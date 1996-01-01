"Восточный порт" может снизить дивиденды в 3,6 раза

Совет директоров ОАО "Восточный порт" рекомендовал годовому собранию акционеров, назначенному на 26 июня, принять решение о выплате дивидендов за 2006 г. в размере 1,26 руб. на обыкновенную акцию и 15,76 руб. на привилегированную акцию. "Восточный порт" в 2005 г. выплатил дивиденды в размере 4,64 руб. на обыкновенную и 57,82 руб. на привилегированную акции. Таким образом, по итогам 2006 г. компания может снизить дивиденды в 3,6 раза.