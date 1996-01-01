У ДВМП уже в этом году может смениться вывеска

ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) может сменить название на "Транспортная группа FESCO", сообщил на брифинге по окончании годового собрания пароходства президент ООО "Промышленные инвесторы" Сергей ГЕНЕРАЛОВ.

"(Сегодня) ДВМП и Транспортная группа FESCO - это одно юридическое лицо. Речь идет о том, что мы, вполне возможно, официально сменим название в этом году. Но пока по поводу названия акционеры еще окончательно не решили", - сказал С. Генералов.

Акционеры ДВМП на годовом собрании 1 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2006 г. и направить чистую прибыль в размере 987,250 млн руб. на реализацию стратегического плана развития и утвержденных инвестиционных проектов.

В совет директоров пароходства избраны 9 человек, 3 из которых являются независимыми директорами - экс-губернатор штата Колорадо Вильям ОУЭНС, директор "Eton Energy Ltd" Сергей ГОРЬКОВ и старший вице-президент ОАО "РЖД" Борис ЛАПИДУС. В совет директоров также избраны Сергей Генералов, председатель совета директоров ООО "Промышленные инвесторы" Симан ПОВАРЕНКИН, старший вице-президент ООО "Промышленные инвесторы" по корпоративным финансам Кирилл РУБИНСКИЙ, председатель совета директоров ООО "Фирма "Трансгарант" Сергей СМЫСЛОВ, генеральный директор ОАО "ДВМП" Евгений АМБРОСОВ и заместитель гендиректора ОАО "ДВМП" по железнодорожным операциям Сергей ГУЩИН.

Кроме того, акционеры внесли изменения в положения о совете директоров, гендиректоре и правлении общества.

"Это прежде всего связано с реализацией долгосрочной программы мотивации менеджмента и введения опционной программы. Мы хотим, чтобы менеджмент в нашей компании работал на базе долгосрочных контрактов, и соответственно хотим создавать долгосрочную систему мотивации этих людей, чтобы они имели контракты, привязанные к капитализации компании и финансовым результатам деятельности", - сообщил С. Поваренкин.

По его словам, совет директоров поручил правлению ДВМП в ближайшее время разработать опционную программу.

"У нас есть понимание, что мы начнем это делать в этом году. В следующем году эта программа будет расширяться. Нам очень важно, чтобы все больше руководителей компании были долгосрочно мотивированы идеологией развития и капитализации компании", - сказал С. Поваренкин.

С. Генералов также сообщил, что ДВМП может провести публичное размещение уже в этом году.

"Правильнее говорить не о первичном публичном размещении, т.е. не IPO, а просто о публичном размещении, потому что компания уже публичная и ее акции котируются в РТС. Думаю, что решение о сроках проведения будет принято уже в июне. Есть два варианта, которые мы сейчас рассматриваем. Есть базовый вариант, по которому размещение планируется в первой половине следующего года, ориентировочно в конце мая - начале июня. Если же рынок нам позволит, то есть возможность сделать это и в этом году. Что позволит нам в том числе привлечь дополнительные средства на развитие наших новых проектов уже в этом году. На всякий случай, для этого ДВМП уже получило разрешение выпустить дополнительно 15% акций. ФСФР разрешила ДВМП сделать такую эмиссию. Будет ли это частное размещение, как в этом году, или публичное, то этот вопрос мы должны для себя решить в течение июня", - сообщил глава "Проминвесторов".

По словам С. Поваренкина, инвестиционная программа Транспортной группы FESCO в этом году составит $180 млн.

"Мы предварительно обсуждали инвестиционные планы на 2007 г., и общая сумма инвестиций, которые запланировала компания, составляет около $180 млн. Основные инвестиции будут связаны с обеспечением так называемого элемента "бесшовных" перевозок. Безусловно, главный приоритет для нас на Дальнем Востоке - это строительство собственного контейнерного терминала во Владивостоке. Есть проект. Он утвержден и заказан. Реализовывать его будет компания "Русская тройка". Для ДВМП, которое доставляет во Владивосток большую часть контейнерного грузопотока, этот терминал крайне необходим. Поэтому основные инвестиции будут связаны с созданием сквозной интермодальной сервисной услуги по перевозке. Это прежде всего специализированный подвижной состав и терминал", - сказал он.

Строительство терминала будет реализовываться в несколько этапов. "Строительство расписано на несколько очередей. Первая - на 120 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год, вторая - на 300 тыс. TEU. Мы планируем, что весь терминал будет построен к 2010 г.", - сказал С. Поваренкин.