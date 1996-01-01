Ресурсный интерес

Приморцы проявляют все большую настойчивость в стремлении подключиться к работам над реализацией шельфовых нефтегазовых проектов.

Второй год подряд Приморье позиционирует себя как активный сторонник и участник работ по освоению Дальневосточного шельфа. В начале июня во Владивостоке прошла трехдневная научно-практическая конференция "Тихоокеанский шельф - 2005". И если прошлогодняя конференция, посвященная шельфовым технологиям, проводимая под эгидой ISOPE, была исключительно научной, на этот раз она продемонстрировала практические возможности регионов в освоении шельфа. Свои амбиции Приморский край подтвердил тем, что накануне конференции завершилось строительство в сухом доке порта "Восточный" (г. Находка) двух бетонных оснований для уникальных буровых платформ, заказанных оператором проекта "Сахалин-2".

Интерес реальный

Ассоциация "Газонефтяной комплекс" (переименованная из Ассоциации дальневосточных участников сахалинских проектов), выступившая организатором конференции "Тихоокеанский шельф - 2005", в очередной раз представила всем заинтересованным организациям и лицам возможность обменяться мнениями относительно перспектив освоения шельфов Дальневосточных морей.

Дальневосточный форум продемонстрировал высокий уровень заинтересованности шельфовыми проектами региона. На конференцию съехались около 100 участников из нескольких стран мира, представители крупнейших компаний и консорциумов, что доказывает высокий рейтинг инвестиционной привлекательности российских нефтегазовых проектов. Достаточно отметить, что из отечественных участников данный форум посетили представители российских гигантов нефтегазовой отрасли, таких как "Газпром", "Роснефть", ЛУКОЙЛ. Впрочем, лишь представитель "Роснефти" выступил с докладом, где показал возможности компании в разведке и освоении шельфа Дальнего Востока. Наверное, оттого, что "Роснефть" в лице своей дочерней компании "РН - Сахалинморнефтегаз" уже имеет опыт работ на шельфе. В компании создана структура под названием "Сахалинские проекты", специализирующаяся на конкретных объектах, связанных с шельфом. Стоит отметить и то, что "Роснефть" является владельцем почти 40% запасов углеводородного сырья на тихоокеанском побережье России. А в таких проектах, как "Сахалин-1", "Сахалин-4" и "Сахалин-5", доля компании "Роснефть" достигает 51-100%. По мнению президента "Роснефти" Сергея БОГДАНЧИКОВА, "в мире осталось мало рентабельных запасов, поэтому мы собирали их там, где только могли и насколько у нас хватало денег и других ресурсов".

Представители "Газпрома" и ЛУКОЙЛа, присутствовавшие на конференции, в свою очередь, не были уполномочены делать какие-либо заявления относительно планов своих компаний. По их словам, интерес к конференции сводился к знакомству с тем, что собой представляют шельфовые проекты, каковы предполагаемые запасы сырья, а также каковы планы других участников конференции. Впрочем, накануне владивостокского форума прозвучало заявление президента ЛУКОЙЛа Вагита АЛЕКПЕРОВА в Нью-Йорке, который однозначно высказался за возможное участие ЛУКОЙЛа в сахалинских проектах совместно с "Газпромом". ЛУКОЙЛ рассматривает в ближайшей перспективе пока один проект на Сахалине - "Сахалин-3", хотя в будущем не исключает своего участия и в других. Будущие приобретения новых активов направлены, по словам Алекперова, "на повышение ресурсной базы" компании.

Безусловно, ведущий интерес собравшихся во Владивостоке был связан с сахалинским шельфом, как самым перспективным участком Дальневосточного шельфа. В первую очередь это обусловлено его большей изученностью. Оценка запасов других территорий, по мнению директора ОАО "СахалинНИПИморнефть" Юрия ЩУКИНА, сдерживается отсутствием инвестиций в геологоразведочные работы. При этом, считает ученый, самое крупное месторождение Сахалина еще не открыто. По прогнозным оценкам на проектах "Сахалин-3" и "Сахалин-5" есть надежда получить месторождения с запасами в 300 млн т нефти и 1 трлн куб м газа. Только этими запасами российский Дальний Восток может покрыть свои внутренние потребности и экспортные возможности Азиатско-Тихоокеанского региона. Прогнозные же оценки ресурсов Дальневосточного шельфа оцениваются Щукиным в 3 млрд т нефти и 7,5 трлн куб м газа. Вторым по богатству прогнозных запасов углеводородного сырья считается Магаданский шельф Охотского моря, затем Хабаровский и далее по убывающей - Камчатский шельф Охотского моря и Чукотский шельф Берингового моря.

