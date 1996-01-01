Восстанавливая былую мощь

Когда-то, более ста лет назад, на севере Приморья, в отрогах Сихотэ-Алиня были найдены богатейшие свинцово-цинковые месторождения. Их открытие в 1897 году положило начало развитию целой отрасли - горно-металлургической. Основанный на этих месторождениях комбинат "Сихали", переименованный уже в советские годы в "Сихотэ-Алинский полиметаллический комбинат", а впоследствии в "Дальполиметалл", стал крупнейшим в своей отрасли предприятием. В советские времена слава о нем гремела далеко за пределами Дальнего Востока.

От истории к современности

История его создания связана с именем известного приморского предпринимателя Юлиуса БРИНЕРА. Это он в конце Х1Х столетия организовал в дикой тайге добычу руды с высоким содержанием серебра, свинца и цинка. Предприятие развивалось по тем временам столь стремительно, что уже к началу прошлого столетия на нем трудилось около 1000 горняков и был налажен экспорт руды в Японию и Корею. В 1909 году на месторождениях появились первые обогатительные фабрики. Они были способны переработать не более 8 тонн руды в час, но для тех времен это был настоящий прогресс.

В военные годы коллектив комбината сумел увеличить выпуск металлов на 15%. После войны благодаря непрерывному развитию и техническому перевооружению он превращается в крупнейшее в СССР предприятие по добыче и переработке полиметаллов. Объем переработки руды в лучшие его годы достигал 1,2 млн т.

На базе комбината был основан поселок Тетюхе - будущий город Дальнегорск. Город горняков, как его называли. В советские годы попасть сюда на работу было делом непростым. Выпускники вузов и молодые специалисты стояли в очереди. Престижным здесь было многое - от уровня зарплаты до качества жизни.

К сожалению, история "Дальполиметалла" отмечена не только такими светлыми моментами. Годы, последовавшие за развалом Советского Союза и экономической перестройкой, нанесли серьезный ущерб всей горнодобывающей отрасли. И далеко за примерами ходить не надо. Не стало в соседнем Кавалеровском районе крупного оловодобывающего ГОКа "Хрустальненского". О нем сегодня напоминают зияющие, как после бомбежки, проемы окон и дверей центральной обогатительной фабрики. А в Дальнегорске в непосредственной близости от "Дальполиметалла" находится комбинат по переработке боросиликатной руды, который все еще пребывает в состоянии банкротства и упадка.

На какое-то время и "Дальполиметалл" потерял свой прежний статус. С 2001 года - это ОАО "ГМК "Дальполиметалл". Еще каких-нибудь четыре-пять лет назад прогнозы на его будущее были достаточно туманны. Наблюдатели в лучшем случае отзывались нейтрально о его перспективах. Глядя на сегодняшнее предприятие, в это трудно поверить. Это вновь активно растущая компания с серьезным запасом прочности и, судя по всему, большим будущим.

Правда, есть еще скептики, которые обосновывают успехи компании удачным стечением обстоятельств, каковым является рост цен на мировом рынке металлов. Безусловно, это одно из главных условий его рентабельной работы. Но стоит признать наличие и другого не менее важного фактора, без которого невозможен прогресс, - эффективное управление. Таким оказался менеджмент ГМК "Дальполиметалл". По словам его генерального директора Евгения СВЕРКУНОВА, "мы подхватили предприятие в самом плачевном состоянии". Вера и упорство, с каким они выводили комбинат из под удара банкротства, а в последствии ставили на ноги, сделали свое дело. Если искать недостатки, то их еще можно найти, но успехов не признать нельзя. То, что удалось увидеть нам, группе журналистов, побывавших в мае и на крупнейшем руднике предприятия - "Николаевоском" и на обогатительной фабрике, свидетельствует о начале новой истории комбината.

"Дальполиметалл" сегодня

ГМК "Дальполиметалл" сегодня - это 15 структурных подразделений, в числе которых пять действующих рудников. Здесь работают 2380 человек, и нет кадрового голода. Зато есть свой учебно-курсовой комбинат, способный ковать кадры для всей горнорудной отрасли. Еще пять лет назад средний возраст специалистов, работающих в подземных условиях, подходил под 47-49 лет, что считается критическим для данной категории работников. Нужны были серьезные меры, и на предприятии появилась программа привлечения молодых специалистов. Программа дорогостоящая, но уже через два года давшая плоды. Кадровое пополнение началось с первых пяти специалистов горного дела, дальше - больше. Каждый приехавший на комбинат специалист получает жилье в общежитии или квартиру, которую "Дальполиметалл" покупает для него. Комбинат дает молодым беспроцентные займы на приобретение необходимых в быту вещей. Для них организовано обучение на учебно-курсовом комбинате, который, кстати, готовит рабочих 266 специальностей, и где они могут приобрести практические навыки своей профессии. Эта та профессиональная база, которую не в состоянии обеспечить современные вузы. И это далеко не все. Комбинат помогает и вузам готовить молодые кадры, оказывая финансовую поддержку и принимая студентов на стажировку.

