Совершенствуя буровую технику

Машиностроительный завод "Амурский металлист" был основан в Благовещенске еще в конце XIX века, на гребне золотодобывающей волны амурских старателей. Тогда это были современные механические мастерские с литейным производством и кузницей. Предприятие специализировалось на выпуске оборудования для добычи золота, запчастей для судоходства и сельского хозяйства.

Традиции работы с металлом остались. Сохранил "Амурский металлист" и свой основной профиль - производство горно-шахтного оборудования. И сегодня после всех перипетий рыночных реформ завод тяжелого машиностроения "Амурский металлист" является практически единственным в Дальневосточном регионе производителем горнопроходческих комплексов, обогатительного, лабораторного и иного оборудования для недропользователей. Здесь производят приборы для промывки золота, запасные части к драгам, бульдозерам и шагающим экскаваторам. Действующее оборудование, гибкие технологии, квалифицированные кадры, костяк которых удалось сохранить, позволяют производить разнообразную номенклатуру изделий в зависимости от пожеланий заказчика. Для этого на заводе есть все возможности, как говорят специалисты, все технологические переделы: литейное, кузнечное, механическое, сварочное производство.

Гордостью предприятия являются проходческие комплексы КПВ-4А и КПН-4А, используемые для проходки восстающих выработок при добыче руды черных и цветных металлов под землей. За освоение этой сложной техники, позволившей в десятки раз повысить производительность труда в горнодобывающей отрасли, коллектив в свое время был удостоен Государственной премии СССР и награжден дипломами ВДНХ.

Благовещенские машиностроители до сих пор выпускают уникальное оборудование, позволяющее проходчикам работать "во чреве матушки-Земли". Естественно, с учетом современных наработок - на предприятии ведется постоянная модернизация комплексов, цель которой - увеличение скорости и высоты проходки. С помощью этой машины, используя секции монорельса, проходчик, находясь под землей, может подняться на высоту до 120 м. Благодаря этому оборудованию марка завода широко известна в России и за рубежом.

- Для добычи рассыпного золота мы производим гидроэлеваторы, грунтовые насосы для подачи пульпы на очистное оборудование и отсадочные приборы для очистки золота от породы, а также и запчасти для драг и экскаваторов, - перечисляет номенклатуру заместитель директора завода по маркетингу Валерий БУШМАНОВ. - Из широкого перечня запчастей хочу обратить внимание на комбинированные венцы ведущих колес для бульдозеров "Камацу" и "Катерпиллер", позволяющие использовать отечественные гусеницы. На протяжении 9 лет эта продукция пользуется устойчивым спросом старателей Дальнего Востока, а это около 90 золотодобывающих артелей. Среди наших постоянных клиентов такие известные компании, как ОАО "Норильский никель" и "Печенганикель", якутские ОАО "Алдголд" и артель "Нижнеленское", "Криворожская железорудная компания" из Украины и корпорация "Казцинк" из Казахстана, "Полиметалл", Высокогорский ГОК и ООО "Берелек" из Магадана.

Но, по словам Валерия Владимировича, структура золотодобычи в последние годы меняется и в Амурской области, и в других регионах. Россыпи истощаются и заканчиваются, идет смена технологий - переход от добычи россыпного золота к освоению коренных месторождений. Соответственно и машиностроители перестраивают производство, ориентируясь на выпуск буровых станков, предназначенных для добычи рудного золота. Все большим спросом горнодобывающих предприятий в последнее время пользуются буровые станки ударно-канатного бурения, которые до этого в основном использовались мостостроителями. Эта техника отлично зарекомендовала себя на скальных и мерзлых грунтах, подчеркивает Бушманов. В текущем году 6 таких станков заказало ОАО "Норильский никель" и 2 станка приобрел "Покровский рудник".

Бурное развитие горнодобывающей промышленности в России и других странах СНГ, высокая рентабельность производства, обеспечивающая приток в отрасль инвестиций, повышает потребность в новом прогрессивном оборудовании. Машиностроители стремятся не упустить этот шанс и для своего развития, подчеркивает генеральный директор ОАО "Амурский металлист" Владимир КВИТКЕВИЧ. Сегодня инженерные силы завода заняты освоением нового бурового станка "Буран-1", предназначенного для бурения взрывных скважин диаметром 165 мм на глубину до 50 м с применением погружного пневмоударника. Сейчас идет доработка конструкторской документации, закуплены импортные комплектующие: буровые коронки, штанги, пневмоударники, компрессор, обеспечивающий давление до 14 кгс/см2.

- По производительности станок будет соответствовать мировым аналогам, электропривод позволит обеспечить экономичность буровзрывных работ, а также простоту и надежность в эксплуатации, - рассказывает генеральный директор. - Планируем, что приемочные испытания и обкатку первый станок "Буран-1" пройдет на полигонах ОАО "Покровский рудник" уже в конце этого года. Эта техника позволит значительно ускорить производство буровзрывных работ и повысить эффективность работы горнодобывающих предприятий.

Поскольку в России такой техники не производят, а зарубежные аналоги выпускают только в двух странах (Швеции и Финляндии), на предприятии убеждены, что освоение этого станка будет шагом вперед не только для завода, но и для горнодобывающей отрасли в целом. Предприятию же это позволит увеличить объемы производства и круг потенциальных партнеров.

В будущее благовещенские металлурги смотрят с оптимизмом. Причины для этого есть - правительство обратило наконец внимание на регион. Крупные инвестиционные проекты, реализуемые здесь и в Сибири, как локомотив, непременно потянут за собой машиностроение. Проблемы модернизации отрасли находятся и в центре внимания созданного Союза машиностроителей России, на учредительном съезде которого недавно побывал Владимир КВИТКЕВИЧ.