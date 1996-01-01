Что нам несут бензиновые реки

Не много найдется в российской экономике отраслей, где конкуренция была бы так же остра и бескомпромиссна, как в нефтяной. Будь то добыча "черного золота", его переработка или торговля нефтепродуктами. Не много найдется и отраслей привлекающих такое же общественное внимание. И хотя на территории Приморья нет пока ни нефтяных скважин, ни НПЗ, переоценить роль "нефтянки" - невозможно. Прежде всего это многомиллионный транзит. Но и собственные автомобили, суда, энергетика и ЖКХ только за прошлый год "съели" более 4,5 млн т нефтепродуктов.

Главный "заправщик" Приморья

Компания "Приморнефтепродукт" (ПНП) по общему объему продаж в последние годы прочно занимала в Приморском крае третье место вслед за "ЮКОСом" и "Роснефтью". Но в сознании большинства приморцев именно она являлась и является нефтеторговцем № 1. Ведь "Приморнефтепродукту", который работает сегодня под брендом НК "Альянс", принадлежат 112 автозаправочных станций с географией от Хасанского до Тернейского районов. Для сравнения: у "Роснефти" их только 21. Кроме того, даже в самые смутные времена именно на АЗС "Приморнефтепродукта" можно было гарантированно заправиться качественным и недорогим топливом.

На цены ПНП привыкли в Приморье ориентироваться и водители, и другие автозаправочные компании. Так что качественные продукты его "материнского" холдинга НК "Альянс" постепенно обосновались в верхней ценовой группе. Тем не менее, по словам генерального директора "Приморнефтепродукта" Владимира МАСЛОВСКОГО в целом 2006 год для компании можно считать успешным. Она сохранила свои позиции регионального лидера розничных продаж. Введены в эксплуатацию три новых АЗС в Находке, одна во Владивостоке и две после реконструкции в Спасске-Дальнем и с. Покровка. Впервые розничная реализация компании достигла 207 тыс. т.

Одними из основных тенденций прошлого года были увеличение разрыва между оптовыми и розничными ценами, и, как следствие, отток корпоративных клиентов из розничного сегмента в оптовый. Из этой ситуации многие компании нашли выход в современных технологиях безналичных платежей. У "Приморнефтепродукта" это транзитные пластиковые карты НК "Альянс". За 2006 год клиентская база компании увеличилась почти в полтора раза. Для удобства клиентов был открыт офис продаж карт в Дальнереченске, а в начале 2007 года - в Находке, Уссурийске, Сысоевке. Только в Приморском крае карты принимают уже 83 АЗС ПНП, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. В ближайшей перспективе их будут принимать почти все АЗС "Приморнефтепродукта". В этом году владельцы карт получат возможность контролировать их через Интернет.

Прогнозируемо сохранил "Приморнефтепродукт" и свои позиции одного из ведущих игроков на оптовом рынке. По сравнению с большинством своих конкурентов он имеет на нем ряд преимуществ. Компания владеет разветвленной сетью из 10 нефтебаз, равномерно распределенных по территории края. Имеет два морских терминала - во Владивостоке и п. Ольга. Практически под боком Хабаровский НПЗ с его стабильно высоким качеством продукции. Есть свой автопарк, позволяющий оперативно доставлять нефтепродукты заказчикам, есть доброе имя... Всё это позволило "Приморнефтепродукту" в 2006 г. контролировать примерно 20% мелкооптового сектора, около 16% транзитного и довести перевалку более чем до 1 млн с четвертью тонн в год.

Сколько стоит доброе имя

Впрочем, глубокие корни и доброе имя доставляют порой немало хлопот. Оптовые продажи в минувшем году могли бы быть и выше, если бы сельхозпроизводители смогли заплатить свои прежние долги, которые повисли сегодня на балансе ПНП дебиторской задолженностью. Другой "крест", который любая нефтяная компания должна нести, - забота об экологической безопасности, которая далеко не всегда легко сочетается с повышением эффективности современного производства. В ПНП сочетать их пытаются с помощью комплексной программы развития.

Руководство компании в качестве первостепенных задач декларирует обеспечение абсолютного приоритета сохранения здоровья и жизни своих сотрудников и населения в районах своей деятельности, экологических аспектов производства над политическими, экономическими и любыми другими аспектами производства; рациональное использование природных ресурсов; минимизацию воздействия на окружающую среду, а также создание условий для внедрения новых экологически безопасных технологий.

