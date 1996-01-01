Из пластиковых отходов сделают "конфетку"

В Хабаровске на предприятии "Лорен" запущена в эксплуатацию новая технологическая линия по утилизации пластиковых бутылок.

Оборудование австрийской фирмы стоимостью более 12 млн рублей, закупленное при содействии администрации Хабаровска, а, главным образом, за счет средств городского экологического фонда, позволит вырабатывать из отходов до 350 кг гранул - исходного сырья для производства различных изделий из пластика.

В настоящее время "Лорен" выпускает из отходов около двадцати видов полимерной продукции хозяйственного назначения - ведра, бачки, тазы, лейки, цветочные горшки, грабли и другие изделия, пользующиеся неизменным спросом. Для обеспечения полной загрузки производственных мощностей предприятия в городе будет организована сеть пунктов по приему от населения пластиковых отходов.