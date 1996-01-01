Судьбу острова Петрова пытались решить "среди своих"

История с предполагаемой сменой арендаторов береговой полосы напротив о. Петрова обрастает скандалами. Директор Лазовского заповедника Александр ЛАПТЕВ 7 июня передал бумаги в краевой арбитражный суд.

"Опасаемся, что, несмотря на желание жителей Преображения оставить территорию за заповедником, администрация муниципального поселения и Дума найдут способы решить дело в свою пользу", - прокомментировал Лаптев.

Даже сход местных жителей, которую председатель районной думы Юрий ХАХАЛИН и глава муниципального поселения пос. Преображение Сергей МЕЛЕШКО пообещали провести на последнем заседании Законодательного собрания Приморского края, устраивалась тайно. За день до предполагаемого обсуждения на двери Дома культуры появилось объявление "о создании зоны отдыха для жителей Преображения в Петровской пади". Заповедник о слушаниях официально не известили. Лаптев узнал о событии от третьих лиц и успел собрать около сотни заинтересованных в сохранении природоохранной буферной зоны.

Председатель совета директоров "Тис" Олег СВИСТУНОВ изложил присутствующим свое видение будущего территории: 12 коттеджей и развлекательный центр плюс рабочие места для персонала и отчисления в муниципальный бюджет. Преображенцы оценили предложения сторон, но остались при мнении "заповедник лучше". Впрочем, законодательной силы сход не имеет, и обе стороны ждут судебного решения.