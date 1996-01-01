Рыбной отрасли поставили "неуд"

В начале июня в московском "Президент-отеле" председатель правительства Михаил ФРАДКОВ провел заседание Морской коллегии, посвященное состоянию дел в рыбодобывающей отрасли. Вновь констатировалось, что отрасль находится в кризисном состоянии: браконьерский улов по-прежнему превышает легальный, а большая часть добывающего флота свое отработала. Предложено снизить сборы за прибрежный лов и строить суда на российских верфях.

Как заявил премьер в своем вступительном слове, растянувшемся на десять минут, рыбопромышленный комплекс находится у последней черты, так как "в стране фактически отсутствует эффективная рыбохозяйственная политика, увязанная с возможностями регионов". Особенное беспокойство правительства вызывает то, что отечественный флот практически не ведет промысел в Мировом океане. Одна из причин этого чисто техническая - около 65% промысловых судов давно выработали отведенный ресурс. Ремонтируются же они по большей части за границей. Михаил Фрадков признал, что отечественные верфи явно проигрывают зарубежным конкурентам - берут больше, а ремонтируют куда хуже. По мнению министра сельского хозяйства Алексея ГОРДЕВА, в плачевном положении дел в большей степени виновато долгое отсутствие современной законодательной базы.

Губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН в своем выступлении озвучил ряд показательных цифр: только в 2004 г. недоосвоение общего допустимого улова (ОДУ) превысило 1,6 млн тонн. Только в Дальневосточном бассейне снижение вылова составило 12%, а объемы вылова упали до 1,7 млн тонн против почти 2 млн тонн в 2003 г. Губернатор заявил, что одной из основных причин слабого освоения ресурсов 200-мильной зоны России является создание в рыболовстве искусственных барьеров, причиной возникновения которых стал ряд недоработок, имеющихся в Федеральном законе "О рыболовстве".

"Считаю, что наиболее серьезной из них является разделение промышленного рыболовства на две составляющие: прибрежное рыболовство и рыболовство в исключительной экономической зоне, что явилось причиной разделения единого промыслового запаса. Данная мера ограничивает доступ российского флота к водным биологическим ресурсам, находящимся в территориальных водах России. В результате пользователи теряют традиционные районы промысла. Фактически складывается ситуация, когда территориальное море РФ, прилегающее к региону, в части использования водных биологических ресурсов становится территориальным морем данного субъекта. При таких условиях невозможно говорить о развитии промышленного рыболовства", - констатировал Сергей Дарькин.

Подводя итог заседанию, Михаил Фрадков заявил, что сбор за лов рыбы в прибрежной зоне (в первую очередь на малоценных местах) будет снижен. Планируется упростить таможенный и пограничный контроль за судами, ведущими промысел за пределами 12-мильной зоны. Председатель правительства также предложил ввести квоты на импорт рыбы, которая присутствует и в наших водах.

Член Морской коллегии, заместитель председателя Госдумы по энергетике, транспорту и связи Виктор КЛЮС:

- Следует понимать, что сегодня рыбохозяйственная отрасль находится в крайне трудном положении. 7 лет не принимался Закон о рыболовстве и вот он принят. Многие дают ему крайне неоднозначную оценку. Одни говорят, слава богу, что он появился и начал действовать, другие говорят, что закон слишком рамочный и носит общий характер, требуя массу подзаконных актов. Концепция развития рыбохозяйственного комплекса страны, утвержденная правительством в 2003 г., разбита на несколько этапов. И на первом из них - с 2003 по 2005 гг. - прежде всего необходимо привести в порядок нормативную документацию.

На мой взгляд, на заседании Морской коллегии, были обозначены реальные рыбацкие проблемы. И, как сказал председатель правительства, ничего нового для себя он не услышал. Все эти проблемы нам давно известны. Поэтому сегодня мы, по большому счету, используем Морскую коллегию прежде всего как рупор, для того чтобы еще раз обозначить для лиц, отвечающих за развитие отрасли, приоритеты и задачи.

В первую очередь это проблема пограничного оформления. Руководители компаний вынуждены многократно в течение недели оформлять судно в загранрейс только из-за того, что оно выходит за пределы 12-мильной зоны и работает в пределах нашей экономической зоны. Естественно, это лишняя трата денег, судового времени, упущенная погода и т.д. Как следствие, недоосваиваются квоты. Много говорилось о миграции рыбы, когда та уходит из исключительной экономической зоны в 12-мильную зону, а хозяйства не имеют квот на прибрежный лов, хотя субъект ловли один и тот же. На самом деле подобные проблемы должны решаться очень легко, одним росчерком пера. Была бы воля, и было бы желание.

Сегодня технология принятия закона следующая. Для того чтобы он прошел Государственную Думу, необходимо иметь положительные заключения правительства, правового управления Администрации Президента, правового управления Госдумы, положительное решение базового комитета Госдумы, отвечающего за принятие этого закона. Поэтому сегодня речь идет о том, что правительство должно в рамках Концепции развития рыбохозяйственного комплекса ускорить принятие необходимых нормативных документов и внести необходимые поправки в Госдуму. Например, в закон о государственной границе, для того чтобы прекратить издевательства над рыбаками.

Я удовлетворен тем, что существует общее понимание, что отрасль действительно находится в кризисном состоянии и реальные результаты ее работы сегодня не могут никого устроить. Многие подчеркивали, что административная реформа не принесла желаемого результата, не ускорила, как следовало ожидать, процессы принятия решений. Документы месяцами гуляют из министерства в министерство и не получают должного согласования. Я считаю, что управлять народным хозяйством страны таким образом НЕВОЗМОЖНО. Надо делать соответствующие выводы.