Магаданцы торопят

Выступивший на конференции заместитель директора СВК НИИ ДВО РАН (г. Магадан) Александр ГРЕВЦЕВ высказался за скорейшее проведение аукционов по шельфовым объектам, расположенным на территории Магаданской области. И это несмотря на решение Правительства РФ перенести эти сроки на 2007-2010 годы.

- Мы будем настаивать на проведении аукциона по шельфовым проектам "Магадан-1" и "Магадан-2" в 2006 году, исходя из высокой степени готовности этих участков к проведению тендеров, с одной стороны, и высокой значимости реализации этих проектов для социально-экономического развития области - с другой, - подчеркнул он. - Горнодобывающая промышленность является донором бюджета Магаданской области. Минерально-сырьевой комплекс дает области более 60% валового внутреннего продукта и в обозримом будущем также будет играть ведущую роль в экономике. Наметившееся падение добычи драгоценных металлов может в перспективе компенсироваться освоением углеводородного сырья. Запасы нефти и газа в Магаданской области составляют 41% от общей стоимости ресурсов территории. Даже по самым скромным оценкам бюджетные поступления от добычи углеводородов могут увеличиться в 5-10 раз, - отметил Гревцев.

Кстати, первая попытка организовать тендер по примагаданскому шельфу относится к началу 90-х годов. Но политические риски в России тех лет превысили экономическую целесообразность их освоения, и нефтяные компании не пришли на тендер. Позднее, уже в 2001 году, Минприроды утвердило новую программу лицензирования, куда вошли участки континентального шельфа северных и дальневосточных морей. В соответствии с ней было предусмотрено проведение тендеров по проектам "Магадан-1" и "Магадан-2" в 2004 году, а годом позже - в 2005-м - и по участкам "Магадан-3" и "Магадан-4". К середине 2004 года все документы по первым двум "Магаданам" были готовы к аукциону. Однако в октябре того же года МПР вновь изменило сроки его проведения. Теперь первые тендеры связаны с принятием новой редакции закона "О недрах". Как мы знаем, закон еще не принят, более того, уже в этом году Миприроды подготовило новый проект государственной стратегии изучения и освоения минерально-сырьевых ресурсов континентального шельфа РФ. В соответствии с ним аукционы по участкам "Магадан-1", "Магадан-2" и "Магадан-3" отложены на 2007-2010 годы.

К отплытию готовы

Накануне конференции "Тихоокеанский шельф - 2005" в сухом доке (г. Находка) завершились работы на строительстве двух бетонных оснований для добывающих буровых платформ. Заказчиком работ выступила компания "Сахалин Энерджи" -оператор проекта "Сахалин-2", исполнителями - норвежская Aker Kvaerner и финская Quattrogemini. Проект признан уникальным за особые технологии, безопасность труда и экологичность проекта в целом. Впервые в мире строились основания сразу для двух платформ. Причем работы выполнены в рекордно короткие сроки - за 16 месяцев. Директор строительства Б. ГУНДЕРСЕН (Aker Kvaerner), сделав на конференции краткий отчет об этапах строительства, высказал благодарность российским специалистам, отметив их высочайший уровень профессиональной подготовки. "Таких специалистов мы бы не нашли в Норвегии", - отметил директор строительства.

Напомним, что на прошлогодней конференции вице-президент этой же компании Эрик ГУЛБРАНДСЕН уже отмечал, что через 20 лет Россия не будет уступать Норвегии по уровню возможности выполнять аналогичные проекты. Норвегия, в свою очередь, считается сегодня самой передовой страной в деле освоения шельфовых ресурсов. Еще раз было подчеркнуто, что проблема российской стороны сегодня не в профессиональном уровне подготовки специалистов, а в качестве менеджмента.

