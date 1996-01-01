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Cделка в законе
Частная компания "Парк Гамов" совершила, вероятно, самую выгодную сделку в новейшей истории Приморья. Всего за 1,5 млн руб. ей достался участок сельхозугодий площадью 1250 гектаров. Не где-то у черта на куличках, а в границах Владивостока. И главное - на законных основаниях.
Законность покупки недавно подтвердил Приморский арбитражный суд. Впрочем, решение органа правосудия еще может быть обжаловано недовольными.
К разряду недовольных, видимо, относится Управление Роснедвижимости по Приморскому краю, которое не пожелало признать права ООО на земельный участок. Понять государственное учреждение можно. История приобретения "Гамовым" пашен, сенокосов и пастбищ слишком фантастична и порой напоминает анекдот. Хотя некоторым ее участникам было не до смеха.
Начать с того, что прежний землепользователь - зверосовхоз "Песчаный", позднее преобразованный в АОЗТ "Песчаное", - банально разорился. Не помогло даже присутствие в составе учредителей, наряду с простыми звероводами, такой солидной организации, как "Дальпушнина". Собственно, ДВАК "Дальпушнина" и выступила инициатором возбуждения дела о банкротстве подопечного совхоза. По заявлению учредителя в 1998 г. суд признал хозяйство несостоятельным. А осенью 2000 г. в отношении АОЗТ завершилось конкурсное производство, главным итогом которого стала продажа за 1,5 млн руб. имущественного комплекса предприятия.
Цена нормальная за разоренное хозяйство, учитывая, что в договоре купли-продажи, заключенном 22 сентября 1999 г. между Фондом имущества Приморского края и ООО "Парк Гамов", никакого земельного участка не значилось!
Наличие сельскохозяйственных земель конкурсный управляющий А. ИВАНОВ выявил уже после совершения сделки, подписания приемо-сдаточного акта и осуществления "Парком Гамова" государственной регистрации права собственности на купленное добро. Не фантастика ли? И не анекдот ли, что громадный кусок коллективной собственности буквально выпал из описи совхозного имущества и внимания многих людей? Как утверждают - по ошибке.
Исправлять допущенную 8 лет назад ошибку пришлось Арбитражному суду Приморского края - по иску ООО "Парк Гамов". Истец резонно полагал, что спорный участок входит в состав купленного им предприятия. Материалы дела это подтверждали. Земля в районе полуострова Песчаный была предоставлена в коллективную совместную собственность АОЗТ "Песчаное" весной 1995 г. в соответствии с постановлением главы администрации г. Владивостока Константина ТОЛСТОШЕИНА. Тогда же совхоз получил и свидетельство о праве собственности. Исходя из чего, суд пришел к выводу, что "при продаже предприятия АОЗТ "Песчаное" на открытых торгах участок подлежал включению в состав имущественного комплекса в силу закона".
Другими словами, заплатив полтора миллиона рублей "за все", покупатель действительно получает "все". По праву.
Остается добавить, что компания, ставшая счастливым обладателем солидной территории г. Владивостока, зарегистрирована в Хасанском районе Приморья. Основным участником предприятия с февраля 2006 г. является московское ЗАО "Александр Хаус" (95% уставного капитала). Возглавляет ООО "Парк Гамов" житель столицы Куанышбек АМИРТАЕВ.
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