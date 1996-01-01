"Дальсвязь" консолидирует активы

ОАО "Дальсвязь" планирует к концу года завершить консолидацию двух дочерних компаний - ЗАО "Сахалинуголь-Телеком" и ОАО "А-связь". В рамках этого совет директоров "Дальсвязи" принял решение о ликвидации "Сахалинуголь-Телекома", 100% которого "Дальсвязь" купила в августе 2005 г. В течение 2006 г. абоненты сахалинского оператора были переведены на обслуживание "Дальсвязи", а в I квартале этого года материнская компания переоформила нумерацию своей "дочки" и взяла на баланс ее технологическое оборудование и линейно-кабельные сооружения. Кроме того, в конце 2007 - начале 2008 г. "Дальсвязь" планирует ликвидировать как юрлицо оператора "А- связь", предоставляющего услуги в Амурской области.