Прошедшие 16 месяцев с начала закладки платформ стали хорошей школой для российских предприятий конверсионного плана. Заместитель директора завода "Звезда" по маркетингу и внешнеэкономическим связям Юрий ШКОЛОВ отметил, что наши заводы максимально готовы к работам над шельфовыми проектами. "Другое дело, что пока ты не покажешь себя в выполнении конкретного заказа, рассчитывать на победу в тендерах не приходится", - отметил он.

- Практика показывает, что ни один завод, будь он самый крупный в своей отрасли, не в состоянии в одиночку работать над реализацией масштабных проектов, подобных сахалинским шельфовым, - говорит Школов. - Это под силу лишь мощнейшей кооперации. Ценность таких конференций как раз в том, что они помогают в поиске партнеров и консолидации сил. Мы работали на строительстве платформ с самого начала, причем выполняли самые квалифицированные работы, сварочные, по разрушающему контролю, томографирование, ультразвук и многое другое. На строительстве сухого дока мы сделали системы осушения, насосные станции, когда стало "горячо" на проекте, делали металлоконструкции. Все работы нами выполнены успешно. Нам еще приходилось подгонять иностранцев.

Мы себя показали и теперь рассчитываем на другие заказы со стороны международных консорциумов. То, что основания для платформ построены, еще не означает, что платформы готовы. Предстоит еще монтаж верхних надстроек, где мы рассчитываем поработать. Дело пойдет быстрее, если государство будет лоббировать интересы своих производителей. Простой пример: в Японии есть закон, на основании которого ни один судовладелец не имеет права строить судно за рубежом, то же самое в Индонезии. Мы же последние 10 лет занимались одними разговорами. Корейцы за это время построили современные доки 250 м шириной и 600 м длиной. С ценами в стране ерунда творится. Вся судостроительная сталь в России сегодня дороже, чем в Корее и Америке, не говоря уже о Китае. Между тем в Корее такая сталь продается за границу только по особому распоряжению правительства. Вот вам еще один пример лоббирования интересов своих производителей. А в России все еще действуют пошлины на покупку оборудования за рубежом, когда ты платишь НДС при его ввозе, который, несмотря на закон, потом государством не возвращается. За счет этого при прочих равных условиях у них получается дешевле, - сказал Школов.

Есть намерение сотрудничать

Конференция показала, что "Сахалин1" и "Сахалин-2" - это только кусочек тех крупномасштабных проектов, которые в перспективе могут развернуться на Сахалине и других территориях Дальневосточного шельфа. По мнению специалистов, в недалеком будущем может потребоваться до 20-30 таких платформы. Уже сейчас идет тяжелая, скрытая от глаз работа по заключению новых контрактов. Так что работы может хватить всем. Нужно только, по мнению президента Ассоциации "Газонефтяной комплекс" Александра БЕККЕРА, объединять усилия, "для нас это крайне важно. Уже то, что за последний год в Приморском крае создано такое объединение, как "Дальсудпромшельф", является большим достижением, надо идти дальше", - подчеркнул он.

Безусловно, кульминационным моментом конференции стало подписание протокола о намерении создать российско-норвежское промышленно-коммерческое объединение. С российской стороны его подписал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДВФО Геннадий АПАНАСЕНКО, с норвежской - исполнительный вице-президент компании Aker Kvaerner Simen Lieungh.

- Нам приятно, что конкретный проект по строительству оснований для буровых платформ открыл азиатский рынок для нашей компании, - отметил вице-президент. Надеемся, что здесь мы сможем найти новые проекты, которые готовы претворить в содружестве с нашими российскими коллегами. Думаю, что первый наш проект - только начало долгосрочного сотрудничества с российскими компаниями в будущем. В ходе работы мы осуществили передачу российской стороне технологий, накопленных нами в течение последних 30 лет, и, надеюсь, конкретной практической работой доказали, что являемся надежными партнерами.