнего Востока во второй половине XX века, утопии первопроходцев угасающих российских гидростроек конца второго тысячелетия... Ведь все готово: гидроресурсы дальневосточных рек просчитаны, створы размещения плотин разведаны, типы турбин продуманы, маршруты ЛЭП прочерчены. Бери и строй. Было не на что, было незачем.

Еще совсем недавно на Чубайса и его команду вылились потоки критики за строительство Бурейской ГЭС в силу ее, якобы, ненужности для Дальнего Востока. Непотопляемый энергопрезидент, как оказалось, глядел дальше. Вкладывая во многом за счет государства и налогоплательщиков инвестиции в станцию, модернизацию энергохозяйства Дальнего Востока, он держал в голове китайский рынок.

Действительно, если и говорить о переориентации России на экспорт не сырья, а продукции, то в первую очередь в энергетике. Идей такого уровня и качества Россия еще не знает. Не говорим пока о реализации, но каков замысел! Продавать воспроизводящиеся ресурсы. Это не в Европу тюменский газ гнать и опустошать кладовые Сахалина. Это - задействовать простаивающий машиностроительный и научный потенциал России, создать тысячи новых рабочих мест, постоянную схему получения доходов из-за рубежа с налоговыми отчислениями в бюджеты всех уровней.

"По сути дела, экспорт электроэнергии в Китай ставит вопрос о новом инвестиционном цикле на Дальнем Востоке в целом", - заявил А. Чубайс, характеризуя масштаб китайского проекта. Можно сказать даже больше - речь идет о формировании энергетического рынка Северо-Восточной Азии в целом.

Детализируя слова своего руководителя, В. Минаков рассказывает о том, что "у нас есть створы Ургальской ГЭС, южно-якутских гидростанций, Нижне-Бурейской и Нижне-Зейской ГЭС". Теперь нужны политические решения на уровне руководства двух стран и инвестиции. Реализация проекта такого уровня, по его мнению, - за международными консорциумами, наподобие сахалинских, потому что речь идет о привлечении миллиардов долларов. Сейчас энергетики не могут назвать даже приблизительную цифру. После заключения предварительного соглашения с Государственной энергетической корпорацией Китая они только сядут за технико-экономическое обоснование проекта.

Советник полномочного представителя Президента РФ в ДВФО Владимир ТОЛМАЧЕВ заявил о том, что государство полностью поддерживает эти планы.

- Пришло время, - говорит он, - создать стратегию энергетического развития Дальнего Востока в целом, предусматривающую полное покрытие местных потребностей, формирование экспортных каналов, энергетическую безопасность ДВФО. На повестке дня - и вопрос об объединении энергосистем Дальнего Востока и Сибири, уже начинающей испытывать нехватку энергоресурсов.

Все это, по мнению В. Минакова, делает шансы на развитие сотрудничества с Китаем в электроэнергетической отрасли перспективными, опирающимися на реальную базу и потому жизненными. Неминуем и обратный положительный эффект такого сотрудничества для энергосистемы Дальнего Востока. Работа на проектных отметках, постоянное поступление реальных денег за проданное Китаю электричество позволят модернизировать и сбалансировать действующую энергосистему, сделать ее менее затратной. Это неминуемо скажется и на энерготарифе для российских потребителей. Можно ожидать, что он станет более щадящим, позволит нашим компаниям производить более дешевую продукцию и так далее.

Говорить тут можно о многом, в том числе и о том, как собираются энергетики минимизировать экологические последствия, в любом случае возникающие при реализации таких технических решений. Когда появятся под нужными документами нужные подписи и заработает машина грандиозного проекта, будет поздно.