"Медные трубы" звучали для бизнеса

В День предпринимателя - 2005 в легкоатлетическом манеже стадиона имени В. И. ЛЕНИНА города Хабаровска, где проходила выставка-ярмарка "Малый и средний бизнес-2005", состоялась церемония награждения победителей конкурсов, которые проводило в этом году Хабаровское краевое объединение промышленников и предпринимателей (ХКОПП).

Обладателем самой престижной золотой медали ХКОПП имени А.Ф. ПЛЮСНИНА и победителем в номинации "Человек дела" стал генеральный директор ООО "Знак" Дмитрий РОЗЕНКОВ. Под его руководством успешно работает "Корфовский ликероводочный завод", ряд других торговых и промышленных компаний.

Генеральный директор ОАО "АМУР-ПИВО" Григорий ГЕЛЬФЕНБУЙМ победил в номинации "Золотой Меркурий". Продукция пивоваренной компании, которую он недавно возглавил, пользуется заслуженным успехом у дальневосточников. Это известные пивные бренды "ПИТ", "Три медведя", "Амур-пиво".

Лучшим "Бизнес-экспертом" стала аспирантка Дальневосточного юридического института тихоокеанского государственного университета Светлана УСОВА, которая плодотворно сотрудничает с объединением предпринимателей, помогая им постигать юридические хитросплетения нынешнего законодательства.

"Человеком Долга" был единогласно признан Сергей МИТРОФАНОВ - первый заместитель начальника Госпожарнадзора Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Человек мужественной профессии, всегда готовый прийти на помощь другим. Им восхищаются земляки и желают ему также самоотверженно выполнять свой долг.

В номинации "Рупор бизнеса Хабаровского края" победил Михаил КОЛБАСКО (шеф-редактор газеты "Хабаровский Экспресс"), лауреатом стал Игорь СМАГЕР (корреспондент газеты "Золотой Рог в Хабаровске"), поощрительный приз получил Виктор МАРЬЯСИН (корреспондент газеты "АиФ" Дальний Восток").