Малые, но нужные

Стеновые материалы, силовые трансформаторы, телевизоры, деловая древесина, пиломатериалы, пористые заполнители, крупные стеновые и оконные блоки, бетонная смесь, строительный раствор, железобетонные конструкции и детали, мебель, швейные и трикотажные изделия, обувь, комбикорм, изделия колбасные, полуфабрикаты мясные, хлеб, масло соевое, молочные продукты, спиртное - все это поставляют потребителю малые предприятия ЕАО.

Большая часть из них - 73% - зарегистрирована в Биробиджане. А это поступление налогов в бюджет и занятость населения. Предприятия малого бизнеса составляют более 40% от общего количества городских предприятий.

В первом квартале 2005 г. работало 225 малых предприятий, что в 1,5 раза больше, чем в том же квартале прошлого года. Здесь работало более 4900 человек, что в общей численности работающих на предприятиях Биробиджана составляет 19,5%. Общая сумма инвестиций возросла в сравнении с 2004 г. в 6,5 раз, причем 57,9% приходится на здравоохранение, 35,6% - на сельское хозяйство и 6,5% - на предоставление услуг. Каждое четвертое малое предприятие областного центра действует в сфере торговли.