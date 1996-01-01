Власти Дальнегорска возьмут хлебопеков под особый контроль

К рекомендациям администрации Дальнегорска не повышать стоимость хлеба более чем на 1 руб. не сочли нужным прислушаться 5 хлебопроизводителей. Для борьбы с ростом цен власть готова применить административный ресурс.

И.о. главы Дальнегорского городского округа Виктор КОЛОСКОВ уверен в том, что повышение цены на хлеб на 1 руб. вполне обеспечило бы его производителям возможность покрыть свои затраты, в том числе и увеличить заработную плату хлебопекам. Это был бы первый шаг по выравниванию ценовой политики. Не имея возможности остановить рост цен экономическими методами, власти готовы применить административные методы. Во всяком случае, поставку хлеба в муниципальные учреждения обеспечат лишь тем производителям, чья отпускная цена соответствует разумным пределам.