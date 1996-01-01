В десяточку!

В очередной раз в рамках областной программы поддержки малого предпринимательства состоялся конкурс на звание "Лучшее малое предприятие Амурской области". Определена десятка лучших по итогам работы в 2006 году.

Организаторы конкурса - отдел по поддержке предпринимательства департамента экономического развития и внешних связей - не скрывают сложности поставленной задачи. Нелегко сравнить подчас несравнимое, ведь работают предприятия малого бизнеса в самых разных отраслях. Это промышленность, строительство, транспорт, связь, сельское хозяйство и переработка, бытовые услуги.

Для наибольшей объективности разработали систему баллов, учитывающую объем произведенной продукции в денежном и натуральном выражении. Среди значимых позиций - освоение новых видов продукции и наличие товарного знака, прибыльная деятельность и отсутствие налоговой задолженности перед бюджетом. В зависимости от численности работающих и объемов производства ввели коэффициент значимости для области. В "плюс" идут вложение инвестиций в развитие предприятия и благотворительная деятельность. В этом году стали учитывать длительность пребывания компании на рынке и затраты на охрану труда.

Один из наиболее существенных показателей - среднемесячная заработная плата. Важно, чтобы она превышала прожиточный минимум. На заседании конкурсной комиссии, в состав которой входят чиновники, представители различных контролирующих структур, а также общественных организаций предпринимателей, двух явных лидеров направили в аутсайдеры именно из-за низкой заработной платы. Официальная зарплата в 2700 рублей наводит на мысли о пресловутых конвертах и меняет расклад в списках победителей. В результате было распределено по пять первых и вторых мест.

Безоговорочным лидером по количеству баллов стало ЗАО "Аметис" - это предприятие лесохимии уже известно не только в области, но и за рубежом. Здесь выпускают натуральный антиоксидант - дигидрокверцитин и сопутствующие его производству продукты: лиственничное масло и стимулятор роста растений "Лариксин". Основной продукт компании используется в пищевой, медицинской и парфюмерно-косметической промышленности и поставляется по России и за рубеж. Сегодня компания на подъеме - растут объем выпускаемой продукции, численность работающих и их зарплата. Трудно переоценить ее значимость для области, ведь это по существу одно из немногих предприятий, где на современном оборудовании с использованием ноу-хау ведется глубокая переработка леса.

Больше всего заявок на участие в конкурсе было подано от представителей пищевой промышленности. Здесь и хлебопеки, и производители мясных полуфабрикатов, и, как это ни странно для Приамурья, переработчики морской рыбы. Но победителем стала индивидуальный предприниматель Эльвира ШАЛАШНОВА с семейным бизнесом по производству и реализации сортового меда. Фирма "Пчелка" хорошо известна благовещенцам, а узнаваемые экспозиции в желто-черной пчелиной гамме на хабаровских и якутских выставках-ярмарках обычно никогда не пустуют, потому что мед привозят самого высокого качества. Фасуют его вручную, без разогрева, что позволяет сохранить целебные свойства уникального продукта. Кроме того, компания производит 14 видов медовых композиций с пчелопродукцией и растительными экстрактами профилактического направления: мед с прополисом, пыльцой-обножкой, маточным молочком, чагой и женьшенем.

В аграрной области по традиции назвали и лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство, это КФХ Сергея КРУГЛИКОВА из Тамбовского района. Специализированное хозяйство существует с 1993 года, на площади 65 га здесь выращивают картофель и овощи. Для этого имеется вся необходимая техника, а также хранилища для полученного урожая. Объемы выращенной продукции к уровню предыдущего года увеличились почти в три раза. Опередил фермер своих коллег и по среднемесячной зарплате, обычно на селе крайне низкой.

Среди бытовиков лучшей признана работа индивидуального предпринимателя Натальи ПОЛИЩУК - ее небольшая компания занимается изготовлением мягкой мебели по заказам населения. Салон "Мебель от НС" - своеобразное мебельное ателье, где административной работой занимается Наталья, а главный конструктор и изобретатель новых моделей - ее муж Сергей. В коллективе работают 10 человек. Предприятие выпускает 15 базовых моделей мягкой мебели, ведется разработка и новых образцов. Главное внимание здесь уделяется качеству продукции, в 2006 году предприятие отмечено серебряной медалью Амурской ярмарки.

Впервые к участию в конкурсе пригласили туристические компании. Первое место среди них заняло ЗАО "Интурист-Благовещенск", одно из старейших на рынке туристических услуг области. В отличие от многих турфирм большое внимание здесь уделяют развитию внутреннего туризма, предоставляя экскурсионные туры по России. Разработан здесь и местный экологический маршрут выходного дня с посещением Муравьевского парка устойчивого природопользования. Здесь экскурсанты могут пройтись по экологической тропе и посмотреть в окуляры на жизнь журавлей и аистов.

Из-за достаточно жесткой конкуренции те, кто занял второе место, отстали от победителей порой на несколько десятых балла. Это ООО "Связь-сигнал" из Благовещенска (занимается монтажом охранной и пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом), ОАО "Горпищекомбинат" из Белогорска (производство пряничных изделий и безалкогольных напитков), КФХ "Владимир" из Ромненского района (выращивание зерновых и сои), индивидуальный предприниматель П.В. Грищук из Благовещенска (предприятие "Матрас Матрасыч" - производитель матрасов и мебели) и ООО "Трансамурсервис" из Благовещенска (широкий спектр транспортных услуг).

Организаторы конкурса с удовлетворением отметили, что с каждым годом (а это уже седьмое подведение итогов) растет число его участников, что говорит о его высоком престиже. Усиливается и сфера влияния малого бизнеса - все больше самоотверженных людей пускаются в плавание по этому неспокойному морю. Награды победителям были вручены в конце мая на областном форуме предпринимателей, посвященном Дню предпринимателя Амурской области.