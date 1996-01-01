Совладельцы "Анкора" не могут поделить компанию

Во владивостокском офисе компании "Анкор" произошли кадровые перестановки: на место Марины ЖЕЛЕЗНЯКОВОЙ, которая руководила филиалом больше 5 лет, назначена Наталья КОВАЛЕНКО, пока с приставкой и.о.

Смену руководства компании "Анкор" во Владивостоке эксперты рекрутингового рынка считают отголоском конфликта, разгоревшегося между собственниками головной компании "Анкор".

Досье "Анкор" - российский рекрутинговый холдинг, основан в 1990 г., управляется компанией ЗАО "Анкор-Менеджмент". По ее данным, выручка в 2005 г. составила около $50 млн. Основные акционеры ЗАО "Анкор-Менеджмент" - гендиректор компании Игорь ХУХРЕВ (36,72%), его бывшая супруга Елена НОВИКОВА (36,72%) и региональные партнеры: Наталья ГАНИНА (Санкт-Петербург, 15,55%), Сергей САЛИКОВ (Владивосток, 7,01%), Ирина КОНДРАТОВА (Нижний Новгород, 1,33%), Татьяна БОГУС (Краснодар, 2,67%).

Как сообщают "Ведомости", в сентябре 2006 г. должна была состояться продажа "Анкора" швейцарской рекрутинговой компании Adecco. Однако сделка сорвалась, и Хухрев решил и дальше вести бизнес, а его партнеры Новикова, Ганина, Богус, Кондратова не отказались от мысли продать свои доли. Для организации продажи 56% акций был нанят санкт-петербургский инвестбанк "Солид Инвест".

Споров по цене в 18 млн евро не было, утверждает он, поскольку четырем партнерам принадлежит 56% компании, оцененной в 30 млн евро. По словам Хухрева, его партнеры последний раз обсуждали выкуп акций в феврале и вот-вот должны были дать окончательный ответ. Но в феврале продавать и покупать было уже нечего. По словам Елена Новиковой, с октября 2006 г. Хухрев вывел все активы ЗАО "Анкор-Менеджмент" в ООО "Анкор-Регионы". Под активами "Анкора" подразумеваются сотрудники, оборудование, бренд. В марте этого года бывшие партнеры Хухрева предприняли встречные шаги, захватив питерский офис на Суворовском проспекте.

Для того чтобы подобная ситуация не смогла повториться в других регионах, гендиректор компании "Анкор" в срочном порядке поменял руководство сразу в нескольких региональных офисах компании. Сегодня разлад среди акционеров кадрового агентства "Анкор" дошел до стадии уголовных и судебных разбирательств. Причем каждая из сторон конфликта намерена отстаивать свою позицию до конца.