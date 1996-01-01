Рынок квот пока в тени

В последнем послании Президента России Федеральному собранию прозвучали слова, которые заставили дальневосточных рыбаков задуматься о том, как жить дальше. "В последнее время мы все чаще обсуждаем проблемы рыбной отрасли. Заметных сдвигов здесь не видно", - подчеркнул глава государства. Затем в своей речи предложил убрать иностранный капитал с российского рынка биоресурсов. И квотами с иностранными компаниями не делиться.

При этом рыбопромышленников пугает тот факт, что не было заявлено никаких экономических рычагов "выдавливания" иностранного капитала. А ведь иностранные компании давно уже перестали гоняться за российскими квотами. Наоборот наши рыбопромышленники сами с радостью продают свою рыбу тому, кто предложит хорошие деньги. Вдобавок на Дальнем Востоке зарубежный капитал уже долгие годы навязывает российским рыбакам свою ценовую политику и рынки сбыта продукции.

Первые шаги

Еще в советские времена иностранные суда спокойно ловили рыбу в дальневосточных морях по межправительственным соглашениям. В принципе, такая практика широко распространена во многих странах. Чиновники договариваются между собой, сколько каждой стране можно ловить в территориальных водах государств. Правда, с начиная с 90-х годов суда под флагом России в океанские экспедиции уже ходить перестали, предпочитая ловить рыбу во внутренних морях. А вот иностранные рыбаки свои лимиты в наших водах осваивать не прекращали.

Настоящая же "азиатская" экспансия началась в середине 90-х годов. Ее предпосылками стала тяжелая экономическая ситуация, которая сложилась в рыбной отрасли. Вот что рассказал "ДК" один из бывших руководителей довольно крупной в те времена рыбодобывающей компании.

- Наша компания имела российскую регистрацию. Но, так как мы только образовались, денег на закупку топлива, снабжения и прочие расходы не было. В этот момент на нас вышла небольшая агентирующая фирма из Южной Кореи. Она предложила удобную схему работы. Их компания берет у себя дешевые кредиты, закупает на них ГСМ, снабжение и прочие расходные материалы, а взамен получает право реализации продукции.

По подобной схеме с 1995 по 1999 гг. работало более сотни российских рыболовных фирм. Однако выгодные первоначальные условия в дальнейшем обернулись для компаний настоящей финансовой кабалой. Как утверждают руководители российских компаний рыбодобывающего комплекса, в какой-то момент их предприятия были захвачены при помощи угроз и шантажа.

Попали в кабалу

Прежде всего иностранные партнеры стали существенно снижать закупочные цены на рыбопродукцию и требовать пересмотра распределения прибыли. Чтобы не потерять бизнес, россияне постепенно соглашались на эти условия, и вскоре иностранные компании уже получали значительную долю прибыли. Но этим дело не ограничилось. Предприниматели решили: раз Россия не охраняет свои рыбные запасы, значит, этим нужно воспользоваться. Начался период масштабного браконьерства. Для теневого промысла подобным "совместным" предприятиям были созданы все условия. Окрепшие на наших биоресурсах "рыбные генералы" стран Азии российскими судами "черпали" отечественные биоресурсы.

Как утверждает один из капитанов, работавший в 1997 г. в подобной "совместной" компании, только его траулер типа БАТМ вместо легальных 6 тыс. тонн добыл 12 тыс. тонн сельди и минтая. По его словам, превышение лимитов было возможно из-за слабого государственного контроля, повальной коррупции инспекторов рыбвода на судах. Плюс к этому корейская компания-партнер могла выставить свой транспорт в район промысла по первому требованию капитана. "При благоприятных условиях промысла БАТМ забивает трюмы за 10 дней. Корейская сторона заранее договаривалась о перегрузах продукции, поэтому никаких сложностей с транспортировкой рыбы в корейские порты не возникало. Только российские совладельцы компании от этого масштабного браконьерства получали минимальную прибыль. А вот у корейской фирмы появился собственный добывающий флот, транспортные суда, база технического обслуживания, холодильные мощности и причальные стенки. Хотя в начале совместной деятельности компания занимала всего несколько этажей в одном из офисных зданий города Пусана", - поведал капитан.

