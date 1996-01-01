Нефтезавод в Находке построит "Роснефть"

"Роснефть" готова построить в бухте Козьмино в Находке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на собственные средства. Информацию об этом ИА REGNUM подтвердил пресс-секретарь компании Николай МАНВЕЛОВ. По его словам, сегодня уже завершаются проектные работы. Пока планируется, что НПЗ будет перерабатывать 20 млн тонн в год.