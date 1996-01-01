Все текло через границы?

Меньше месяца осталось до введения в действие постановления правительства, согласно которому с 1 июля 2007 г. более чем в 3 раза (а к 2009 г. - более чем в 12 раз) повышаются вывозные пошлины на необработанную древесину. Таким способом государство пытается обуздать хищническое уничтожение лесных ресурсов и стимулировать глубокую деревообработку внутри страны.

Однако чем меньше времени остается до ввода запретительных пошлин, тем более агрессивно вывозится круглый лес за границу, в том числе - с помощью незаконных схем и подложных документов.

В зоне деятельности приморских таможен зарегистрированы более 50% лесоэкспортеров, на долю которых приходится более 65% от общего объема дальневосточного экспорта леса и 70% лесоматериала ценных пород. По словам и.о. заместителя начальника Дальневосточной оперативной таможни Дмитрия ПОЛУЛЯХА, причин того, что существующая нормативно-правовая база не позволяет таможне полноценно воспрепятствовать незаконному экспорту российского леса за рубеж, несколько.

Во-первых, таможня ограничена в праве требовать дополнительные документы у лесоэкспортеров, подтверждающие, к примеру, законность заготовки леса. Во-вторых, дело усложняет удаленность мест отгрузки леса от таможенного органа, осуществляющего его декларирование. На Дальнем Востоке расстояние между этими пунктами иногда достигает 800-850 км. В-третьих, сегодня нет единых стандартов измерения и определения характеристик лесоматериалов, руководствуясь которыми таможенники могли бы воспрепятствовать экспорту, к примеру - первосортной деловой древесины под маркой низкосортной "дровяной".

Экспорт круглого леса на Дальнем Востоке, впрочем как и в других российских регионах, продолжает оставаться одним из наиболее прибыльных и криминализованных участков внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Основные нарушения можно разделить на 2 типа. Первый - недостоверное декларирование перемещаемого через границу леса (или вообще уход от декларирования). Второй - предоставление при проведении таможенного контроля подложных документов.

Досье В I квартале 2007 г. органами ДВТУ оформлено на экспорт 4,8 млн куб. м лесоматериалов (на четверть больше, чем за аналогичный период 2006 г.). Из них 97% - необработанная древесина и 3% - обработанные лесоматериалы. Рост экспорта по сравнению с 2006 г. произошел за счет увеличения вывоза круглого леса. Основная доля экспорта круглого леса, оформленного через органы ДВТУ в 2006 г., приходится на Китай - 56%, 29% - на Японию, 11% - на Республику Корея. Незначительные партии лесоматериалов вывозятся в КНДР, Индию, Вьетнам, США.

В большинстве случаев нелегальному вывозу леса предшествует процесс так называемых "серых" лесозаготовок. Как озвучили на коллегии Федерального агентства лесного хозяйства, одна из типовых схем сокрытия и легализации незаконно заготовленной древесины выглядит так. Сначала составляется акт о незаконных рубках в минимальных объемах на некотором лесном участке. Материалы направляются в правоохранительные органы. Потом выписывается лесорубочный билет на "очистку леса от захламленности после незаконной рубки" на весь участок и всю оставшуюся древесину. Дальнейшее уничтожение леса идет уже на "законном" основании. Незаконные рубки ведутся практически открыто, вдоль дорог и вблизи населенных пунктов. При этом часто берется только нижний, самый ценный срез ствола, остальная древесина остается в лесу. Это создает дополнительную угрозу пожаров, вредителей и болезней леса.

По мнению руководящих сотрудников ДВТУ, таможенный контроль может стать эффективным барьером на пути нелегального экспорта леса. Но для этого необходимо перемещение лесоматериалов вводить под монополию государства и предоставлять разрешение на экспорт уже зарекомендовавшим себя, добросовестным участникам ВЭД.

Среди других мер, нацеленных на решение этой задачи, - определение на межведомственном уровне порядка сквозного учета необработанных лесоматериалов, предназначенных для экспорта. А также создание в России единого контролирующего института, который был бы уполномочен проводить обязательную сертификацию каждой партии необработанной древесины с указанием количества, качества и сортности. Таможенники согласны "дать добро" и на введение в Таможенный кодекс РФ такого дополнения, которое бы обязывало лесоэкспортеров во время проведения таможенного контроля представлять документы, подтверждающие законность самой заготовки лесопродукции.

В предложениях дальневосточных таможенников есть резон и на перспективу. Надеяться, что введение к 2009 г. запретительных пошлин на вывоз круглого леса снимет все сегодняшние проблемы, связанные с нелегальным экспортом лесоматериалов, было бы наивно. По информации руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Валерия РОЩУПКИНА, главный потребитель российского леса - китайский бизнес - уже готовится к решению Правительства РФ о поэтапном повышении вывозных пошлин на круглый лес. На российской территории китайцы разворачивают сеть пилорам и сушильных камер. Оборудование скупается у частных лиц и бывших леспромхозов. То есть никаких инвестиций в новые технологии не предвидится, просто вместо кругляка из России в Китай повезут слегка обработанные бревна.