Также иностранный флот успешно принимал рыбу у добывающего флота. Как правило, в море преобладали японские процессоры. В Японии местные рыбаки создали даже специальную ассоциацию ХОНМА ГЕГ. Суда компаний, входящих в данное объедение рыбаков, приняли не одну сотню тысяч тонн российского минтая. Затем, переработав его на фарш сурими, оправляли готовую продукцию на свою родину. Вслед за японцами в Охотское море зачастили и корейские процессоры. Правда, российские компании не очень охотно сдавали минтай корейцам, поскольку они не раз "забывали" сполна расплатиться за поставленный сырец. Стоит сказать, что львиная доля минтая, сданного на такие процессоры, была добыта по научным квотам.

Захотелось прибыли

Однако столь прибыльный бизнес на рыбе и морепродуктах россияне сдавать без боя не собирались. Окрепшие российские компании понимали, что данная схема работы оставляет им лишь финансовые крохи от основной прибыли. Поэтому в конце 90-х менеджеры и собственники рыбодобывающих компаний постарались избавиться от иностранцев. Процесс оказался весьма непростым, но постепенно иностранный бизнес перестал осуществлять оперативное управление флотом компаний. Помогла россиянам и более гибкая финансовая политика банковской системы страны. Снижение кредитной ставки, толкнуло рыбные предприятия в открытые двери российских банков.

К сожалению, разрыв отношений с иностранными партнерами многие компании не пережили и вскоре закрылись. Но большинство крупных предприятий, у которых сохранились большие лимиты биоресурсов, успешно работали. Правда, отрасль уже получила ярлык криминализированной, и вскоре российское правительство решилось на аукционы. Шаг был настолько непродуманный, что отечественные рыбаки вновь вынуждены были повернуться лицом к иностранному капиталу. Надо признать, что на этот раз зарубежные партнеры оказались более лояльными, поняв, что российские компании хоть и обратились за финансовой поддержкой, но совершенно на других основаниях. Кабальные условия были пересмотрены. Но все равно часть предприятий опять перешла под негласный контроль иностранцев.

Такое положение дел сохраняется и до сих пор. 704-е постановление правительства РФ и принятый Федеральный закон "О рыболовстве" ситуацию не изменили. Историческое распределение долей не мешает российским биоресурсам кочевать за рубеж. Причем проплывающая мимо отечественных портов российская рыба, уже не вызывает отрицательных эмоций у рыбаков. В лице азиатских партнеров они получили отличную портовую и холодильную инфраструктуру, где без особых проблем в комфортных условиях можно сдать рыбу. И не секрет, что сегодня почти все добывающие предприятия ДВФО реализуют большую часть своей продукции в Южной Корее или Китае. Но если сбыт продукции исключительно в ведении хозяйствующего субъекта, то теневой рынок квот бьет по государственным интересам. Поэтому государственные чиновники время от времени заявляют о необходимости организации береговой переработки, поставке рыбы на внутренний рынок, но дальше слов дело не идет.

Теневой рынок квот возник сразу после выхода в свет 704-го постановления правительства. Предприятия, получившие доли, стали перепродавать их иностранным компаниям, а затем и своим коллегам. В 2004 г. цена квоты на вылов тонны минтая на теневом рынке была $500. Сегодня она поднялась до $640.

Вот как прокомментировали причины подобных продаж в одной из компаний. "Если брать конечную стоимость тонны мороженого минтая без головы, то она колеблется от $1200 до $1300. Из этой суммы затраты на уплату ставок сбора, зарплату экипажа, ГСМ и прочее снабжение составляют около $300. Получается, что чистая прибыль с тонны добытого минтая около $900. И это при условии, что путина пройдет удачно. Но бывает, что льды не дают возможности хорошо рыбачить и взять все объемы. В итоге выгоднее продать свои лимиты в воде и получить гарантированную прибыль - $640. Хотя мы реализуем не все свои квоты, а только часть".