Берегись бренда

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01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Много историй разных и удивительных подкидывают порой события минувших дней. Иногда, кажется, что так не бывает. Но факты - упрямая вещь. C хабаровским предпринимателем Андреем СТЕФАНЮКОМ произошла история, которая в какой-то мере может быть поучительной для других.

От теплого берега

Андрей Стефанюк является учредителем ООО "Тепло друзей - Хабаровск". Ранее он работал в фирме с похожим названием "Тепло друзей" около двух лет. Имя компании понравилось, потому что, по мнению Стефанюка, ему нельзя было отказать в оригинальности. Никогда он не являлся ни директором, ни учредителем этой фирмы, а только занимался в ней работой по организации доставки малых партий грузов, - от 1 до 3-х тонн. Хозяином и генеральным директором предприятия на тот момент являлся Андрей ПОЛЫГИН.

В конце 2001 - начале 2002 гг. с подачи руководства компания "Тепло друзей" кардинально поменяла генеральную линию бизнеса. Суть предпринятых изменений - отказаться от "мелочевки": зачем фирме сотни клиентов, которым необходимо доставить всего 1 или 2 тонны? Не выгоднее ли два клиента по 10000 тонн?

Стефанюк с этим не согласился. "Я уверен, что тысячи мелких клиентов - это гораздо более надежный капитал, это основа прочного и длительного бизнеса. Убежден, что время фирм-однодневок прошло, 90-е годы канули безвозвратно", - заявил он по этому поводу.

В результате ему пришлось уйти из фирмы на "вольные хлеба". Работал как частный предприниматель, пока не собрал небольшую сумму для открытия собственной фирмы. И в последствии, основав собственную компанию (в октябре 2004 года), он нарек ее похожим названием, добавив от себя только одно слово - Хабаровск. Знал бы, чем ему это аукнется в будущем, ни за что бы не стал заниматься копированием, а придумал компании свое, оригинальное, название.

Без вины виноватый

Вокруг предприятия ООО "Тепло друзей - Хабаровск" последние несколько месяцев стали происходить события, которые могут, в конечном итоге, привести к полному банкротству компании, с сожалением сообщил Стефанюк. "Уходят постоянные клиенты, приток новых заказчиков уменьшился почти до нуля, а внимание различных фискальных органов превысило все допустимые пределы", - огорчается предприниматель.

А все потому, что 5 июля этого года в Индустриальном суде города Хабаровска состоялось слушание по уголовному делу о хищении угля со склада Хабаровской ТЭЦ-1. Затем прокатилась "волна" публикаций и выступлений в средствах массовой информации. В местных СМИ корреспонденты рассказывали о фирме "Тепло друзей" (ген. директор А. Полыгин), которая была причастна к аферам с государственными предприятиями, в частности, к поставкам госучреждениям похищенного угля. Фамилия директора фирмы-нарушителя часто давалась в измененном виде. И в итоге, благодаря схожести названий фирм, пострадала репутация законопослушного предприятия, являющегося исправным налогоплательщиком, не имеющего никакого отношения не только к аферам с углем, но и вообще к каким-либо крупным оптовым поставкам.

На фирму "Тепло друзей - Хабаровск" зачастили с проверками правоохранительные и другие фискальные органы, начали изымать документы, проводить обыски и допросы. И все это - по ошибке! Но от этого легче работникам фирмы не стало.

Как заметил председатель Хабаровского краевого объединения промышленников и предпринимателей Евгений ШУЛЕПОВ, ситуация, в которой оказалась фирма, типична и поучительна: ретивые органы, не утруждая себя корректностью, ставят "точку" на деятельности законопослушного предприятия; к тому же похожесть названий фирм заставляет покупателя услуг руководствоваться образом, сформированным СМИ.

"Хорошо понимаю господина Стефанюка, - отметил Е. Шулепов. - Был в аналогичной ситуации, когда рухнул банк "Бизон-капитал". Потом еще долго меня доставали вкладчики и клиенты банка. Доказывал, что ни я, ни какие-либо фирмы, созданные с моим участием, не входили в органы управления банка. Вся вина состояла в том, что не смог заглянуть на два года вперед, когда собственники товарно-фондовой биржи "Бизон" решили дать громкое название и коммерческому банку".

Время лечит

Точка в уголовном деле против фирмы "Тепло друзей" еще не поставлена. 15 сентября состоится очередное судебное заседание. "Что делать нам в этой ситуации? - задает вопрос Стефанюк. - Почти двухлетняя работа по развитию предприятия "Тепло друзей - Хабаровск" находится под угрозой. Несколько человек уже уволились, не видя перспектив. Остается надеятся только на время, когда все утрясется, и наши заказчики разберутся, что к чему".

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