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У ДВМП уже в этом году может смениться вывеска

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) может сменить название на "Транспортная группа FESCO", сообщил на брифинге по окончании годового собрания пароходства президент ООО "Промышленные инвесторы" Сергей ГЕНЕРАЛОВ.

"(Сегодня) ДВМП и Транспортная группа FESCO - это одно юридическое лицо. Речь идет о том, что мы, вполне возможно, официально сменим название в этом году. Но пока по поводу названия акционеры еще окончательно не решили", - сказал С. Генералов.

Акционеры ДВМП на годовом собрании 1 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2006 г. и направить чистую прибыль в размере 987,250 млн руб. на реализацию стратегического плана развития и утвержденных инвестиционных проектов.

В совет директоров пароходства избраны 9 человек, 3 из которых являются независимыми директорами - экс-губернатор штата Колорадо Вильям ОУЭНС, директор "Eton Energy Ltd" Сергей ГОРЬКОВ и старший вице-президент ОАО "РЖД" Борис ЛАПИДУС. В совет директоров также избраны Сергей Генералов, председатель совета директоров ООО "Промышленные инвесторы" Симан ПОВАРЕНКИН, старший вице-президент ООО "Промышленные инвесторы" по корпоративным финансам Кирилл РУБИНСКИЙ, председатель совета директоров ООО "Фирма "Трансгарант" Сергей СМЫСЛОВ, генеральный директор ОАО "ДВМП" Евгений АМБРОСОВ и заместитель гендиректора ОАО "ДВМП" по железнодорожным операциям Сергей ГУЩИН.

Кроме того, акционеры внесли изменения в положения о совете директоров, гендиректоре и правлении общества.

"Это прежде всего связано с реализацией долгосрочной программы мотивации менеджмента и введения опционной программы. Мы хотим, чтобы менеджмент в нашей компании работал на базе долгосрочных контрактов, и соответственно хотим создавать долгосрочную систему мотивации этих людей, чтобы они имели контракты, привязанные к капитализации компании и финансовым результатам деятельности", - сообщил С. Поваренкин.

По его словам, совет директоров поручил правлению ДВМП в ближайшее время разработать опционную программу.

"У нас есть понимание, что мы начнем это делать в этом году. В следующем году эта программа будет расширяться. Нам очень важно, чтобы все больше руководителей компании были долгосрочно мотивированы идеологией развития и капитализации компании", - сказал С. Поваренкин.

С. Генералов также сообщил, что ДВМП может провести публичное размещение уже в этом году.

"Правильнее говорить не о первичном публичном размещении, т.е. не IPO, а просто о публичном размещении, потому что компания уже публичная и ее акции котируются в РТС. Думаю, что решение о сроках проведения будет принято уже в июне. Есть два варианта, которые мы сейчас рассматриваем. Есть базовый вариант, по которому размещение планируется в первой половине следующего года, ориентировочно в конце мая - начале июня. Если же рынок нам позволит, то есть возможность сделать это и в этом году. Что позволит нам в том числе привлечь дополнительные средства на развитие наших новых проектов уже в этом году. На всякий случай, для этого ДВМП уже получило разрешение выпустить дополнительно 15% акций. ФСФР разрешила ДВМП сделать такую эмиссию. Будет ли это частное размещение, как в этом году, или публичное, то этот вопрос мы должны для себя решить в течение июня", - сообщил глава "Проминвесторов".

По словам С. Поваренкина, инвестиционная программа Транспортной группы FESCO в этом году составит $180 млн.

"Мы предварительно обсуждали инвестиционные планы на 2007 г., и общая сумма инвестиций, которые запланировала компания, составляет около $180 млн. Основные инвестиции будут связаны с обеспечением так называемого элемента "бесшовных" перевозок. Безусловно, главный приоритет для нас на Дальнем Востоке - это строительство собственного контейнерного терминала во Владивостоке. Есть проект. Он утвержден и заказан. Реализовывать его будет компания "Русская тройка". Для ДВМП, которое доставляет во Владивосток большую часть контейнерного грузопотока, этот терминал крайне необходим. Поэтому основные инвестиции будут связаны с созданием сквозной интермодальной сервисной услуги по перевозке. Это прежде всего специализированный подвижной состав и терминал", - сказал он.

Строительство терминала будет реализовываться в несколько этапов. "Строительство расписано на несколько очередей. Первая - на 120 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год, вторая - на 300 тыс. TEU. Мы планируем, что весь терминал будет построен к 2010 г.", - сказал С. Поваренкин.

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