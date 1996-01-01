НМРП подсчитал убытки

Акционеры ОАО "Находкинский морской рыбный порт" (НМРП) на годовом собрании 30 мая приняли решение не выплачивать дивиденды за 2006 г. в связи с чистым убытком в размере 16,403 млн руб.

В совет директоров избраны 3 представителя НМРП - гендиректор Сергей ШИНДЕНКОВ, ведущий эксперт по основной деятельности Юрий ПОДГОРНЫХ и административный директор Владимир ЗИНОВАТНЫЙ, а также 4 представителя ОАО "Дальневосточная транспортная группа": заместитель гендиректора по контейнерным перевозкам Татьяна ГРИШКО, советники генерального директора Раиса ПАРШИНА и Юрий ГОЛИУСОВ, Антонина ТРУШЕНКО.