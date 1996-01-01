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"Ратимир" управляет качеством
ООО "Ратимир" стало первым на Дальнем Востоке и Сибири предприятием мясоперерабатывающей отрасли, получившим сертификат системы управления качеством на основе принципов ХАССП (в переводе с англ. аббревиатура ХАССП означает "анализ рисков и критических контрольных точек").
Система обеспечения безопасности в производстве продуктов питания начала действовать около 50 лет назад в США. Сущность системы состоит в том, что процесс изготовления продукции от закупки сырья до потребления готовых изделий ("от фермы до вилки") делится на стадии с контролем на промежуточных этапах. После каждой последующей риск получить на выходе некачественный продукт уменьшается. Таким образом, система ХАССП - это своеобразная инструкция по самоконтролю качества.
Первоначально система, разработанная в начале 70-х годов ХХ века, применялась в космической индустрии (с ее помощью контролировали качество и безопасность продуктов питания для астронавтов). В середине 80-х американская Академия наук предложила поставить ее на службу всем потребителям. На сегодняшний день ХАССП считается самой безопасной системой, действующей на пищевых производствах в Европе. Внедрение системы ХАССП на заводе ООО "Ратимир" означает переход компании на более высокий уровень развития в сфере управления качеством.
"Управление качеством играет важнейшую роль в политике компании "Ратимир". Каждому компоненту, каждой технологической операции, условиям транспортировки и хранения мы уделяем максимум внимания, - рассказывает директор по управлению качеством ООО "Ратимир" Ольга АНТОНЕНКО. - Контроль качества начинается с отбора сырья, это так называемый входной контроль. На территории завода оборудована производственная лаборатория, аналогов которой не существует на Дальнем Востоке. Только после тщательной и всесторонней проверки сырье идет в производство, на котором продукция также проходит различные ступени контроля -технологи и специалисты лаборатории и отдела качества проводят проверки, установленные требованиями нормативной документации. Готовая продукция распространяется за пределы завода только после экспертизы в лаборатории ООО "Ратимир". Таким образом, компания "Ратимир" несет полную ответственность за качество и безопасность готовой продукции: у нас нет сомнений в стерильности наших цехов, в качестве поставляемого сырья и соблюдении условий при хранении и транспортировке продукции".
К внедрению системы ХАССП компания приступила более года назад: обновлялись технологии, оборудование, разрабатывались и внедрялись на практике стандарты, руководство по качеству, технологические инструкции, которые позволили усовершенствовать производственные процессы и тотальный лабораторный контроль - от сырья до готовой продукции. Над внедрением этой системы работал весь коллектив предприятия - технологи, специалисты лаборатории, начальники производственных цехов, службы снабжения и отдела качества. В результате на предприятии теперь функционирует хорошо отлаженная международная система управления качеством, подтвержденная сертификатом соответствия.
Сертификационная комиссия, в состав которой вошли представители ветинспекции, орган по сертификации и других контролирующих органов во главе с главным экспертом по сертификации производств, систем качества и ХАССП компетентного органа по сертификации ВНИИС (г. Москва) Варосом АРШАКУНИ, работала на предприятии в течение недели. В ходе работы были досконально проверены все этапы производственного процесса от входного контроля сырья до реализации готовой продукции. Комиссия по результатам проверки приняла единогласное решение о соответствии производства ООО "Ратимир" требованиям международной системы качества.
"Мне очень приятно вручить сертификат международной системы управления качеством на основе принципов ХАССП руководству компании "Ратимир". В результате нашей работы на предприятии, мы убедились, что уровень производства очень высок, - сказал, вручая документ, председатель комиссии Варос Аршакуни. - Компания "Ратимир" - это современное предприятие, построенное с нуля с учетом всех современных требований к производству. По долгу службы мне очень часто приходится бывать на самых разных предприятиях, в том числе и мясоперерабатывающей отрасли. И я с уверенностью могу сказать, что это лучшее предприятие Дальнего Востока. Кстати, оно и единственное до Урала, получившее сертификат соответствия международной системы".
Местные эксперты также оценили высокий уровень компании. "Это предприятие сильно отличается от большинства предприятий мясоперерабатывающей отрасли на Дальнем Востоке, - говорит член сертификационной комиссии, заместитель руководителя органа по сертификации продукции, услуг и систем менеджмента качества, эксперт Ростехрегулирования Александр ФЕЙГИН. - Оно обеспечивает своей продукции качество действительно европейского уровня. Мне нравится, что весь коллектив предприятия настроен на выпуск продукции стабильно высокого качества. В ходе нашей работы меня больше всего порадовало, что предприятие строго контролирует качество своей продукции и критериев, по которым может быть забракован продукт внутри предприятия, гораздо больше, чем в государственных нормах".
Однако на достигнутом предприятие не собирается останавливаться, потому что нет предела совершенству и всегда есть к чему стремиться.
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