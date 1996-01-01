"Хинганолово" снова работает

В поселке Хинганск Облученского района ЕАО неожиданно возобновило работу градообразующее предприятие - комбинат "Хинганолово".

Его деятельность в течение длительного времени, была почти на нуле из-за выработки оловосодержащих пластов, и прогнозы не радовали. Но упорная геологоразведка закончилась удачей. Возобновилась деятельность всех цехов комбината. А это означает работу для большей части жителей поселка, постоянный доход.