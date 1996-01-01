На Ургале вводятся новые лавы

В октябре - ноябре 2005 года в ОАО "Ургалуголь", входящее в состав СУЭКа, вводятся в эксплуатацию новые высокопроизводительные лавы №№ 12-3 и 26-1. Суточная добыча угля на каждой из них составит около 3 тысяч тонн.

Благодаря вводу новых лав компания увеличит объем добычи угля в предстоящий зимний сезон на 15-20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и обеспечит его ритмичную поставку заказчикам в Хабаровском крае.

Ввод новых лав позволит также стабилизировать угледобычу на ургальских шахтах, которая в этом году характеризовалась, по словам министра топлива и энергетики Хабаровского края Владимира СЛИВКО, высокой аварийностью технологического оборудования и механизмов.