Бизнес учится учиться

Рынок краткосрочного бизнес-образования сегодня развивается более чем стремительно. Только за последний год в этом сегменте "бизнеса для бизнеса" произошел целый ряд довольно значительных перемен. Например, сегодня местный образовательный продукт превалирует над привозным, а корпоративный формат тренинга - над открытым (хотя еще совсем недавно было наоборот). Кроме этого, снижается цена продукта при повышении качества образовательных услуг.

Но самая главная тенденция последнего времени, и это отмечают все опрошенные эксперты - это отказ от обучения "от случая к случаю" и переход к четкому планированию образовательных программ для персонала. Причем если еще несколько лет назад обучение было в ведении руководителя компании, то сегодня эти функции практически полностью перешли к службам персонала.

"За последний год роль служб персонала в формировании планов компаний на обучение заметно возросла, - считает руководитель Центра бизнес-обучения "Седьмой уровень" Татьяна МАРЧЕНКО. - Раньше, как правило, мы общались с руководителями предприятий и подразделений, предлагая наши программы. Сейчас все больше работаем со службами персонала".

Довольна динамикой отношения к обучению персонала в кадровых службах и директор кадрового агентства "Успех", бизнес-консультант, тренер Елена РАУД. По ее мнению, специалисты этих служб, как правило, хорошо понимают, чего хотят от обучения, ставят четкие цели и задачи. "Разрабатывая программу, я во многом опираюсь на помощь менеджеров по персоналу, они делятся со мной своим знанием проблемного поля компании и будущих участников тренинга, что позволяет поднять эффективность образовательных продуктов".

Взаимодействие со службами персонала сегодня уже дало свои плоды. Если раньше руководители тренинговых компаний говорили о том, что им приходится предлагать образовательный продукт "наугад", то сегодня это все больше вписывается в рыночную формулу "спрос рождает предложение".

"Открытые программы мы предлагаем с учетом пожеланий участников предыдущего года - полугодия, по результатам наблюдения за уважаемыми участниками рынка, - говорит директор ДВКЦ "Партнер" Евгения ОЛОФИНСКАЯ. - В корпоративном секторе у нас есть стандартный пакет тренингов, который адаптируется под каждый заказ - специфика компании, состав участников, предыдущее обучение, ближайшие или отдаленные цели компании. Командообразующие тренинги делаются с нуля под каждый заказ, который приходится формировать совместно. И общего содержания в них не более 10%".

"На рынке первична потребность, - считает Татьяна Марченко. - Мы постоянно проводим мониторинг спроса и отслеживаем основные тенденции развития бизнеса. Сегодня рынок бизнес-обучения складывается примерно так: у предприятия есть проблема, ставятся задачи по ее разрешению, выявляется недостаточность знаний, за знаниями в т.ч. идут к нам. Для типичных проблем мы предлагаем открытый формат, для индивидуальных - корпоративный".

Однако есть в практике приморских компаний и такие примеры, когда именно интересное предложение рождало спрос на ту или иную программу. Таким образом, тренинговые компании раскачивают потребность в тех или иных программах, тем самым подталкивая бизнес к дальнейшему развитию.

"Еще 7 лет назад мы вывели на рынок наш продукт "Школа Менеджеров", обучающий проектированию и внедрению персонал-технологий, - делится опытом Елена Рауд. - Мы сделали это, прогнозируя взрывной спрос на менеджеров по персоналу в ближайшие год-полтора. Но это спрос настиг нас только в прошлом году. Хотя чаще первична осознанная компанией потребность в развитии. Бывает, что это не цель, а только намерение. И уже тренинговая компания помогает уточнить, что именно необходимо для решения той или иной проблемы, помогает поставить цели и проектирует под данные цели образовательный продукт".

Так что рынок бизнес-образования сегодня стремительно развивается. И все опрошенные участники рынка положительно оценивают перспективы дальнейшего развития.

"Рынок наш развивается, это видно невооруженным глазом, - считает Евгения Олофинская. - Например, пришла Русская Школа Управления, появилась Школа IT-специалистов, университеты активно занимаются дополнительным бизнес-образованием. О перспективах говорить сложно - еще год назад я была уверена в сокращении открытых программ, но начало года внесло свои коррективы - все наши открытые семинары и тренинги выкупались за 2-3 недели до начала. Для себя же я определяю перспективу в виде расширения нашей доли рынка корпоративного обучения".

"На мой взгляд, рынок краткосрочного бизнес-обучения развивается стремительно, - говорит Елена Рауд. - Еще год-два назад он не был конкурентным - практически не приходилось прикладывать усилий в продвижение, клиент шел сам, ощущался дефицит качественных предложений. Сейчас маркетинг образовательных услуг становится актуальным. Но перспективы рынка бизнес-образования в целом самые замечательные. И никаких оснований предполагать сворачивание этого рынка нет. Перспективы в конкретных аспектах связаны с наблюдаемыми сейчас тенденциями".

По мнению Татьяны Марченко, перспективы дальнейшего развития будут связаны с тем, что тренинговые компании и провайдеры краткосрочного бизнес-обучения будут занимать свои ниши. Кроме этого, усилится стремление крупных компаний к созданию корпоративных университетов, а заказчики тренингов все больше будут учить своих сотрудников, не разрешая проблему, а упреждая ее.

Всех, кто заинтересован в обсуждении актуальных вопросов и перспектив краткосрочного бизнес-образования, приглашают принять участие во Второй региональной конференции, которая откроется 8 июня в 9.30 в конференц-зале администрации Приморского края.