Рекламная "обнаженка" провоцирует педофилов

Антимонопольщики Челябинска признали неэтичной наружную рекламу одного из ночных клубов, сообщает "Правда.ru". На баннере изображена красотка в розовой футболке и брюках. Как пишет местная газета, у девушки закрыты глаза и приоткрыт рот, а, судя по позе, она то ли стягивает с себя брюки, то ли пытается просунуть в них руку...

Этот образ, по представлению Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, является непристойным и оскорбительным. Не так давно ФАС потребовала снять рекламный щит другой организации города - завода металлоконструкций. На его растяжке купить черепицу предлагала длинноногая модель в купальнике.

Креатив рекламщиков все больше раздражает общественность. Рейтинг наиболее скандальных рекламных решений представил DP.RU. Одну из лидирующих позиций занимает Armani. Работники испанского Института защиты детей обвинили модный дом в привлечении нездорового сексуального любопытства к подросткам. Яблоком раздора послужила реклама новой детской коллекции Armani. На плакатах изображены две 5-летние азиатские девочки. На обеих яркий слой макияжа, а одна из них в бикини. Юные модели с баннера, по мнению представителей института, развращают молодежь, подавая им неправильный пример, а также провоцируют педофилов.

Америка отказалась смотреть на Мадонну, продвигающую свою коллекцию для сети бутиков H&M. Наряды певицы более чем откровенны. Телевизионные ролики будут демонстрировать исключительно в Европе. В США их запретили.

Хитом стало творение креативщиков из Кирова. К открытию магазина джинсовой одежды они подготовили серию принтов. На них изображены мужские и женские ноги со спущенными до пола джинсами.

Кировские антимонопольщики творчески подошли к борьбе с этой непристойностью. Фискалы не стали снимать щиты, а потребовали наклеить на них ярко-красные стикеры с надписью "Неэтичная реклама". Креатив ФАС оценили по достоинству: молодежь расхватала большую часть одежды прямо в день открытия магазина.