Более 120 млн рублей инвестировало ОАО "Приморнефтепродукт" в различные экологические программы и мероприятия в Приморском крае за последние несколько лет, в том числе 30 млн в 2006 г. В 7,1 млн руб., например, обойдется ему строительство резервуаров с понтонами в Находке и Владивостоке. Эти сооружения практически полностью устраняют выброс паров нефтепродуктов в атмосферу. Во Владивостоке большинство резервуаров уже оборудовано понтонами. Все новые АЗС также имеют систему рекуперации паров бензина.

Более 3,5 млн руб. потрачено на разработку рабочих и экологических проектов, проведение экологической экспертизы и аудита объектов, мониторинг сточных вод. Долгосрочная цель ПНП - довести свою систему охраны окружающей среды до уровня международных стандартов серии ИСО.

Корпоративный дух

Современные технологии требуют и соответствующего персонала. Но рынок нефтепродуктов растет быстрее, чем его кадровый потенциал. Не исключение и ПНП, хотя среднемесячная зарплата там по году составила более 17 тыс. руб. и еще 110 млн выплатила компания своим сотрудникам в виде квартальных премий, не считая праздничных дат, юбилеев и материальной помощи.

Решить проблемы нехватки персонала, повышения его квалификации компания старается и через инвестиции в образовательные программы. В 2006 году на эти цели она направила 2,7 млн рублей. 624 человека повысили свой профессиональный уровень, из них 388 - производственный персонал, остальные - руководители и специалисты.

Чтобы обеспечить сотрудникам наилучшие условия труда, в ПНП принято доставлять сотрудников на работу и с нее корпоративным автотранспортом. На 6,4 млн руб. предоставлено сотрудникам и их детям путевок в санатории, центры отдыха работникам, подарков к юбилеям и Новому году. 376 пенсионеров ПНП получают надбавку к основной пенсии. Потому что так называемый корпоративный дух и разнообразные системы повышения мотивации персонала и управления индивидуальной эффективностью, системы поощрения и стимулирования, направленные на повышение эффективности труда, - пустые слова, если нет у сотрудников уверенности в будущем, уверенности в честных, справедливых отношениях между работником и работодателем. Традиционно важное значение придает ОАО "Приморнефтепродукт" тому, что сейчас принято называть социальной ответственностью бизнеса перед обществом. Итоги экономической деятельности в 2006 году позволили ему 3,2 млн руб. направить на благотворительные цели, а всего за последние несколько лет - почти 25 млн рублей. Это материальная помощь участникам войны, малообеспеченным жителям и просто подарки ветеранам из приморской глубинки ко Дню Победы.

Помимо этого заплатили нефтяники в прошлом году за ремонт Дома культуры Ханкайского района, купили оборудование сельским медицинским учреждениям, выступили генеральным спонсором крупного волейбольного турнира "Ханка-2006", в котором приняло участие более 300 спортсменов из всех уголков Приморья. Продолжается сотрудничество с подшефным детским реабилитационным центром в с. Первомайском. 200 тыс. руб. перечислено Приморскому отделению Российского детского фонда - отныне постоянному партнеру ОАО "Приморнефтепродукт". 1 млн руб. выделен компанией на развитие г. Находки. Словом, за три года только на благотворительные программы ПНП потратил около 25 млн. рублей.

Всегда на высоте

Но все-таки главной задачей компании в этом году и будущем, как и прежде, остаются розничная и оптовая реализация нефтепродуктов, оказание услуг по перевалке и хранению темных и светлых нефтепродуктов, доставка нефтепродуктов автотранспортом предприятия потребителям, оказание нетопливных услуг населению.

В этом году объем реализации нефтепродуктов ПНП должен составить 607,3 тыс. т, в том числе на внутреннем рынке 475,3 тыс. Через АЗС планируется реализовать 216,3 тыс. т, что больше уровня прошлого года на 4,3%.

Приоритетными задачами и направлениями деятельности руководство компании сегодня считает удержание собственной доли розничного и оптового рынков, а также внедрение новых видов услуг, таких как мойка авто, подкачка шин, чистка салона и проч. В части повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса ПНП очень рассчитывает на программу "Фарватер". В сотрудничестве с компанией Shell Global Solution ПНП проводит сейчас внедрение ее разработок и рекомендаций по четырем направлениям: "Розничный бизнес", "Транспорт и логистика", "Организация эффективного управления" и "Охрана труда, техники безопасности и окружающей среды".

Словом, по мнению Владимира Масловского, идеология компании не меняется - в центре внимания по-прежнему находятся две приоритетные аудитории - это ее акционеры и ее потребители. Но если акционеров у компании кроме НК "Альянс" несколько сотен, то в числе потребителей - весь край. Без преувеличения. Сложившаяся репутация "Приморнефтепродукта" обязывает компанию всегда оставаться на высоте.