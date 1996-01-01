Портрет для работодателя

1 июня во Владивостоке прошли полуфинальные состязания VI краевого конкурса "Лучший выпускник вуза - 2007". В финал вышли 10 участников. С помощью экспертов корреспондент ДДГ "ЗР" попытался составить портрет выпускника-2007.

"Мы проводим конкурс уже в шестой раз, но общий уровень подготовки в вузах за это время мало изменился, - отмечает Галина ПОПОВА, директор агентства по подбору персонала "Карьера-Форум". - К сожалению, вузы до сих пор не дают полноценной профессиональной подготовки: преобладает теория, а прикладных знаний недостаточно. В результате получается, что, устраиваясь на работу, выпускник не может сразу же включиться в трудовой процесс - он вынужден проходить обучение непосредственно на рабочем месте. Поэтому опыт работы, приобретенный в студенческие годы, дает выпускнику большие преимущества. В этом случае он более адекватно воспринимает ситуацию на рынке труда, адаптирован к реальным условиям и в ходе обучения осмысленно может выбрать то, что действительно нужно для дальнейшей работы".

Неудивительно, что все 30 участников, которые вышли в полуфинал, имеют опыт работы по специальности, причем достаточно весомый. Это подсказка будущим выпускникам: не бойтесь пробовать свои силы, сегодня многие компании уже готовы принимать на работу студентов, кто ищет - тот обязательно найдет. "Хочется отметить положительную динамику в некоторых вузах, в частности в ТГЭУ, - продолжает Галина Попова. - Там за последние годы усилился преподавательский состав, учебный процесс стал больше ориентирован на практические знания и навыки".

Многие эксперты отмечают, что нынешние выпускники не хватаются за любое подвернувшееся место, а стараются найти работу, которая им по душе, где есть возможности для самореализации. "Мы, как работодатели, это только приветствуем, - говорит Вероника ФОМИНА, начальник отдела набора и обучения персонала дальневосточного филиала компании МТС. - Если работа действительно интересна молодому специалисту, то он трудится с полной отдачей, с энтузиазмом, уделяет большое внимание саморазвитию".

"Мы уже присмотрели несколько выпускников, - рассказывает Елена ШАКИНА, заместитель начальника отдела кадров ОАО ДВМП. - Но у меня сложилось впечатление, что у многих конкурсантов ожидания несколько завышены, они не готовы начинать с малого, есть желание сделать карьеру, но не все реально представляют, как его реализовать". "Завышенные ожидания - это не страшно, могу сказать по собственному опыту, - отмечает Анна БАРАГУНОВА, специалист по подбору и адаптации персонала Филиала ООО "Росгосстрах - Дальний Восток" - "Управление по Приморскому краю". В прошлом году Анна сама была участником конкурса, а теперь уже выступает в качестве работодателя. - Главное, чтобы человек готов был расти и совершенствоваться".

Екатерина ЧЕРНОВИЦКАЯ, начальник отдела высшего образования и науки администрации Приморского края, говорит, что впечатления от полуфинала самые благоприятные: "Я увидела спокойных, уравновешенных, доброжелательных ребят, с адекватной самооценкой. Что еще порадовало - так это грамотная речь и общий уровень культуры. За последние годы изменились и зарплатные ожидания конкурсантов: если раньше они называли слишком большие суммы, причем в долларах, то в этом году - в рублях и вполне реальные. При этом многие выпускники надеются, что работодатель оценит их по достоинству и в дальнейшем зарплата будет расти".

Еще один позитивный момент отметила координатор проекта Елена КИЧА: "Если раньше участники конкурса в основном ориентировались на "модные" специальности вроде маркетолога или менеджера по продажам, то теперь ситуация изменилась. Стало больше выпускников, которые выбирают профессии с социальной направленностью: они выражают желание заниматься научной работой, преподавательской и общественной деятельностью. В этом году мы ожидаем большой поток предложений от самых разных компаний, ведь с каждым годом кадровый голод только усиливается, и сегодня уже многие работодатели готовы брать на работу молодых специалистов".

Все заинтересованные работодатели приглашаются на финальные состязания выпускников в Пушкинский театр ДВГТУ 8 июня в 11.00.