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"Тормоз бизнеса" может достаться Грефу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хабаровское краевое объединение промышленников и предпринимателей (ХКОПП) продолжает подготовку ко Дню предпринимателя, проведение которого намечено на 11 сентября.

В субботу 10 сентября на стадионе "Политехник" пройдет традиционный футбольный турнир, а в воскресенье на выставке "Бабье лето-2005" в легкоатлетическом манеже состоится торжественное награждение победителей в различных номинациях.

В номинации "Золотой Меркурий", называющей лучшее краевое предприятие, выбирать, что называется, особо не из чего. Все основные претенденты - ОАО "Амур-пиво", ОАО "Амурметалл", ООО "Фоксэль" - многократные лауреаты различных конкурсов.

- И ничего страшного, - говорит председатель правления ХКОПП Евгений ШУЛЕПОВ, - если фирма продолжает демонстрировать высокие экономические показатели, можно наградить еще раз. Ведь мы прекрасно понимаем, что ниоткуда крепкое предприятие появиться не может.

Другое дело - "Человек дела". По общему мнению правления ХКОПП, победителем в этой номинации каждый год должен становиться новый человек. И это логично, ведь предъявляя общественности новых представителей предпринимательского сообщества, ХКОПП формирует собственный авторитет. Номинантами на данную премию сейчас, по словам Шулепова, являются три-пять человек. Разумеется, их фамилии держатся в секрете, выбор наидостойнейшего пройдет непосредственно перед Днем предпринимателя.

Досье

Звания "Человек дела" в разные годы удостаивались следующие члены ХКОПП: 1999 - гендиректор ОАО "Амур-пиво" Борис ЖУЧЕНКО, 2000 - директор "ТНС" Александр ТИШУТИН, 2001 - генеральный директор ОАО "Лесная биржа" Виталий КАЛУГИН, 2002 - гендиректор ОАО "Хабаровская международная ярмарка" Валерий ЧЕРЕПАНОВ, 2003 - председатель НП "ТС "Контур" Сергей ДОНСКИХ, 2004 - гендиректор ООО "Фоксэль" Сергей ЯЩУК.

А кто станет победителем в резонансной номинации для чиновников "Тормоз бизнеса"? Читатели "ЗР" примерно представляют себе, что "тормоз", скорее всего, будет выбран из чиновников, отвечающих за две отрасли местной промышленности - строительную и транспортную. Кому-то, возможно, уже известна его фамилия, но... не будем спешить. Пока раскроем читателю другую известную фимилию.

Дело в том, что борьба бизнеса с непрозрачностью местных монополий заставляет организованных предпринимателей писать письма в МЭРТ РФ. Ответы "от Грефа" приходят - чудо чиновничьей мысли! И вот, наконец, терпение ХКОПП лопнуло: на днях в МЭРТ ушло очередное письмо (копия - Фрадкову): "...Из анализа ваших ответов следует, что ваш имидж проводника либеральных реформ зиждется на популистских заигрываниях с предпринимателями. Несмотря на все ваши PR-акции, экономика страны инвестиционно непривлекательна, а конкурентноспособны предприятия, освоившие технологию сокрытия доходов. ХКОПП ко Дню предпринимателя-2005 учредило номинацию "Тормоз бизнеса". Ваша кандидатура - одна из перспективных среди чиновников федерального уровня".

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