Гордостью комбината является рудник "Николаевский". Это самый крупный рудник на предприятии. Еще недавно многие не верили, что он выйдет на действующую мощность, но на "Дальполиметалле" решились и пошли на горизонты, о которых предшественники и не мечтали, - ниже 800 м. Сегодня "Николаевский" оборудован по последнему слову техники. Финские и шведские погрузчики и транспортные машины, финское буровое оборудование полностью заменили физический труд под землей. "Николаевский" дает 50% руды, поступающей на обогатительную фабрику. Это самый мобильный и самый высокопроизводительный рудник комбината. Все это стало возможно благодаря запущенной в 2006 году программе обновления основных средств. Первые 157 млн руб. пошли именно сюда. На очереди - следующие четыре рудника. Планы на 2007 год еще масштабнее - 200 млн руб. Уже поставлена импортная самоходная техника на рудники "2-й Советский" и "Южный". В будущем - ремонт и переоснащение наземных цехов. Кстати, основные здания и сооружения "Дальполиметалла" были построены еще в 60-х годах прошлого столетия. Сегодня идет ремонт европейского качества одновременно на одиннадцати объектах.

Досье Рудник "Николаевский" сдан в эксплуатацию в 1982 году, максимальная производительность составила 800 тыс. т руды в год и пришлась на 1987 год. В настоящее время он добывает около 400 тыс. т руды в год. Глубина действующих стволов 700 м, в настоящее время готовится к отработке уровень 820 м.

Средняя зарплата на предприятии по итогам первого квартала этого года достигла 13114 руб. К началу 2006 года ее рост составил более 50%. Руководство ставит задачу дальнейшего повышения оплаты труда, но с условием роста его производительности. Те, кто работает в рудниках на новой технике, уже зарабатывают до 20-30 тысяч, и это не предел.

"У комбината сегодня, пожалуй, только одна проблема - как выдать больше продукции", - говорит генеральный директор. За свинцовым и цинковым концентратом "Дальполиметалла" стоят в очереди Япония, Корея, Австралия, Китай и другие страны АТР. Такой спрос обеспечен высоким качеством. "Такого качества на рынке сегодня нет, - подчеркивает Евгений Сверкунов, - содержание цинка в нем составляет 49,5%, свинца - 66%".

Хозяин положения

Ушли те времена, когда комбинату диктовали условия на рынке. Сегодня "Дальполиметалл" имеет возможность диктовать свои условия партнерам и выбирать тех, с кем выгоднее работать. С этого года он прекратил работать с швейцарской трейдерской компанией "Гленкор" после 10 лет партнерства. Побывавшие недавно в Дальнегорске английские партнеры "Дальполиметалла" признались, что не ожидали от русских такого уровня работы. Наши умельцы изменили классическую технологию обогащения руд, перевернув ее с ног на голову и добились 92% извлечения из руды свинца и 88% - цинка. Как говорит начальник Центральной обогатительной фабрики Павел ПОЗДНЯКОВ, новая технология дала максимальный эффект, хотя в теории не должна была работать вообще.

Досье Центральная обогатительная фабрика (ЦОФ) в пик своей производительности давала 1245 тыс. т руды в год. В 2006 году она переработала 695 тыс. т руды, план на этот год - 800 тыс. т.

"Дальполиметалл" - единственные среди региональных горнодобывающих предприятий, где сохранилось геолого-маркшейдерское направление. Задачи его - поиск новых месторождений и прирост запасов, доработка, доразведка, сдача в эксплуатацию новых сырьевых объектов. Перспективный рудник "Королевский" разведан собственными силами экспедиции компании. Ежегодный прирост запасов составляет 400-500 тыс. т руды. Благодаря этому каждый рудник обеспечен сырьем на 20-25 лет. Разведочные работы ведутся одновременно на нескольких лицензированных участках. Подана заявка на участие в аукционе по Силинскому месторождению.

Оценивая причины успеха "Дальполиметалла", Евгений Сверкунов говорил в первую очередь о коллективе предприятия.

- Я горд тем, что мы с первого дня не опустили руки. Мы решили, не надо рекордов, надо просто выполнять производственное задание и ждать лучшей ценовой ситуации на рынке. В таких тяжелейших условиях мы жили три года. Помню, как делили коронки, спецодежду в кабинете директора, всего не хватало. Все понимали: так надо - и терпели.

Сегодня у "Дальполиметалла" есть годовые, пятилетние, десятилетний и даже пятнадцатилетний планы. По Николаевкому руднику цель - добывать более 1 млн т руды в год высочайшего качества. На "2-м Советском" и "Южном" ускоренными темпами готовятся к отработке нижние горизонты. Построена первая очередь рудника "Королевский", где в запасах 22 млн т руды с хорошим содержанием серебра. В перспективе строительство второй очереди.

Приятно осознавать, что некогда традиционная для Приморского края горнодобывающая отрасль вновь выходит на первые уровни. А ее локомотив - ГМК "Дальполиметалл" занимает достойное для себя положение.