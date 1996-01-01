Нефть перерабатывают с отставанием от графика

Задание 7 месяцев по переработке нефти компаниями края выполнено с большим напряжением.

Как сообщил министр топлива и энергетики Владимир СЛИВКО, это вызвано тем, что Дальневосточной железной дорогой - филиалом ОАО "Российские железные дороги" нарушается ритмичность поставки нефти на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти". В результате этого на заводе запас сырья составляет всего 5-7 тысяч тонн вместо необходимых 50 тысяч тонн. В этих условиях предприятие вынужденно снижать суточную производительность установки, нести незапланированные убытки.

В связи с этим под угрозой находится ввод ряда новых агрегатов, запланированный на октябрь 2005 года. Как сообщили в администрации завода, на Комсомольском НПЗ завершается очередной этап модернизации предприятия стоимостью 2,3 млрд рублей. Планируется ввести в эксплуатацию блок гидроочистки дистиллятов мощностью 800 тысяч тонн в год и блок производства серы мощностью 12 тысяч тонн в год.

Чтобы восстановить ритмичность поставок сырой нефти на завод и войти в график реализации нефтепродуктов, руководство КНПЗ потребовало от железной дороги поставлять необходимое количество цистерн с нефтью и обратилось за содействием в решении возникшего кризиса к правительству Хабаровского края.