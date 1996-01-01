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Война за таланты или рейдерство?
Комментарий на статью "Топ-Менеджеры атакуют" - "Золотой рог", № 31 от 24.04.2007 г.
Рейдерство - количественный рост бизнеса путем недружественного захвата материальных активов. Война за таланты - реализация заказа бизнеса, претендующего на качественное развитие и понимающего актуальность нематериальных активов, на эффективных менеджеров и команды менеджеров.
Эти понятия взаимозависимы как две стороны медали: на одной стороне - базисный бизнес-процесс с акцентом на материальные активы, а на другой - сервисный менеджмент-процесс, в основе которого нематериальные активы. В качестве границы между ними выступает "человеческий капитал" как одна из составляющих нематериальных активов.
В статье "Топ-менеджеры атакуют" происходит подмена понятий. Автор пишет, что бизнес "пытаются захватить изнутри" и "это обусловлено конфликтом интересов собственника и топ-менеджмента".
Во-первых, в компании "В-Лазер" транспортный бизнес компании "ВЛ-Лоджистик" не являлся базисным и по этой причине находился на периферии бизнес-пространства компании, а не "изнутри". Возможно, именно предоставленная свобода действий и позволила ей динамично развиваться и стать известной, а следовательно, и привлекательной для других субъектов рынка транспортных услуг в Приморском крае.
Новое бизнес-направление динамично вырастало как сервисное, обслуживающее базисный бизнес, и не оформилось в самостоятельный бизнес, но группе молодых и талантливых менеджеров стало не хватать даже этой динамики.
Во-вторых, имел и всё еще имеет место не конфликт между собственником и топ-менеджментом, а скрытый конфликт между отношением к материальным и нематериальным активам в менеджменте "материнской" компании, и это достаточно типичная для сегодняшнего российского менеджмента ситуация. В этом смысле уход команды - не только потеря, но и надежда оставшимся сотрудникам на изменение отношения в компании к "человеческому капиталу".
А на войне как на войне: противник (по-рыночному - конкурент) выиграл первый "бой" этой затяжной (к этому надо всем участникам хоздеятельности приготовиться) "войны за таланты", и только время покажет истинную цену победы. Но, если группа талантливой молодежи ушла и увела бизнес, это ведь еще и оценка качества существующей системы управления, квалификации топ-менеджеров, понимания ими того, что происходит в компании.
Надежды на "мирный развод" в этой ситуации не вписываются в мораль проживаемого периода становления бизнеса и менеджмента в России и могут тешить проигравшего разве что теоретически. Тем более что бизнес аморален по своей природе, а уж в переходный период, переживаемый Россией, тем более. Это плохо, но это реальность.
Другое дело, что на большинстве наших предприятий позитивное отношение к человеческому капиталу лишь декларируется. Отношение к сотрудникам в лучшем случае нейтральное.
Конкретный же случай с компанией "В-Лазер", на мой взгляд, достаточно редкий: компания сначала произвела и взрастила группу талантливых и амбициозных менеджеров (что во все времена - большая редкость), но не смогла их удержать в системе своего управления. Если исследовать происшедшее событие системно и глубоко, это могло бы стать хорошим уроком для корпоративного менеджмента.
И еще, продолжающийся интеллектуальный исход из Приморья значительно сузил и продолжает сужать число эффективных управленцев, то есть фактически мы имеем дело с так называемым "системным ограничением". И там, где топ-менеджеры не изменят отношения к "человеческому капиталу", с полной уверенностью можно сказать, что они будут терять сначала его, а потом и финансовый капитал. В этом смысле в Приморье сложились близкие к идеальным условия для "военных" действий за приобретение управленческих талантов.
Об авторе. Фират ГАЛЯМОВ, кандидат экономических наук, профессор, член-корреспондент Ассоциации разработчиков игрового имитационного моделирования России, профессиональный менеджер, начальник отдела стратегического менеджмента АКБ "Приморье".
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