"Спасскцемент" - 100-летний юбиляр

Одному из старейших промышленных предприятий Приморского края ОАО "Спасскцемент" в июне этого года исполняется 100 лет. Созданное на базе двух цементных заводов - Новоспасского и Спасского, все годы своего существования оно является оплотом стройиндустрии Дальнего Востока.

ОАО "Спасскцемент" сегодня по праву считается одним из гигантов российской промышленности строительных материалов. Его производственная достигнутая мощность составляет 3684 тыс. тонн цемента в год.

История создания предприятия связана с историей освоения Дальнего Востока. Зарождающейся промышленности и строящимся городам требовался строительный "хлеб" - цемент. Везти его на восток через всю страну было и долго, и накладно. Тогда-то и было решено строить цементный завод на базе местного сырья. В первые годы работы Спасский цементный завод мог производить до 10 тыс. тонн цемента в год. В советские годы, на которые пришелся самый активный период освоения Дальнего Востока, строительство портов, дорог, крупных промышленных предприятий, массового строительства жилья, действующих мощностей Спасского завода стало не хватать. В начале 70-х годов было принято решение о строительстве на его базе еще одного Новоспасского завода, который приступил к работе уже в 1976 году.

Проблемы перестроечных лет, которые испытала на себе вся экономика России, заставили "Спасскцемент" в 90-х годах снизить производство. Новоспасский завод простоял несколько лет. Отдельная история о том, как руководство предприятия вместе с коллективом пытались противостоять проблемам и сохранить его.

ОАО "Спасскцемент" сегодня - это вновь экономически сильное предприятие с четкой программой развития. Это производство полного цикла, от добычи и переработки сырья до выпуска 12 видов цемента. Программа на ближайшие два-три года ориентирована на благоприятный прогноз рынка цемента и клинкера. Растущий объем спроса вновь заставляет работать оба завода, как Новоспасский, который в последние годы давал основной объем продукции "Спасскцемента", так и старый Спасский завод, который стоял на реконструкции, а в июне вновь возвращается в строй. Накануне была запущена вторая технологическая линия Новоспасского завода. Кстати сказать, этот завод до сих пор является в России самым новым. И все же "Спасскцемент" имеет четкую программу обновления его основных мощностей.

Как отметил в интервью "ДК" новый управляющий директор ОАО "Спасскцемент" Андрей ПУШКАРЕВ, "рынок - это производное от задач, которые стоят сегодня перед страной в целом, регионом и властью. Планы нашего будущего развития увязаны с общими и территориальными задачами. Проговариваемые сегодня программные вопросы улучшения инфраструктуры Дальнего Востока, строительство газо- и нефтепроводов и пр. проекты, непременно потребуют роста объемов производства цемента и бетона. Наша цель сейчас - быть готовыми к воплощению этих задач, и мы готовы".

Программа обновления основных фондов, предусмотренная предприятием на этот год, оценивается в 360 млн руб. Только 265,7 млн руб. пойдут на реконструкцию очень важного углеподготовительного "узла", где будет обеспечена замена 50% выбывающего оборудования. Большое внимание уделяется начальному циклу производства - добыче и подготовке сырья. Предприятием приобретено высокопроизводительное горное оборудование и машины. Уже в этом году куплены 15 автоцементовозов для доставки цемента непосредственно потребителю. Если оценивать эффект от выполненных и планируемых на этот год задач, то он выразится в росте рентабельности производства от 7 до 12%.

Что касается будущего, то, по словам Андрея Пушкарева, программа обновления производства позволит к 2010 году поднять выпуск продукции до 160,8% от уровня 2006 года и довести загрузку имеющихся мощностей до 60 - 80%, в том числе на Новоспасском заводе до 53 - 73%. В планах "Спасскцемента" наряду с производством основных видов цемента марок 400, 500, 550, уже в этом году начать выпуск специальных цементов. Это дорожный, цемент для производства асбоизделий и тампонажный цемент с известняком. По итогам I квартала 2007 года доля выпуска высокомарочных и специальных цементов в общем объеме производства составила 66%.

"Спасскцемент" продолжает разработку новых технологий, чтобы расширить ассортимент продукции. Делается это как на основе собственной научно-исследовательской базы, так и с помощью московских институтов - "Научно-технического центра", института "Гипроцемент - Наука" и др. Благодаря современным разработкам сегодня в арсенале предприятия: дорожный цемент ПЦ500-Д0-Н, ПЦ550-Д0-Н, сульфатостойкие цементы ССПЦ 400-Д0, ССПЦ 400-ЛД20, тампонажные цементы ПЦТ-I-50, ПЦТ-I-100, тампонажные высокосульфатостойкие типа HSR класса G и H по стандарту API Spec 10А. Напомним, что в 2003 году цемент ПЦ 500-Д0-Н был выбран финской компанией "Кваттрочемени" для строительства железобетонных оснований для морских платформ Пильнун-Б и Лунская-А (проект "Сахалин-2"). Этот же цемент использовался для строительства международного аэропорта в Анадыре (Чукотка).

Как крупное промышленное и градообразующее предприятие "Спасскцемент" продолжает уделять большое внимание социальным вопросам. Его коллектив составляет сегодня 2000 чел. Средний уровень зарплаты 15000 руб. И это не предел, считает Андрей Пушкарев. С ростом производительности труда уровень заплаты будет повышаться. Значительные средства "Спасскцемент" выделяет на нужды города Спасска-Дальнего. Со временем город, как и его ведущее предприятие, вновь имеет все шансы стать строительной базой всего Приморского края. И это время не за горами.